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    Başarılı çizgi roman serisinden uyarlanan Batman: The Long Halloween'in seslendirme kadrosu belli oldu

    Batman çizgi romanları arasında önemli bir yere sahip olan ve fazlasıyla başarılı olan Batman: The Long Halloween'in animasyon uyarlamasının seslendirme kadrosu belli oldu.
    01 Nisan 2021, 23:30 (1 hf.)
    2,2b
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Başarılı çizgi roman serisinden uyarlanan Batman: The Long Halloween'in seslendirme kadrosu belli oldu
    Tam Boyutta Gör

    Hem DC evreninin hem de çizgi roman dünyasının en büyük markalarından biri olan Batman'in sevilen çizgi romanlarından Batman: The Long Halloween'in animasyon uyarlaması geçtiğimiz yıl duyurulmuştu.

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    Jeph Loeb’in yazdığı ve Tim Sale’ın çizerliğini yaptığı Batman: The Long Halloween serisi, Christopher Nolan'ın Dark Knight serisine ilham olan bir çizgi roman serisi. Geçtiğimiz yıl duyurulan animasyon da direkt olarak bu seriden uyarlanacak ve iki bölümden oluşacak. Geçtiğimiz saatlerde de uyarlamanın seslendirme kadrosu belli oldu. Kadronun gerçekten kaliteli olduğunu söylemek gerek.

    • Batman - Jensen Ackles
    • Catwoman - Naya Rivera
    • Joker - Troy Baker
    • Harvey Dent - Josh Duhamel
    • Alberto - Jack Quaid

    Two Face karakterinin ortaya çıkma hikayesini işleyen bu seri Nolan'ın Batman filmleri dışında, şu anda yapım aşamasında olan The Batman filmine de ilham olduğu söyleniyor. Bu yaz animasyonun ilk bölümü yayınlanacak. İkinci bölüm ise sonbahar aylarında yayınlanacak. 

    Çizgi romanın konusu şu şekilde: Kimseye güvenemeyeceğini öğrenen kostümlü bir kahraman. Çalışmalarını işaretlemek için özel günleri kullanan bir seri katil. Yıkılan bir imparatorluğa tutunmaya çalışan bir suç baronu. Ucubeler için bir sığınak hâline gelen, gangsterler tarafından kuşatılmış bir şehir. Korkunç bir sırrı gizlemeye çalışan dürüst bir savcı. Kara şövalye dedektifi baştan çıkarmaya çalışan karanlık bir kadın. Ve sonsuza dek parçalanacak bir arkadaşlık.



    https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/batman-the-long-halloween-part-one-sets-voice-cast-exclusive?utm_medium=social&utm_source=twitter
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
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    gun (Gün Oksay) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Günümüzde doğan çocuklar için çok bir anlamı olmayacak sanırım bu suç savaşçısı modunun zira her yerde kamera var polis her şeyi her an görebiliyor çözebiliyor kaçacak delik bırakmıyor.
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    Onvious (onur ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Naya Rivera gecen yaz olmemis miydi?

    sanirim onceden onun sahnelerini seslendirdiler
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    Ryukk6193 (Volkan Demirözü) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Keşke Jokeri Mark Hamill seslendirseydi...
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