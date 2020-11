Başarılı müzik grubu Gorillaz'ın yeni şarkısının klibi GTA 5'in içinde geçiyor

Tam Boyutta Gör

Rockstar Games'in ilk kez 2013 yılında yayınladığı ve bugün bile dünyanın en popüler oyunlarından biri olan Grand Theft Auto 5, bambaşka bir sektörde karşımıza çıktı.

İngiliz müzik grubu Blur'un solisti Damon Albarn ile Tank Girl gibi çizgi romanların yaratıcısı Jamie Hewlett'in kurmuş olduğu, daha çok Clint Eastwood ve Feel Good Inc. şarkıları ile tanınan başarılı müzik grubu Gorillaz'ın yeni şarkısının klibi Grand Theft Auto 5'te geçiyor.

Grubu tanıyanlar veya dinleyenlerin de bileceği gibi Gorillaz'ın klipleri animasyondan oluşur. Yeni albümlerinin şarkılarından The Valley of the Pagans'ın klibi de Grand Theft Auto 5'in içinde geçen bir animasyon. Grubun klasikleşmiş karakterleri GTA 5'te bir araca biniyor ve Los Santos'ta bir yolculuğa çıkıyor. Oldukça keyifli bir klip olmuş.

Gorillaz'ın Song Machine, Season One: Strange Timez isimli yeni albümünün içerisindeki ilk oyun göndermeli şarkı The Valley of the Pagans değil. Albümün içerisinde bir de PAC-MAN isimli bir şarkı bulunuyor. Bahsi geçen iki klibi de aşağıda bulabilirsiniz.

The Valley of the Pagan - GTA 5

PAC-MAN

