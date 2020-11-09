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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Başarılı müzik grubu Gorillaz'ın yeni şarkısının klibi GTA 5'in içinde geçiyor

    Başarılı ve popüler müzik grubu Gorillaz'ın son albümünden The Valley of the Pagans adlı şarkının klipi, Grand Theft Auto 5'in içinde geçiyor.
    3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Başarılı müzik grubu Gorillaz'ın yeni şarkısının klibi GTA 5'in içinde geçiyor
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    Rockstar Games'in ilk kez 2013 yılında yayınladığı ve bugün bile dünyanın en popüler oyunlarından biri olan Grand Theft Auto 5, bambaşka bir sektörde karşımıza çıktı. 

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    İngiliz müzik grubu Blur'un solisti Damon Albarn ile Tank Girl gibi çizgi romanların yaratıcısı Jamie Hewlett'in kurmuş olduğu, daha çok Clint Eastwood ve Feel Good Inc. şarkıları ile tanınan başarılı müzik grubu Gorillaz'ın yeni şarkısının klibi Grand Theft Auto 5'te geçiyor. 

    Grubu tanıyanlar veya dinleyenlerin de bileceği gibi Gorillaz'ın klipleri animasyondan oluşur. Yeni albümlerinin şarkılarından The Valley of the Pagans'ın klibi de Grand Theft Auto 5'in içinde geçen bir animasyon. Grubun klasikleşmiş karakterleri GTA 5'te bir araca biniyor ve Los Santos'ta bir yolculuğa çıkıyor. Oldukça keyifli bir klip olmuş.

    Gorillaz'ın Song Machine, Season One: Strange Timez isimli yeni albümünün içerisindeki ilk oyun göndermeli şarkı The Valley of the Pagans değil. Albümün içerisinde bir de PAC-MAN isimli bir şarkı bulunuyor. Bahsi geçen iki klibi de aşağıda bulabilirsiniz.

    The Valley of the Pagan - GTA 5

    PAC-MAN



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    ilkerinanç

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    1 saat önce
    gun

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    1 saat önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    ssbrutality (Okan Günaydın ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Gorillaz in studio sponsoru da Gorilla Glass imiş ve Yuklenici firma da corning miş
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    tobepeople 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Ne yani klibi geçen her bir müzik için böyle tek tek haber mi yapacaksınız!(7 senelik bir oyun olduğundan bahsetmiyorum bile..)
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    brnk (Burak Demirbas) 2 gün ( Mesaj Silindi ) tobepeople
    Ya daha önce kaç defa gorillez gibi duyulmuş grubun gta gibi bi oyunda veya her hangi bi oyunda klip çektiğini gördün de laf ediyorsun burda ? Bence gayet haber değeri taşıyor enteresan olmuş sanki her şarkıyı paylaşıyorlar burda boş yorum yapmayın
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    danlabilic (Danla Bilic) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    klibi*
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