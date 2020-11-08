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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Rockstar Games yeni nesil konsollarda geriye uyumluluk ile çalışacak olan oyunlarını açıkladı

    Grand Theft Auto ve Red Dead Redemption gibi oyunlar ile tanınan Rockstar Games, yeni nesilde geriye uyumluluk sayesinde çalışacak oyunlarını açıkladı.
    3 gün
    3,4b
    1
    20
    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2

    Rockstar Games yeni nesil konsollarda geriye uyumluluk ile çalışacak olan oyunlarını açıkladı
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    Konsolların çıkışına sadece birkaç gün kaldı ve her zamanki gibi konsollar yeni oyun sıkıntısı çekecek gibi duruyor ancak bu sefer oyuncuların imdadına geriye uyumluluk sistemi yetişiyor. Bildiğiniz gibi geriye uyumluluk sistemi sayesinde her iki konsolda da eski oyunları daha ilk günden oynayabileceksiniz. Rockstar Games de yeni nesil konsollar için ilk günden erişime açık olacak oyunlarını açıkladı.

    Ayrıca Bkz. "EA yeni nesil konsollarda oyunlarının destekleyeceği özellikleri açıkladı"

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    Şirket Rockstar Games olunca elbette oyunlar daha fazla dikat çekiyor ve daha fazla merak ediliyor. Mevcut neslin en önemli oyunlarından Grand Theft Auto 5 ve Red Dead Redemption 2 de özellikle yeni nesil için merak edilen oyunlardandı. Rockstar Games'in açıkladığına göre her iki oyun da konsolların çıkış gününde geriye uyumluluk ile oynanabilir olacak. Ayrıca Grand Theft Auto 5'in yeni nesil sürümünün 2021 yılında ayrıca yayınlanacağını da hatırlatalım.

    Yeni nesil konsollarda oyuna aynı PlayStation Network ya da Xbox Live hesabı üzerinden girerseniz kayıt dosyalarınıza da ulaşabileceksiniz. Ayrıca L.A. Noire da yeni nesil konsollarda oynanabilecek. Hatta L.A. Noire: The VR Case Files isimli VR oyunu da PlayStation 5'te oynanabilecek.

    Rockstar Games yeni nesil konsollarda geriye uyumluluk ile çalışacak olan oyunlarını açıkladı
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    Bu oyunlar dışında Xbox Series X ve S sahipleri geriye uyumluluk sayesinde aşağıdaki oyunları ilk günden oynayabilecek. 

    Bully: Scholarship Edition
    Grand Theft Auto IV
    Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City
    Grand Theft Auto: San Andreas
    Midnight Club: Los Angeles
    Red Dead Redemption
    Rockstar Games Presents Table Tennis

    PlayStation 5 sahipleri ise aşağıdaki oyunları ilk günden oynayabilecek. 

    Bully
    Grand Theft Auto III
    Grand Theft Auto: San Andreas
    Grand Theft Auto: Vice City
    Manhunt
    Max Payne
    Red Dead Revolver
    The Warriors



    https://www.rockstargames.com/newswire/article/61774/backward-compatibility-on-playstation-5-and-xbox-series-x-s?utm_source=twitter&utm_medium=o_social&utm_campaign=rockstar_announcement_backward-compatibility-20201106 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    evo_4 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    3 nesile aynı oyunu getiren oyun dünyasının yeni kanseri şerefsiz R*
    2 Yanıt Yanıtla +14
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    Ike (Reznawn ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Yeni üretimler yapmanıza gerek yok sadece yeni konsollar üretin ve ardından geriye uyumlu diyip yeni nesil konsolda eski nesil konsol oyunları oynatın zaten alıştık kapitalizme. Yeni nesil konsol almanın mantığıda yok zaten eski nesil oyunları cilalatıp parlatıp tekrar tekrar satıcaklarsa. Şimdi çıkar bunuda savunanlar “ps5 te ps2 oyunu oynucaz sanane”
    Yeni üretimler yapmanıza gerek yok sadece yeni konsollar üretin ve ardından geriye uyumlu diyip yeni nesil konsolda eski nesil konsol oyunları oynatın zaten alı...
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    Yanıtla +5
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    mgundog (m gundog) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Gta 5 e Türkçe altyazı güncellemesi bile yapmadı rs gta6 içinde unudum az altyazı için polonya kadar satılmıyormu konsolda bu oyun nedir bu düşmanlık
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    gurkanbesyo (gurkan bahadur) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Rahat olun rdr2 ps6 ya bile cikar
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    DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Vice City stories için mobile veya pc'ye emülatör kurup romla oynamak zorundasın. Başka türlü zor oynatırlar
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    Psychotechnic (Salih Mücahit) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Şu konsollarda 4K60fps Midnight Club Los Angeles oynayan olsa da izlesek
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    evo_4 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    3 nesile aynı oyunu getiren oyun dünyasının yeni kanseri şerefsiz R*
    2 Yanıt Yanıtla +14
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    Miex (Miex de Souza) 2 gün ( Mesaj Silindi ) evo_4
    Gittikçe kan emici olarak anılmaya çalışıyorlar gibi.
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    Source (Barış ) 1 gün ( Mesaj Silindi ) evo_4
    Şaka maka böyle bir örnek yok değil mi beyler?
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    Unreal enginaV 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Başlayalım rdr ye 10kasımda o zmn
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    The Brand Planet 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    GTA: San Andreas’ın bir remake versiyonu güzel olabilirdi.
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    AdiqeCaLe 3 gün ( Mesaj Silindi ) The Brand Planet
    Gına geldi Remake'lerden
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    IT Engineer 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Vice City Stories neden yok ya. PSP ve PS2 de kaldı güzelim oyun. PC ye çıkarsalardı keşke.
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    esmerbuyucu (E. B.) 3 gün ( Mesaj Silindi ) IT Engineer
    Normalde iOS'a çoktan çıkmış olması lazımdı. 3D Era'dan iOS'a çıkmayan bir tek VCS kaldı.
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    dımmışali (durmuş bahça) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Rockstapar ın yeni oyun yapmasına gerek yok gta serisi yeter :)
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    Ike (Reznawn ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Yeni üretimler yapmanıza gerek yok sadece yeni konsollar üretin ve ardından geriye uyumlu diyip yeni nesil konsolda eski nesil konsol oyunları oynatın zaten alıştık kapitalizme. Yeni nesil konsol almanın mantığıda yok zaten eski nesil oyunları cilalatıp parlatıp tekrar tekrar satıcaklarsa. Şimdi çıkar bunuda savunanlar “ps5 te ps2 oyunu oynucaz sanane”
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    3427 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    gta 5, rdr2 ve
    7 etiket daha red dead redemption 2 yeni nesil ps5 PlayStation 5 xbox series x geriye uyumluluk Yazılım
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