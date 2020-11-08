Rockstar Games yeni nesil konsollarda geriye uyumluluk ile çalışacak olan oyunlarını açıkladı

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Konsolların çıkışına sadece birkaç gün kaldı ve her zamanki gibi konsollar yeni oyun sıkıntısı çekecek gibi duruyor ancak bu sefer oyuncuların imdadına geriye uyumluluk sistemi yetişiyor. Bildiğiniz gibi geriye uyumluluk sistemi sayesinde her iki konsolda da eski oyunları daha ilk günden oynayabileceksiniz. Rockstar Games de yeni nesil konsollar için ilk günden erişime açık olacak oyunlarını açıkladı.

Ayrıca Bkz. "EA yeni nesil konsollarda oyunlarının destekleyeceği özellikleri açıkladı"

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Şirket Rockstar Games olunca elbette oyunlar daha fazla dikat çekiyor ve daha fazla merak ediliyor. Mevcut neslin en önemli oyunlarından Grand Theft Auto 5 ve Red Dead Redemption 2 de özellikle yeni nesil için merak edilen oyunlardandı. Rockstar Games'in açıkladığına göre her iki oyun da konsolların çıkış gününde geriye uyumluluk ile oynanabilir olacak. Ayrıca Grand Theft Auto 5'in yeni nesil sürümünün 2021 yılında ayrıca yayınlanacağını da hatırlatalım.

Yeni nesil konsollarda oyuna aynı PlayStation Network ya da Xbox Live hesabı üzerinden girerseniz kayıt dosyalarınıza da ulaşabileceksiniz. Ayrıca L.A. Noire da yeni nesil konsollarda oynanabilecek. Hatta L.A. Noire: The VR Case Files isimli VR oyunu da PlayStation 5'te oynanabilecek.

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Bu oyunlar dışında Xbox Series X ve S sahipleri geriye uyumluluk sayesinde aşağıdaki oyunları ilk günden oynayabilecek.

Bully: Scholarship Edition

Grand Theft Auto IV

Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City

Grand Theft Auto: San Andreas

Midnight Club: Los Angeles

Red Dead Redemption

Rockstar Games Presents Table Tennis

PlayStation 5 sahipleri ise aşağıdaki oyunları ilk günden oynayabilecek.

Bully

Grand Theft Auto III

Grand Theft Auto: San Andreas

Grand Theft Auto: Vice City

Manhunt

Max Payne

Red Dead Revolver

The Warriors

https://www.rockstargames.com/newswire/article/61774/backward-compatibility-on-playstation-5-and-xbox-series-x-s?utm_source=twitter&utm_medium=o_social&utm_campaign=rockstar_announcement_backward-compatibility-20201106

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