Baseus açık tasarımlı bir kulaklık duyurdu

Tam Boyutta Gör Son dönemde açık kulak tasarımlı kablosuz kulaklıklar popüler olmaya başladı. Üreticiler portföyünde en az bir tane yer vermeye çalışıyor. Baseus firması da açık tasarım arayan kullanıcılara uygun fiyatlı bir alternatif sunuyor.

Baseus AirGo 1 Ring özellikleri ve fiyatı

Açık tasarım kulaklıklar kulağın içine girmeden klips şeklinde tutunuyor ve fazla rahatsızlık vermiyor. Baseus AirGo 1 Ring modeli 4.5 gram ağırlığında ve kulaktan düşmeyecek şekilde tasarlanmış. 12mm dinamik sürücüler mekansal ses üretebiliyor.

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20 derecelik açı sayesinde ses sızıntısı engelleniyor ve kulağa en yüksek kalitede iletiliyor. Tek şarj ile 6 saate kadar kullanılırken kutusu ile bu rakam 25 saate çıkıyor. 10 dakikalık hızlı şarj ile 2 saatlik süre elde edilebiliyor.

Bluetooth 5.3 ile gecikmesiz ve aynı anda birden fazla cihaza bağlanabilen kulaklık, uygulama üzerinden 12 ekolayzır efekti ve dokunmatik kontrolün özelleştirilmesi gibi özellikler de sunuyor. Baseus AirGo 1 Ring kulaklık modeli 20$ fiyat etiketi ile satılacak.

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Baseus AirGo 1 Ring tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı