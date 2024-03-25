Baseus açık tasarımlı bir kulaklık duyurdu

Baseus AirGo 1 Ring özellikleri ve fiyatı
Açık tasarım kulaklıklar kulağın içine girmeden klips şeklinde tutunuyor ve fazla rahatsızlık vermiyor. Baseus AirGo 1 Ring modeli 4.5 gram ağırlığında ve kulaktan düşmeyecek şekilde tasarlanmış. 12mm dinamik sürücüler mekansal ses üretebiliyor.
20 derecelik açı sayesinde ses sızıntısı engelleniyor ve kulağa en yüksek kalitede iletiliyor. Tek şarj ile 6 saate kadar kullanılırken kutusu ile bu rakam 25 saate çıkıyor. 10 dakikalık hızlı şarj ile 2 saatlik süre elde edilebiliyor.
Bluetooth 5.3 ile gecikmesiz ve aynı anda birden fazla cihaza bağlanabilen kulaklık, uygulama üzerinden 12 ekolayzır efekti ve dokunmatik kontrolün özelleştirilmesi gibi özellikler de sunuyor. Baseus AirGo 1 Ring kulaklık modeli 20$ fiyat etiketi ile satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...