Baseus yeni fiyat-performans kulaklığını duyurdu

Baseus Bowie E10 özellikleri ve fiyatı
Baseus Bowie E10 tam kablosuz kulaklık modeli 12mm dinamik sürücüler ile geliyor. Bluetooth 5.3 ile aynı anda farklı cihazlara bağlanabilen kulaklık oyuncular için 60ms gecikme süresi sunuyor. SBC ve AAC kodeklerini destekleyen kulaklık 20Hz-20kHz aralığını kapsıyor.
Tek şarj ile 7.5 saate kadar kullanılabilen kulaklık kutusu ile 30 saate kadar gidebiliyor. USB Tip-C üzerinden 1.5 saatte tam şarj olabilen kulaklığın kutusundan 0.3 metre kablo da çıkıyor. Baseus Bowie E10 modeli için 23$ fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.