Baseus yeni fiyat-performans kulaklığını duyurdu

Tam Boyutta Gör Daha çok mobil cihazlar için aksesuar ekosistemi ile tanıdığımız Baseus markası, kablosuz kulaklık alanında da iddialı. Baseus Bowie E10 tam kablosuz kulaklık fiyatına göre iyi bir performans sunmayı amaçlıyor.

Baseus Bowie E10 özellikleri ve fiyatı

Baseus Bowie E10 tam kablosuz kulaklık modeli 12mm dinamik sürücüler ile geliyor. Bluetooth 5.3 ile aynı anda farklı cihazlara bağlanabilen kulaklık oyuncular için 60ms gecikme süresi sunuyor. SBC ve AAC kodeklerini destekleyen kulaklık 20Hz-20kHz aralığını kapsıyor.

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Tek şarj ile 7.5 saate kadar kullanılabilen kulaklık kutusu ile 30 saate kadar gidebiliyor. USB Tip-C üzerinden 1.5 saatte tam şarj olabilen kulaklığın kutusundan 0.3 metre kablo da çıkıyor. Baseus Bowie E10 modeli için 23$ fiyat etiketine sahip.

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Baseus Bowie E10 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı