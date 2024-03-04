Sennheiser MOMENTUM True Wireless 4 satışa çıktı

Tam Boyutta Gör Ses teknolojilerinin en deneyimli markalarından Sennheiser, sayısız teknolojiyi bünyesinde barındıran yeni bir tam kablosuz kulaklık duyurdu. Sennheiser MOMENTUM True Wireless 4 detaylarını sizler için derledik.

Sennheiser MOMENTUM True Wireless 4 Türkiye’de

Sennheiser MOMENTUM True Wireless 4 tam kablosuz kulaklık modeli tek şarjda 7.5 saate kadar kullanılabilirken muhafazası ile de toplamda 30 saate çıkıyor. 8 dakikalık şarj ile 1 saatlik süre kazanılabiliyor. Muhafaza kablosuz şarj destekli.

Sennheiser Momentum True Wireless 4 tanıtıldı: İşte özellikleri 1 ay önce eklendi

Bluetooth 5.4 ile en gecikmesiz iletimi sunan kulaklık Qualcomm S5 Sound Gen 2 platformu ve Snapdragon Sound sayesinde ses kalitesini arttırıyor. aptX Lossless, aptX Adaptive Audio, Bluetooth LE Audio, LC3, AURACAST gibi teknolojilerle donatılan kulaklık toplamda 6 mikrofon ile gürültü engelleme yapıyor. Sennheiser MOMENTUM True Wireless 4 kulaklık modeli 11999TL fiyat etiketi ile 8 Mart tarihinde satışa başlayacak.

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Sennheiser MOMENTUM True Wireless 4 Türkiye fiyatı