Sennheiser MOMENTUM True Wireless 4 satışa çıktı

Sennheiser MOMENTUM True Wireless 4 Türkiye’de
Sennheiser MOMENTUM True Wireless 4 tam kablosuz kulaklık modeli tek şarjda 7.5 saate kadar kullanılabilirken muhafazası ile de toplamda 30 saate çıkıyor. 8 dakikalık şarj ile 1 saatlik süre kazanılabiliyor. Muhafaza kablosuz şarj destekli.
Bluetooth 5.4 ile en gecikmesiz iletimi sunan kulaklık Qualcomm S5 Sound Gen 2 platformu ve Snapdragon Sound sayesinde ses kalitesini arttırıyor. aptX Lossless, aptX Adaptive Audio, Bluetooth LE Audio, LC3, AURACAST gibi teknolojilerle donatılan kulaklık toplamda 6 mikrofon ile gürültü engelleme yapıyor. Sennheiser MOMENTUM True Wireless 4 kulaklık modeli 11999TL fiyat etiketi ile 8 Mart tarihinde satışa başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.