Baseus Nomos NT11 hem adaptör hem powerbank olabiliyor

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Tam Boyutta Gör Powerbank ürünleri bugün yanımızdan ayırmadığımız aksesuarlar haline geldi ancak onları şarj etmek için de mecburen adaptör taşımak zorunda kalıyoruz. Bu da çantamızda yer alan ekipmanların sayısını arttırıyor.

Baseus Nomos NT11 özellikleri ve fiyatı

Son dönemde şarj adaptörü kendi içerisinde olan powerbank modellerine daha sık rastlar olduk. Baseus Nomos NT11 modeli de uygun bir fiyata kullanıcıları ekstra şarj adaptörü taşıma zahmetinden kurtarıyor.

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10000mAh kapasiteli batarya ile akıllı telefonları bir veya iki tur döndürebilen powerbank, dahili adaptörü ile de anında şarj etmenizi sağlıyor. Yine bir dahili USB Tip-C kablosunun olması da büyük avantaj. Tek bir powerbank ile kablo ve adaptör derdi ortadan kalkıyor.

67W seviyesine kadar hızlı şarj sağlayabilen ürün GaN 6.0 ile güvenliği ve verimliliği üst seviyeye çıkarıyor. Kablo ve USB Tip-C girişi yanında bir de 22.5W USB Tip-A girişi yer alıyor. Kontrol ve optimizasyon için Apple onaylı bir PI yongası kullanılmış. 3 katmanlı ısı kontrol özelliği de sunan Baseus Nomos NT11 modeli 36$ fiyat etiketi ile Çin’de satışa sunulacak.

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Baseus Nomos NT11 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı