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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Batman: Arkham serisinin geliştiricisi Rocksteady Studios, yeni Suicide Squad oyununu duyurdu

    Batman: Arkham Knight’ın geliştiricisi Rocksteady Studios, yıllarca süren sessizliğin ardından Suicide Squad oyunu üzerinde çalıştığını resmen onayladı.
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Batman: Arkham serisinin geliştiricisi Rocksteady Studios, yeni Suicide Squad oyununu duyurdu

    Aylarca süren söylentiler ve spekülasyonlardan sonra Batman: Arkham serisinin yaratıcıları Rocksteady Studios, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla yeni bir Suicide Squad oyunu üzerinde çalıştıklarını açıklamış oldu.

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    DC FanDome'da tanıtılacak

    Twitter'dan paylaşılan görselde pek fazla detay yer almasa da oyun için resmi tanıtım tarihi belirtildi.

    Oyun, gelecek filmler, oyunlar, şovlar ve çok daha fazlası dahil olmak üzere DC Comics ile ilgili her şeyin sergileneceği 24 saatlik bir sanal etkinlik olan DC FanDome'da 22 Ağustos 2020'de tanıtılacak.

    Geliştirici Rocksteady Studios tarafından 'Hedef Kilitlendi' açıklamasıyla paylaşılan görselde fazla bir detaya yer verilmese de Suicide Squad logosu, Superman'in kafasını hedef alan bir nişangah gibi görünüyor.

    Oyuna dair açıklanan tüm bilgiler şimdilik bunlar ancak etkinlik tarihi yaklaştıkça paylaşılacak yeni tanıtım görselleri ve videolarıyla daha fazla ayrıntı öğrenebiliriz.



    Kaynakça https://www.cnet.com/news/suicide-squad-game-confirmed-for-dc-fandome/ https://www.gamespot.com/articles/suicide-squad-game-announced-by-batman-developer-r/1100-6480690/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    Bayer firmasının amblemi sandım bi an ??
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