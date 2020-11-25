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    Batman'i andırması ile popüler olan Türk dizisi Akıncı'dan yeni fragman paylaşıldı

    ATV'nin yeni dizisi Akıncı'dan yeni bir fragman paylaşıldı ve bu sefer dizinin tarzını daha rahat bir şekilde görebiliyoruz. Yine Batman'i andırdığını söylemek gerek.
    5 sa.
    1,3b
    23
    25
    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Batman'i andırması ile popüler olan Türk dizisi Akıncı'dan yeni fragman paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz hafta yayınlanan fragmanı ile sosyal medyada popüler olan ATV'nin yeni dizisi Akıncı'dan bir fragman daha paylaşıldı. Bu fragmanda dizinin tarzını net bir şekilde anlayabiliyoruz.

    İlginizi Çekebilir Avatar Batman'i andıran Türk dizisi Akıncı'dan fragman paylaşıldı

    Ayrıca Bkz. "Wonder Woman 1984'ün Türkiye vizyon tarihi açıklandı"

    Bu fragmanda daha net görebileceğimiz gibi Akıncı karakteri Batman ya da Punisher karakterlerleri gibi "Vigilante" tarzında bir karakter, yani Türkçe olarak yasa dışı kanun sağlayıcı diyebiliriz. Geceleri dışarı çıkan ve kendine göre suçlu bulduğu veya suçlu olduğu isptalanamayan insanları avlıyor gibi duruyor. Avlıyor gibi diyoruz çünkü en çok benzetildiği Batman karakterinin aksine silah kullanmaktan çekinmeyen bir karakter Akıncı.

    Dizinin yayın tarihi hala belli değil. Dizinin yönetmeliğini Veli Çelik, senaristliğini Hakan Kandal, yapımcılığını da Mehmet Yiğit Alp üstleniyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhat Onat, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimler bulunuyor.

    Bahsi geçen fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.



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    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    7 saat önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    5 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    5 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    6 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    crazywinner3 4 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Adamlar bir şey deniyor işte. Her şeyi de baltalamayın be olm. Zengin erkek fakir kız görmekten yılmadınız mı artık
    Yanıtla +12
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    kruezberq (MERT ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Keşke gazmanı yapsalardı
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    Normandia_06 (Yalçın ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aktroller izlesin şunu bile haber yapıyorsunuz yaaa akıncılar mış ....... gitsinler
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (20) Yorum Yaz Forumda Gör
    labtek38 4 dk. ( Mesaj Silindi )
    En azından değişik birşey denemişler. Bu da iyi. Fakat çok fazla silah kullanılması gürültülü geldi ve rahatsız etti. Daha fazla yakın dövüş ve teknolojik alet kullanımı olabilirdi.
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    DH Misafiri 51 dk. ( Mesaj Silindi )
    Eski Akıncı Daha iyiydi ??????
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    DH Misafiri 51 dk. ( Mesaj Silindi )
    Gözlerim kanadı allahım sen yardım et....
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    Mokıta (Berat Darıcı) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Acil kostümü değiştirin. Büyük cesaret böyle bir şey çekmek bu ülkede izlenir.
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    hollowman_ (N. b.) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    İlki biraz acemice olabilir ama bir akım başlatırsa zamanla bu türde daha iyi yerli diziler de görebiliriz. sadece iç piyasa olarak düşünmeyin, türk dizilerinin dünyada iyi piyasası var.
    Yanıtla +1
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    Bay Robot ( tunc) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Head&shoulders virali
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    _Kullanıcı_Adı_ (Mehmet Su) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Böyle şeyler görmek beni mutlu ediyor. Farklı şeyler iyidir. Özellikle bilim kurguysa çok daha iyidir.
    Yanıtla +2
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bi çıksın seyredin sonra "bu olmamış" dersiniz.
    Bu nedir arkadaş ya dizi seyretmeden eleştirmeler, cihaz çıkmadan "olmamış, çöp" demeler falan?
    Neyin kafası bu sizdeki ben anlamadımki bir türlü.
    Yanıtla +1
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    slymn_mndrl (Süleyman Mandıralı) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu dizi tutarsa kafayı yerim
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    takami59 (takami ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    aga iyi de o maske olmuş mu?
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    sefernac (Sefer Naç) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) takami59
    Lütfen biri şu maske tasarımını değiştirsin... Bu nedir ya !!!
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    1303 kez okundu.
    19 kişi, toplam 20 yorum yazdı.

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    akıncı, türk dizisi ve
    9 etiket daha süper kahraman kahraman ne zaman oyuncular yayın tarihi fragman batman tarzı atv Bilim ve Teknoloji
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