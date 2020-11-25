Batman'i andırması ile popüler olan Türk dizisi Akıncı'dan yeni fragman paylaşıldı

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz hafta yayınlanan fragmanı ile sosyal medyada popüler olan ATV'nin yeni dizisi Akıncı'dan bir fragman daha paylaşıldı. Bu fragmanda dizinin tarzını net bir şekilde anlayabiliyoruz.

İlginizi Çekebilir

Batman'i andıran Türk dizisi Akıncı'dan fragman paylaşıldı

Ayrıca Bkz. "Wonder Woman 1984'ün Türkiye vizyon tarihi açıklandı"

Bu fragmanda daha net görebileceğimiz gibi Akıncı karakteri Batman ya da Punisher karakterlerleri gibi "Vigilante" tarzında bir karakter, yani Türkçe olarak yasa dışı kanun sağlayıcı diyebiliriz. Geceleri dışarı çıkan ve kendine göre suçlu bulduğu veya suçlu olduğu isptalanamayan insanları avlıyor gibi duruyor. Avlıyor gibi diyoruz çünkü en çok benzetildiği Batman karakterinin aksine silah kullanmaktan çekinmeyen bir karakter Akıncı.

Dizinin yayın tarihi hala belli değil. Dizinin yönetmeliğini Veli Çelik, senaristliğini Hakan Kandal, yapımcılığını da Mehmet Yiğit Alp üstleniyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhat Onat, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimler bulunuyor.

Bahsi geçen fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.