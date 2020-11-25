Batman'i andırması ile popüler olan Türk dizisi Akıncı'dan yeni fragman paylaşıldı

Geçtiğimiz hafta yayınlanan fragmanı ile sosyal medyada popüler olan ATV'nin yeni dizisi Akıncı'dan bir fragman daha paylaşıldı. Bu fragmanda dizinin tarzını net bir şekilde anlayabiliyoruz.İlginizi Çekebilir Batman'i andıran Türk dizisi Akıncı'dan fragman paylaşıldı
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Bu fragmanda daha net görebileceğimiz gibi Akıncı karakteri Batman ya da Punisher karakterlerleri gibi "Vigilante" tarzında bir karakter, yani Türkçe olarak yasa dışı kanun sağlayıcı diyebiliriz. Geceleri dışarı çıkan ve kendine göre suçlu bulduğu veya suçlu olduğu isptalanamayan insanları avlıyor gibi duruyor. Avlıyor gibi diyoruz çünkü en çok benzetildiği Batman karakterinin aksine silah kullanmaktan çekinmeyen bir karakter Akıncı.
Dizinin yayın tarihi hala belli değil. Dizinin yönetmeliğini Veli Çelik, senaristliğini Hakan Kandal, yapımcılığını da Mehmet Yiğit Alp üstleniyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhat Onat, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimler bulunuyor.
Bahsi geçen fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.
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Dünyanın ilk insanlı akrobasi drone'u ile tanışın
herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...
sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna
paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.
"Uçan Tabut" diyelim...
Bu nedir arkadaş ya dizi seyretmeden eleştirmeler, cihaz çıkmadan "olmamış, çöp" demeler falan?
Neyin kafası bu sizdeki ben anlamadımki bir türlü.
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