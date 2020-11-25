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    Wonder Woman 1984'ün Türkiye vizyon tarihi açıklandı

    Wonder Woman 1984'ün global vizyon tarihleri açıklandı. Türkiye için gösterim tarihi 15 Ocak 2021 olarak belirlenmiş.
    1 sa. (Son Güncelleme: 53 dk.)
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    Sinema ve Dizi
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Wonder Woman 1984'ün Türkiye vizyon tarihi açıklandı
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    DC sinematik evreninin merakla beklenen filmlerinden olan Wonder Woman 1984'ün Türkiye'de gösterime gireceği yeni tarih belli oldu. Warner Bros tarafından yapılan açıklamalara göre film Türkiye'de 15 Ocak 2021'de yayınlanacak. 

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    Türkiye'de yeni COVID-19 tedbirleri dolayısıyla şu anda bildiğiniz gibi sinema salonları kapalı durumda. Yapılan açıklamalarda bu durumun yıl sonuna kadar süreceği belirtilmişti. 2021 itibarıyla tekrar salonların seyirci ağırlamaya başlaması bekleniyor. Dolayısıyla herhangi bir değişiklik olmazsa Wonder Woman 1984 filmi sinemalarda izlenebilecek.

    Ayrıca Bkz. "Wonder Woman 1984, doğrudan internete geliyor: İşte yayın tarihi"

    Aralık'ta HBO Max'ta yayınlanacak

    Yeni Wonder Woman filmi sinemalardan önce internette yayınlanıyor. Warner Bros tarafından geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, filmin 25 Aralık 2020 tarihinde HBO Max'ta yayınlanacağı duyurulmuştu. HBO Max Türkiye'de servis vermediği için yasal yollardan ulaşmak mümkün değil. Ancak elbette 25 Aralık'ta filmin 1080p ve 4K kalite versiyonları korsan sitelerde ulaşılabiliyor olacak. 



    https://variety.com/2020/film/box-office/wonder-woman-release-dates-1234839350/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Özger 49 dk. ( Mesaj Silindi )
    Nihayet, sinemada izlemek istediğim filmlerden. DC ve Marvel evrenleri dahil en güçlü olmasa bile en savaşçı karakter. Doomsday ile kapışırken savaşıyor olmak onun için en büyük zevk kaynağı gibiydi :D İlk filmi beğendim, bu da güzel bir film olacaktır diye düşünüyorum
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