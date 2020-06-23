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    Batman rolüne Michael Keaton sürprizi

    The Flash filmine konu olacak New 52 ya da Flashpoint hikayesinde paralel bir Batman göreceğiz ve bu rolde de ilk kostümü giyen Michael Keaton kamera karşısına geçecek.
    2 sa. (Son Güncelleme: 32 dk.)
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    Sinema ve Dizi
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Batman rolüne Michael Keaton sürprizi
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    Süper kahraman filmlerinin yavaş yavaş birbirine geçen evrenler olarak hazırlanmaya başlanması ile birlikte bazı rollerde de birden fazla oyuncu gündeme gelmeye başladı. Ünlü aktör Michael Keaton tekrar Batman rolüne hazırlanıyor.

    Hangi Batman?

    Belki de en fazla başrol oyuncusu değişen süper kahraman filmi konumundaki Batman bu kez aynı anda iki farklı başrol oyuncusuna ev sahipliği yapıyor. Mevcut Batman filminin dışında TheFlash filminde de farklı bir Batman göreceğiz.

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    Michael Keaton hatırlanacağı üzere ilk Batman filminde ve devam yapımı olan Batman Dönüyor’da rol almıştı. Komedi filmlerinde boy göstermesi nedeniyle bu rolü kaldıramayacağı şeklinde eleştiriler alan Keaton ilk filmdeki 400 milyon dolar hasılatın sonrasında ikinci filmi garantilemişti. Ne var ki ikinci film ilk filmin altında kaldı ve eleştirilerin hedefi oldu. Michael Keaton da yerini Val Kilmer’a bıraktı.

    Normalde Batman filminde başol Robert Pattinson’a verilmişti. Bu filmin çekimleri devam ederken The Flash filminde de bir Batman rolü gerekiyordu ancak bir farkla. Dizinin yakın takipçilerinin anlayacağı üzere paralel evrenlerde geçtiği için paralel bir Batman olacaktı.

    Batman rolüne Michael Keaton sürprizi
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    The Flash filmi Flashpoint daha doğrusu New 52 evreninde geçen alternatif bir hikayeye odaklanıyor. Annesini öldüren Reverse Flash karakterini durdurmak için zaman yolculuğu yapan Barry paralel evrenler oluşmasına neden oluyor. Haliyle bu evrenlerde her DC kahramanı farklı bir karaktere bürünüyor.

    Sektör kaynaklarının verdiği bilgilere göre Michael Keaton yeniden Batman rolüne soyunmak için görüşmeler yapıyor. Filmde bu kez soyguncular Bruce Wayne’i öldürüyor ve ailesini bırakıyor. Martha Wayne sinir krizleri geçirerek Joker oluyor. Thomas Wayne ise Batman karakterine dönüşüyor. Bu bakımdan Michael Keaton yaşlı Thomas Wayne rolünde olacak.

    Keaton bu senaryoda biraz daha SHIELD patronu Nick Fury tarzında olacak. Yani pek çok süper kahraman ile ilişkili ve etkisi olan bir karakter rolünde göreceğiz. Bu bakımdan New 52 ile ilişkili olacak sonraki DC filmlerinde de muhtemelen Keaton yerini garantilemiş olacak. The Flash için 2022 yılı planlanmış durumda.



    https://www.polygon.com/2020/6/22/21299452/michael-keaton-batman-cast-flash-movie-flashpoint Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    neronidas (Veysel EJDER) 1 sa.
    Ortalık zaten süper kahramandan geçilmiyor bir de çeşit çeşit batmanlar çıktı.
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