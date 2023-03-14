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    Battlefield 2042, 16 Mart'a kadar Steam'de oynaması ücretsiz oldu!

    Electronic Arts'ın popüler serisi Battlefield'ın son oyunu batllefield 2042, 16 Mart'a kadar Steam üzerinden oynaması ücretsiz oldu. Ardından oyun yine ücretli olacak.
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    Battlefield 2042 2 gün boyunca Steam'de oynaması ücretsiz oldu! Tam Boyutta Gör
    Yayıncılığını Electronic Arts'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise DICE'ın yaptığı Battlefield serisinin son oyunu Battlefield 2042'yi denemek isteyenler için güzel bir haber geldi.

    2 Gün Boyunca Ücretsiz

    Geçtiğimiz saatlerde çıkan haberlere göre serinin son oyunu olan Battlefield 2042, Steam üzerinde iki gü nboyunca oynaması ücretsiz. Yani iki gün boyunca oyunu ücretsiz bir şekilde deneyimleyebilirsiniz. Aynı zamanda yine 16 Mart'a kadar oyunun Steam üzerinde bir indirimi de mevcut. Eğer bu iki günlük ücretsiz deneme süresinde oyunu severseniz 599 TL yerine 180 TL'ye oyunu satın alabilirsiniz.

    Battlefield 2042, 2021 yılında çıkış yapan son Battlefield oyunu. Hikaye modunun olmamasıyla bir hayli eleştirilmiş ve çıkışında da sorunlar sebebiyle oyunculardan büyük tepki görümüştü. Ardından gelen güncellemelerle oyun düzeltildi diyebiliriz. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

    Battlefield 2042 Hakkında

    Battlefield™ 2042, serinin ikonik topyekün savaşa geri dönüşünün habercisi olan birinci şahıs nişancı oyunudur. Yakın gelecekte düzeni bozulan dünyaya uyum sağlayın ve zorlukların üstesinden gelin. Manga kurarak 128 oyuncu, eşsiz bir ölçek ve destansı yıkım desteği sunan, dinamik olarak değişen savaş alanlarına üst düzey cephaneliğinizle çıkın.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 2 gün önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 3 gün önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 3 gün önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 4 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 5 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 6 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 6 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 1 hafta önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 1 hafta önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 1 hafta önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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