Battlefield 2042, 16 Mart'a kadar Steam'de oynaması ücretsiz oldu!

Tam Boyutta Gör Yayıncılığını Electronic Arts'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise DICE'ın yaptığı Battlefield serisinin son oyunu Battlefield 2042'yi denemek isteyenler için güzel bir haber geldi.

2 Gün Boyunca Ücretsiz

Geçtiğimiz saatlerde çıkan haberlere göre serinin son oyunu olan Battlefield 2042, Steam üzerinde iki gü nboyunca oynaması ücretsiz. Yani iki gün boyunca oyunu ücretsiz bir şekilde deneyimleyebilirsiniz. Aynı zamanda yine 16 Mart'a kadar oyunun Steam üzerinde bir indirimi de mevcut. Eğer bu iki günlük ücretsiz deneme süresinde oyunu severseniz 599 TL yerine 180 TL'ye oyunu satın alabilirsiniz.

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Battlefield 2042, 2021 yılında çıkış yapan son Battlefield oyunu. Hikaye modunun olmamasıyla bir hayli eleştirilmiş ve çıkışında da sorunlar sebebiyle oyunculardan büyük tepki görümüştü. Ardından gelen güncellemelerle oyun düzeltildi diyebiliriz. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Battlefield 2042 Hakkında

Battlefield™ 2042, serinin ikonik topyekün savaşa geri dönüşünün habercisi olan birinci şahıs nişancı oyunudur. Yakın gelecekte düzeni bozulan dünyaya uyum sağlayın ve zorlukların üstesinden gelin. Manga kurarak 128 oyuncu, eşsiz bir ölçek ve destansı yıkım desteği sunan, dinamik olarak değişen savaş alanlarına üst düzey cephaneliğinizle çıkın.

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Battlefield 2042 2 gün boyunca Steam'de oynaması ücretsiz oldu!