Battlefield 2042, 16 Mart'a kadar Steam'de oynaması ücretsiz oldu!

2 Gün Boyunca Ücretsiz
Geçtiğimiz saatlerde çıkan haberlere göre serinin son oyunu olan Battlefield 2042, Steam üzerinde iki gü nboyunca oynaması ücretsiz. Yani iki gün boyunca oyunu ücretsiz bir şekilde deneyimleyebilirsiniz. Aynı zamanda yine 16 Mart'a kadar oyunun Steam üzerinde bir indirimi de mevcut. Eğer bu iki günlük ücretsiz deneme süresinde oyunu severseniz 599 TL yerine 180 TL'ye oyunu satın alabilirsiniz.
Battlefield 2042, 2021 yılında çıkış yapan son Battlefield oyunu. Hikaye modunun olmamasıyla bir hayli eleştirilmiş ve çıkışında da sorunlar sebebiyle oyunculardan büyük tepki görümüştü. Ardından gelen güncellemelerle oyun düzeltildi diyebiliriz. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
Battlefield 2042 Hakkında
Battlefield™ 2042, serinin ikonik topyekün savaşa geri dönüşünün habercisi olan birinci şahıs nişancı oyunudur. Yakın gelecekte düzeni bozulan dünyaya uyum sağlayın ve zorlukların üstesinden gelin. Manga kurarak 128 oyuncu, eşsiz bir ölçek ve destansı yıkım desteği sunan, dinamik olarak değişen savaş alanlarına üst düzey cephaneliğinizle çıkın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez