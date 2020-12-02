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    Battlefield 3 Amazon Prime üyelerine ücretsiz oldu

    Prime Gaming'te bu ay Battlefield 3 oyunu ücretsiz oldu. Prime üyelerine bu ay boyunca ücretsiz Battlefield 3 Origin kodları dağıtılıyor.
    2 hf.
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    32
    Oyunlar
    Abone ol
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    10

    Battlefield 3 Amazon Prime üyelerine ücretsiz oldu
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    Ücretsiz oyun kampanyalarında bu hafta bir güzel haber de Amazon Prime'dan geldi. Prime Gaming üyelerine bu ay boyunca popüler FPS oyunu Battlefield 3 ücretsiz olarak dağıtılacak. Hemen şimdi oyunu kütüphanenize ekleyebilir ve sonsuza kadar keyfini sürebilirsiniz.

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    Battlefield 3'ü kütüphanenize eklemeniz için öncelikle bu sayfaya gidip "Claim" butonuna tıklamanız gerekiyor. Butona tıkladığınızda ekranda bir Origin kodu belirecek. Bu kodu daha sonra Origin uygulamasında "Redeem Product Code" kısmından aktifleştireceksiniz. Sonrasında ise Battlefield 3 oyunu kütüphanenize eklenmiş olacak.

    Amazon'un dağıttığı kodları isterseniz arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Battlefield 3'ü zaten önceden satın almış olanlar şu anda kodları alıp arkadaşlarıyla veya internette paylaşıyor.

    Battlefield 3 Prime Gaming linki (Kodların son kullanım tarihi 29 Ocak 2021)

    Prime Gaming'te bu ay ayrıca HyperDot, Wizard of Legend, Sigma Theory: Global Cold War, Turmoil ve Close to the Sun oyunları da ücretsiz dağıtılacak. Yeni Prime Gaming oyunlarını almak için bu sayfaya tıklayabilirsiniz. Sayfanın üst kısmında GTA 5, Apex Legends gibi oyunlar için dağıtılan oyun içi içerikleri (loot) var, aşağıda ise ücretsiz oyunlar görülüyor. Prime Gaming oyunlarını Amazon Launcher veya Prime Launcher ile kurabilirsiniz. Amazon Launcher için link burada.



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    siyahtemas (Bahadır Aktuğ) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Çok büyük keyif alarak oynadığım son oyundu... Artık yaşlandığım için de bana öyle gelebilir (yaş 46 :( ) ama PS3 teki COD MW den sonra bir son umutla sarılmıştım bu BF3e ...
    Bu aralar akşamları Red Dead Redemption 2 isimli film, oyun arası esere takılıyorum 10-15 dk, ama bir sensible soccerdan, age of empires 2 multiplayerdan aldığım keyfin yanına bile yaklaşmıyor...
    Yaşlandıkça odunlaşıyor duygular....
    Çok büyük keyif alarak oynadığım son oyundu... Artık yaşlandığım için de bana öyle gelebilir (yaş 46 :( ) ama PS3 teki COD MW den sonra bir son umutla sarılmı...
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    2 Yanıt Yanıtla +17
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Yılbaşında da herhalde Street fighter’i ücretsiz verirler



    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yılbaşında da herhalde Street fighter’i ücretsiz verirler [resim] ...
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    Ussuz (mehmet ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bir ara ea olsa gerek ücretsiz vermişti sanırım faydalanıyoruz hâlâ :d
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    Yorumlar (22) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    Aviato 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    kullanılmamış kodu olan var mı dostlar?
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    Sentez* 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Alın beyler

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    in.vita 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Oyuncu sayısı ne durumda bilmiyorum ama hala oynanır bence, sonuçta cs go da 8 yıllık bi oyun
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sadece ücretli üyelere mi veriyorlar ?
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    The Hollow 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Amazon'a yakışmadı. Benim bildiğim BF 4'te bir ara ücretsiz verilmişti. Hatta kütüphaneye eklemiştim. BF 3 nedir ya.
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    -SWARTHY (Can ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Adamlar oyunun dibini sıyırıyor resmen
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    murdocklawless (Murdock Lawless) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    arkadaşları organize ettim.3-4 kişi girip oynarız yine. gayet keyifli bir oyun. hala da oynanır. özellikle eski pc'si olanlar şakır şakır oynarlar.
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    Carlsén 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Amazon ücretli olmasa alınır da her yerden para koparır oldular
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    bugatti1907 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    BF3 hileye kurban gitti BF4 ü bilmiyorum ama BF1 de aynı şekilde hileye kurban gitti. Girdiğim her maçta uçan makineliler, havaya sıkıp milleti öldürenler, olduğu yerden mapin her yerindeki ölüleri kaldıran medicler... Eski BF oyunlarının oynanabilirliği kalmadı BF5 te durum nasıl bilmiyorum.
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    Wiseeman 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bf4 verseydi bari
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Wiseeman
    Bf4 bile az hocam bf1 en az verilmesi lazım sonuçta ea play düşmüş 4 yıllık oyun
    1 Yanıt Yanıtla
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    10648 kez okundu.
    22 kişi, toplam 22 yorum yazdı.

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    battlefield 3, prime gaming ücretsiz ve
    6 etiket daha ücretsiz oyun battlefield ücretsiz twitch prime ücretsiz oyun amazon ücretsiz amazon ücretsiz oyun Yazılım
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