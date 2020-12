Battlefield 3 Amazon Prime üyelerine ücretsiz oldu

Tam Boyutta Gör

Ücretsiz oyun kampanyalarında bu hafta bir güzel haber de Amazon Prime'dan geldi. Prime Gaming üyelerine bu ay boyunca popüler FPS oyunu Battlefield 3 ücretsiz olarak dağıtılacak. Hemen şimdi oyunu kütüphanenize ekleyebilir ve sonsuza kadar keyfini sürebilirsiniz.

İlginizi Çekebilir

126 TL değerinde iki oyun Amazon Prime üyelerine ücretsiz oldu

Battlefield 3'ü kütüphanenize eklemeniz için öncelikle bu sayfaya gidip "Claim" butonuna tıklamanız gerekiyor. Butona tıkladığınızda ekranda bir Origin kodu belirecek. Bu kodu daha sonra Origin uygulamasında "Redeem Product Code" kısmından aktifleştireceksiniz. Sonrasında ise Battlefield 3 oyunu kütüphanenize eklenmiş olacak.

Amazon'un dağıttığı kodları isterseniz arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Battlefield 3'ü zaten önceden satın almış olanlar şu anda kodları alıp arkadaşlarıyla veya internette paylaşıyor.

Battlefield 3 Prime Gaming linki (Kodların son kullanım tarihi 29 Ocak 2021)

Prime Gaming'te bu ay ayrıca HyperDot, Wizard of Legend, Sigma Theory: Global Cold War, Turmoil ve Close to the Sun oyunları da ücretsiz dağıtılacak. Yeni Prime Gaming oyunlarını almak için bu sayfaya tıklayabilirsiniz. Sayfanın üst kısmında GTA 5, Apex Legends gibi oyunlar için dağıtılan oyun içi içerikleri (loot) var, aşağıda ise ücretsiz oyunlar görülüyor. Prime Gaming oyunlarını Amazon Launcher veya Prime Launcher ile kurabilirsiniz. Amazon Launcher için link burada.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.