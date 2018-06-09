Battlefield 5'in Battle Royale modu resmileşti: İşte multiplayer videosu

Ayrıca Bkz.

"E3 2018’de bizleri neler bekliyor? Hangi oyunlar tanıtılacak?"

Electronic Arts ve geliştirici stüdyo DICE, Battlefield V'in Battle Royale oyun moduna sahip olacağını resmen açıkladı. Bugün Hollywood'da gerçekleşen EA Play konferansında konuşan Electronic Arts, ayrıca Battlefield V'in ilk multiplayer videosunu da yayınladı.Battlefield V, hatırlayacağınız üzere ilk kez 23 Mayıs'ta tanıtılmıştı. Ancak DICE'ın yayınladığı ilk tanıtım videosu birçok Battlefield oyuncusu tarafından beğenilmemiş ve sonrasında EA ve DICE ikilisi birçok eleştiriye maruz kalmıştı. Bugün EA Play'de yayınlanan multiplayer videosu ise Battlefield hayranlarının genel anlamda hoşuna gitmiş gibi görünüyor.DICE, bugün resmileşen Battle Royale oyun moduyla ilgili ise şu an için pek bir detay sunmadı. Ancak geliştirici şirket, Battlefield oyuncularının yeni oyun moduna çok çabuk alışacaklarını ve Battle Royale'in Battlefield serisiyle çok iyi bir uyum yakalacağını söylüyor. Battle Royale modu, bildiğiniz gibi PlayerUnknown's Battlegrounds ve Fortnite ile son zamanlarda tüm dünyayı etkisi altına almış durumda.DICE'ın bugün EA Play sırasında altını çizdiği bir diğer konu ise Battlefield V'in herhangi bir şekilde "premium pass veya loot box" gibi yöntemlere sahip olmayacağı oldu. Buna göre sonradan yayınlanacak olanEA bunun yerine oynanışa etkisi olmayan kozmetik ürünler satmayı planlıyor.Battlefield V,oyuncularla buluşacak. Battle Royale modu, oyun çıktıktan bir süre sonra oyuna eklenecek.