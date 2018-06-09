Battlefield 5'in Battle Royale modu resmileşti: İşte multiplayer videosu

Electronic Arts ve geliştirici stüdyo DICE, Battlefield V'in Battle Royale oyun moduna sahip olacağını resmen açıkladı. Bugün Hollywood'da gerçekleşen EA Play konferansında konuşan Electronic Arts, ayrıca Battlefield V'in ilk multiplayer videosunu da yayınladı.
Battlefield V, hatırlayacağınız üzere ilk kez 23 Mayıs'ta tanıtılmıştı. Ancak DICE'ın yayınladığı ilk tanıtım videosu birçok Battlefield oyuncusu tarafından beğenilmemiş ve sonrasında EA ve DICE ikilisi birçok eleştiriye maruz kalmıştı. Bugün EA Play'de yayınlanan multiplayer videosu ise Battlefield hayranlarının genel anlamda hoşuna gitmiş gibi görünüyor.
Ayrıca Bkz. "E3 2018’de bizleri neler bekliyor? Hangi oyunlar tanıtılacak?"
DICE, bugün resmileşen Battle Royale oyun moduyla ilgili ise şu an için pek bir detay sunmadı. Ancak geliştirici şirket, Battlefield oyuncularının yeni oyun moduna çok çabuk alışacaklarını ve Battle Royale'in Battlefield serisiyle çok iyi bir uyum yakalacağını söylüyor. Battle Royale modu, bildiğiniz gibi PlayerUnknown's Battlegrounds ve Fortnite ile son zamanlarda tüm dünyayı etkisi altına almış durumda.
DICE'ın bugün EA Play sırasında altını çizdiği bir diğer konu ise Battlefield V'in herhangi bir şekilde "premium pass veya loot box" gibi yöntemlere sahip olmayacağı oldu. Buna göre sonradan yayınlanacak olan haritalar ve silahlar tüm oyunculara tamamıyla ücretsiz olacak. EA bunun yerine oynanışa etkisi olmayan kozmetik ürünler satmayı planlıyor.
Battlefield V, 21 Ekim'de PC, PS4 ve Xbox One platformlarında oyuncularla buluşacak. Battle Royale modu, oyun çıktıktan bir süre sonra oyuna eklenecek.
Battlefield V, hatırlayacağınız üzere ilk kez 23 Mayıs'ta tanıtılmıştı. Ancak DICE'ın yayınladığı ilk tanıtım videosu birçok Battlefield oyuncusu tarafından beğenilmemiş ve sonrasında EA ve DICE ikilisi birçok eleştiriye maruz kalmıştı. Bugün EA Play'de yayınlanan multiplayer videosu ise Battlefield hayranlarının genel anlamda hoşuna gitmiş gibi görünüyor.
Ayrıca Bkz. "E3 2018’de bizleri neler bekliyor? Hangi oyunlar tanıtılacak?"
DICE, bugün resmileşen Battle Royale oyun moduyla ilgili ise şu an için pek bir detay sunmadı. Ancak geliştirici şirket, Battlefield oyuncularının yeni oyun moduna çok çabuk alışacaklarını ve Battle Royale'in Battlefield serisiyle çok iyi bir uyum yakalacağını söylüyor. Battle Royale modu, bildiğiniz gibi PlayerUnknown's Battlegrounds ve Fortnite ile son zamanlarda tüm dünyayı etkisi altına almış durumda.
DICE'ın bugün EA Play sırasında altını çizdiği bir diğer konu ise Battlefield V'in herhangi bir şekilde "premium pass veya loot box" gibi yöntemlere sahip olmayacağı oldu. Buna göre sonradan yayınlanacak olan haritalar ve silahlar tüm oyunculara tamamıyla ücretsiz olacak. EA bunun yerine oynanışa etkisi olmayan kozmetik ürünler satmayı planlıyor.
Battlefield V, 21 Ekim'de PC, PS4 ve Xbox One platformlarında oyuncularla buluşacak. Battle Royale modu, oyun çıktıktan bir süre sonra oyuna eklenecek.
https://www.gamespot.com/articles/e3-2018-battlefield-5-battle-royale-mode-confirmed/1100-6459536/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bu modu eklemek zorunda kalıyor.
Ama bu oyunu ön sipariş verip kutulu almak istiyorum çünkü gelmiş geçmiş en iyi BF oyunu olacağını düşünüyorum, evet bi' Battlefield 3 etkisi beklemesin kimse, hatırlayın ilk akıllı telefonunuzu aldığınız heyecan ile şimdi ki heyecanı? Benzer bir durum söz konusu.
BF5'i de toplamda 1000 saatin üzerinde oynayacağıma eminim, grubumuz var zaten her akşam girip beraber oynuyoruz.
Yıllardır BF oynadığım için FPS diyince BF dışında oyunlardan zevk alamıyorum artık, küçük haritalarda, ev içinde savaş vs. sarmıyor.
Battle royale oyunları desen oyunun %50'si silah arama %30'u oradan oraya koşma sadece %20'si savaş. Boğucu geliyor açıkcası.
BF'ye gelen Battle royale modunu da oynayacağımı pek sanmıyorum, gece/gündüz saldırıları ile BF5'in operasyonları daha da eğlenceli olacak gibi.
BF1'de operasyon modu ile birlikte aldığım keyif doruk noktasına ulaştı, takım dengesi sorunları dışında çok keyif alıyorum.
Tek alternatifi Planetside2 gibi geliyor bana, onun da oynanış yapısı, devasa savaş yapısı benzerdi.(onu da epey oynadım)
Online oyun zevkime uyan bir seri olduğu için BF serisine güvenim tam.
Trailer Videosuna gelince, kabul edin ki aksiyon dolu ve çok iyi bir trailer FAKAT bir Battlefield trailer'ı DEĞİL, problem de burada zaten, ne demek istediğimi anlamanız için BF1 trailer'ını izlemeniz ve karşılaştırma yapmanız gerek BFV trailer'ındaki problem Battlefield'in kendine özgü trailer'larından uzaklaşıp popülerlik için özgünlükten uzaklaşmış olması.
Edit: Bahsettiğim trailer konudaki multiplayer trailer'ı değil, önceki arkadaşın da paylaşmış olduğu "Reveal Trailer"dır.
Oyun BR olarak cikmiyor ki sadece bir mod ister oyna ister oynama neden bf senin icin bitiyor anlamadim
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