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Battlefield 5'in Battle Royale modu resmileşti: İşte multiplayer videosu

EA ve geliştirici stüdyo DICE, bugün gerçekleşen EA Play konferansında Battlefield V ile ilgili yeni detaylar verdi. Son zamanların popüler oyun modu "Battle Royale" Battlefield serisine katılıyor.
11 ay
8,8b
1
24
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Electronic Arts ve geliştirici stüdyo DICE, Battlefield V'in Battle Royale oyun moduna sahip olacağını resmen açıkladı. Bugün Hollywood'da gerçekleşen EA Play konferansında konuşan Electronic Arts, ayrıca Battlefield V'in ilk multiplayer videosunu da yayınladı.


Battlefield V, hatırlayacağınız üzere ilk kez 23 Mayıs'ta tanıtılmıştı. Ancak DICE'ın yayınladığı ilk tanıtım videosu birçok Battlefield oyuncusu tarafından beğenilmemiş ve sonrasında EA ve DICE ikilisi birçok eleştiriye maruz kalmıştı. Bugün EA Play'de yayınlanan multiplayer videosu ise Battlefield hayranlarının genel anlamda hoşuna gitmiş gibi görünüyor.

Ayrıca Bkz. "E3 2018’de bizleri neler bekliyor? Hangi oyunlar tanıtılacak?"
DICE, bugün resmileşen Battle Royale oyun moduyla ilgili ise şu an için pek bir detay sunmadı. Ancak geliştirici şirket, Battlefield oyuncularının yeni oyun moduna çok çabuk alışacaklarını ve Battle Royale'in Battlefield serisiyle çok iyi bir uyum yakalacağını söylüyor. Battle Royale modu, bildiğiniz gibi PlayerUnknown's Battlegrounds ve Fortnite ile son zamanlarda tüm dünyayı etkisi altına almış durumda.

DICE'ın bugün EA Play sırasında altını çizdiği bir diğer konu ise Battlefield V'in herhangi bir şekilde "premium pass veya loot box" gibi yöntemlere sahip olmayacağı oldu. Buna göre sonradan yayınlanacak olan haritalar ve silahlar tüm oyunculara tamamıyla ücretsiz olacak. EA bunun yerine oynanışa etkisi olmayan kozmetik ürünler satmayı planlıyor.

Battlefield V, 21 Ekim'de PC, PS4 ve Xbox One platformlarında oyuncularla buluşacak. Battle Royale modu, oyun çıktıktan bir süre sonra oyuna eklenecek.

https://www.gamespot.com/articles/e3-2018-battlefield-5-battle-royale-mode-confirmed/1100-6459536/ Yorum Yaz
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emre1393 11 ay en beğenilen
mavi yeşil pembe saçlı askerler görürüz artık
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whisper242 11 ay
Video grand operations modundan öyle bir başlık atmışsınız ki royale modundanmış gibi olmuş. Royale modu oyunun çıkışından sonra gelecek.
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herectos95 11 ay
aaa oyun yapan firmalar hollywood'a döndü artık. milyon dolarlar harcanıp milyar dolarlar kazanılan ama izledikten sonra bir daha insanın aklına bile gelmeyen gişe filmleri gibi büyük oyun firmaları da artık 1-2 yıl oynayıp unutulacak oyunlar yapıyorlar. çünkü sadece para kazanma odaklı yapıyorlar. neyseki bağımsız yapımcılar var.
aaa oyun yapan firmalar hollywood'a döndü artık. milyon dolarlar harcanıp milyar dolarlar kazanılan ama izledikten sonra bir daha insanın aklına bile gelmeyen ...
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1 Avatar
Canok 10 ay
benim için bitticiler damlamaya başlamış
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Fulton 10 ay Winter Is Coming
Efsane No Russian :(
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Umutcan 10 ay
Twitch yayıncıları öyle gazladı ki battle royale oyunlarını, klasik FPS oyunları bile artık twitch kitlesine hitap etmek için
bu modu eklemek zorunda kalıyor.
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EknCn 11 ay
Hiç bir zaman ön-sipariş ile oyun almadım çünkü çok gereksiz buluyorum özellikle kutulu oyun almak saçmalık bana göre dijital de çok çok daha uyguna alabilmek varken.
Ama bu oyunu ön sipariş verip kutulu almak istiyorum çünkü gelmiş geçmiş en iyi BF oyunu olacağını düşünüyorum, evet bi' Battlefield 3 etkisi beklemesin kimse, hatırlayın ilk akıllı telefonunuzu aldığınız heyecan ile şimdi ki heyecanı? Benzer bir durum söz konusu.
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Umutcan 10 ay EknCn
Şahsen ben de ön sipariş geçebilirim, neden? Çünkü BF serisinde beni bugüne kadar üzen hiçbir oyun olmadı. 1942 dahil oynadım.
BF5'i de toplamda 1000 saatin üzerinde oynayacağıma eminim, grubumuz var zaten her akşam girip beraber oynuyoruz.
Yıllardır BF oynadığım için FPS diyince BF dışında oyunlardan zevk alamıyorum artık, küçük haritalarda, ev içinde savaş vs. sarmıyor.
Battle royale oyunları desen oyunun %50'si silah arama %30'u oradan oraya koşma sadece %20'si savaş. Boğucu geliyor açıkcası.
BF'ye gelen Battle royale modunu da oynayacağımı pek sanmıyorum, gece/gündüz saldırıları ile BF5'in operasyonları daha da eğlenceli olacak gibi.
BF1'de operasyon modu ile birlikte aldığım keyif doruk noktasına ulaştı, takım dengesi sorunları dışında çok keyif alıyorum.
Tek alternatifi Planetside2 gibi geliyor bana, onun da oynanış yapısı, devasa savaş yapısı benzerdi.(onu da epey oynadım)
Online oyun zevkime uyan bir seri olduğu için BF serisine güvenim tam.
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Portraitclub 11 ay
Elimde bf4 ve bf1 var, bu oyunu büyük ihtimalle almayacağım nedeni ise 2. Dünya savaşı olması zaten bf1 olanın bunu alması çok anlamsız. Pubg tarzına da benzemiş oyun bu tarz oyunları da sevmiyorum
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herectos95 11 ay
aaa oyun yapan firmalar hollywood'a döndü artık. milyon dolarlar harcanıp milyar dolarlar kazanılan ama izledikten sonra bir daha insanın aklına bile gelmeyen gişe filmleri gibi büyük oyun firmaları da artık 1-2 yıl oynayıp unutulacak oyunlar yapıyorlar. çünkü sadece para kazanma odaklı yapıyorlar. neyseki bağımsız yapımcılar var.
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LukeSkywalker24 11 ay
BF1'in cilalı versiyonu gibi geldi bana.
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Bloodin 11 ay
Sonunda DLC ve Pay2Win saçmalığından kurtulmaya başladık, bunu gördüğün için teşekkürler Battlefield...
Trailer Videosuna gelince, kabul edin ki aksiyon dolu ve çok iyi bir trailer FAKAT bir Battlefield trailer'ı DEĞİL, problem de burada zaten, ne demek istediğimi anlamanız için BF1 trailer'ını izlemeniz ve karşılaştırma yapmanız gerek BFV trailer'ındaki problem Battlefield'in kendine özgü trailer'larından uzaklaşıp popülerlik için özgünlükten uzaklaşmış olması.
Edit: Bahsettiğim trailer konudaki multiplayer trailer'ı değil, önceki arkadaşın da paylaşmış olduğu "Reveal Trailer"dır.
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Ceqa 11 ay
Harbi yakışmadı BFye
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Celonfix 11 ay
Battlefield artık benim için bitmiştir. Sizden Battle Royale modu isteyen oldu mu EA ?
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Roquish06 11 ay Celonfix
Oldu mu derken ? Pubg oyuncu sayısından belli değil mi isteyip istemedikleri ? LoL güldürdün.
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Ferucci 11 ay

Celonfix
Battlefield artık benim için bitmiştir. Sizden Battle Royale modu isteyen oldu mu EA ?

Oyun BR olarak cikmiyor ki sadece bir mod ister oyna ister oynama neden bf senin icin bitiyor anlamadim
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