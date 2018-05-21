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Battlefield V'in ilk kısa videosu yayınlandı: "İkinci Dünya Savaşı" teması resmileşti

Battlefield serisinin merakla beklenen yeni oyunu Battlefield V'in İkinci Dünya Savaşı temasına sahip olacağı EA tarafından yayınlanan çok kısa bir videoyla resmileşti.
1 yıl
10,6b
1
56
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Electronic Arts'ın popüler FPS serisi Battlefield'ın yeni oyunu Battlefield V, bildiğiniz gibi 23 Mayıs'ta resmen tanıtılacak. Bu tanıtım tarihine yalnızca iki gün kalmışken EA, Battlefield V'e ait çok kısa bir video yayınlayarak oyunun İkinci Dünya Savaşı temasını resmileştirdi.



EA ve geliştirici stüdyo DICE'ın sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan videoda yalnızca 4 saniyelik bir oyun içi görüntü yer alıyor. Battlefield serisinin klasikleşen oyun modlarından "Conquest" (Fetih) moduna ait olan görüntülerin üst kısmında, Birleşik Krallık Bayrağı ve Demir Haç simgelerinin yer aldığını görüyoruz. Ülke simgeleri ve görüntülerindeki askerin giyiminden yola çıkarak Battlefield V'in İkinci Dünya Savaşı temasının resmileştiği rahatlıkla söylenebilir.

Tabi videonun çok kısa olması nedeniyle oyunun geri kalan detayları hala gizemini koruyor. EA, Battlefield V'i tüm detaylarıyla birlikte 23 Mayıs'ta tanıtacak. PUBG ve Fornite benzeri bir Battle Royale oyun moduyla birlikte geleceği düşünülen Battlefield V, Ekim ayında oyuncularla buluşacak.
 

https://twitter.com/Battlefield/status/998564160005812224 Yorum Yaz
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Ulfast 1 yıl en beğenilen
Görüntü 1 saniye var yok. Hemen çöpçüler gelmiş :D
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QuexSeeL 1 yıl
BF4 devam anlaşılan.
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dere.beyi 1 yıl
2. dünya savaş ortamı vs. modern savaşları 100 kere gömer kimse kusura bakmasın
cod 2 remastered olsun yine aynı map'ler olsun bütün cod lerden fazla satar
bunun da baya etkileyici olacağını düşünüyorum beklemedeyiz bakalım :)
2. dünya savaş ortamı vs. modern savaşları 100 kere gömer kimse kusura bakmasıncod 2 remastered olsun yine aynı map'ler olsun bütün cod lerden fazla sat...
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1 Avatar
Zukov 10 ay
En sonunda biri cod tahtını sallamaya geliyow
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scutaro 11 ay
Yeni BF oyununun ww2 olmasını isteyen çok kişi vardı, iyi oldu.
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DH Misafiri 11 ay
Şu adamlar en son ne zaman 2. Dünya oyunu çıkardı? Veya en son kaç tane 2. Dünya oyunu çıktı büyük bir yapım? Bir cod var oda fena değildi ama bf özüne dönüyor merak ediyorum açıkçası
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kunglao1 12 ay
Zaten demek istediklerimi kendiniz de kabul etmişsiniz.Battfield oyununda ki (eskiler zaten bilir) hız yoktur.
Call of duty ile karıştırmayın.Oyunun sevilen özelliği biraz daha arcade den uzak olmasıdır.Battlefield 4 ile oyunu hızlandırmaya çalışmışlar ama oyunda ruh yok.Çok donuk yani grafik bile kurtaramamış.Hele ki silah sesleri çok vasat.
Bad company 2 silah seslerini istiyorum M95





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gizmo_x 1 yıl
simdilik bf1 devam :D
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Chagotta 1 yıl
Şimdilik bf1 in copy paste hali gibi. Tek güzel haber premium saçmalığı olmaması.
Premium yok ama fiyatı artırırlar. Dolayısıyla euronun 6 tl yi zorlarığı türkiyemde
oyun oynamak burjuva sınıfına ait bir hoby olmaya başladı.
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MANGUTAY 1 yıl
Ya Bf1 de birinci dünya savaşı ayağına ikinci dünya savaşı temasını yutturdular zaten. Alternatif tarih konsepti kullandık diyorlardı da öyle bir birinci dünya savaşı yoktu yani. Şimdi Bf1 dlcsi çıkarıp WW 2 diye satacaklar millete.
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mattmurdock 1 yıl
Bf1'i ilkgünlerde season pass 'li aldım, aynı temaya daha kuruş vermem. BF1 devam...
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kunglao1 1 yıl
Bad company 2 battlefield 3 tamamda Battfıeld 4 neyini sevdiniz atmosfer yok donuk haritalar vasat silah sesleri
Bence serinin en iyi grafik li aynı zamanda en boş oyunu Battlefield 4
Battfıeld göze hitap ettiği kadar kulağada hitap etmeli gerçekçi ses olmalı bakınız Bad company 2
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TheNewAtilla 12 ay kunglao1
En hızlı ve en güzel grafikli modern savaşlı olanı bf4. Hatta araç çeşitliliğinde de bf4 önde. Mekaniklerde daha iyi. Ki bf4 ün sesleri kötü değil sadece bf3 ün daha gerçekçi
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El Prezidente 1 yıl
300 tele vermek istemedm için çöpp

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