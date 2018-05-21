Battlefield V'in ilk kısa videosu yayınlandı: "İkinci Dünya Savaşı" teması resmileşti

Electronic Arts'ın popüler FPS serisi Battlefield'ın yeni oyunu Battlefield V, bildiğiniz gibi 23 Mayıs'ta resmen tanıtılacak. Bu tanıtım tarihine yalnızca iki gün kalmışken EA, Battlefield V'e ait çok kısa bir video yayınlayarak oyunun İkinci Dünya Savaşı temasını resmileştirdi.







EA ve geliştirici stüdyo DICE'ın sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan videoda yalnızca 4 saniyelik bir oyun içi görüntü yer alıyor. Battlefield serisinin klasikleşen oyun modlarından "Conquest" (Fetih) moduna ait olan görüntülerin üst kısmında, Birleşik Krallık Bayrağı ve Demir Haç simgelerinin yer aldığını görüyoruz. Ülke simgeleri ve görüntülerindeki askerin giyiminden yola çıkarak Battlefield V'in İkinci Dünya Savaşı temasının resmileştiği rahatlıkla söylenebilir.



Tabi videonun çok kısa olması nedeniyle oyunun geri kalan detayları hala gizemini koruyor. EA, Battlefield V'i tüm detaylarıyla birlikte 23 Mayıs'ta tanıtacak. PUBG ve Fornite benzeri bir Battle Royale oyun moduyla birlikte geleceği düşünülen Battlefield V, Ekim ayında oyuncularla buluşacak.



https://twitter.com/Battlefield/status/998564160005812224