FNSS'nin yeni zırhlı kara aracı PARS ALPHA 8X8 tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Türk savunma sanayisi yeni nesil zırhlı muharebe aracı PARS ALPHA 8X8 ile askeri kara araçlarında 5. nesil bir çözüme imza attı.

Zırhlı kara aracı üreticisi FNSS, PARS araç ailesinin yeni üyesi PARS ALPHA'yı, Suudi Arabistan'daki World Defense Show'da ilk kez sergiledi. FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, PARS ALPHA'nın 5. nesil bir zırhlı araç olduğunu söyledi.

Aracın 35 yıllık serüvenlerinde bir tepe noktası olduğunu vurgulayan Kurt, "Bu süreçte edindiğimiz teknolojik kazanımları, bilgi birikimini, sayısız müşteri deneyimini ve saha geri bildirimlerini; en nihayetinde bölgemizde, özellikle 10-15 yıldır süre gelen simetrik ve asimetrik tehditlerin tümünü dikkate alarak tasarladığımız ve ortaya çıkardığımız bir başyapıt olarak adlandırmak istiyorum bu aracı. Dünyadaki rakip ve benzerlerine göre çok sayıda üstünlüğü mevcut. Bu anlamda da lider karakterini yansıtması için PARS ALPHA olarak adlandırdık aracımızı ve Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen World Defence Show'da tanıtımını yaptık." dedi.

Yeni araç yerleşimi birçok avantaj getirdi

PARS ALPHA'nın özelliklerine ilişkin bilgiler veren Kurt, hem tekerlekli hem paletli geleneksel zırhlı muharebe araçlarında şoförün oturduğu önde bir bölme bulunduğunu, yanında güç grubu kompartımanı, arkada ise ayrı bir kompartıman yer aldığını ifade etti. PARS araç ailesinde ise bundan farklı olarak önde hem sürücünün hem de istenirse nişancı, komutan veya başka bir personelin oturabileceği, iki kişilik ve 180 dereceden fazla bir görüş açısı olan bir bölüm bulunduğunu dile getiren Kurt, bu bölmenin arkasında güç grubu var yer aldığını ve bir koridor vasıtasıyla diğer görev ekipmanlarının ve personelin olduğu bölüme bağlandığını belirtti.

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PARS ALPHA'da ise sürücünün ve diğer personel bölmesinin arkada bulunmasının, önde yer alan motor bölmesiyle tamamen ayrı olmasının çok büyük avantajlar getirdiğini vurgulayan Kurt, şu değerlendirmelerde bulundu:

"En büyük avantajı, bu tür araçlarda istenen balistik koruma seviyesinin bir seviye üzerine çıkmamızı sağlaması oldu. Mayın koruma anlamında ön tekerlekte yine bir seviye yukarı çıkmamızı sağladı. Bütün bunların yanı sıra aracın genel boyutunda, uzunluğunda da bir kısalma oldu. Yaklaşık 60-70 santimlik bir avantaj elde ettik. Yeni nesil 8X8 araçlar aslında çok iri, uzun ve büyük araçlar. Güç grupları da çok kuvvetli, 700 beygirler civarında oluyor. Biz bu araçta yaklaşık 60-70 santimlik kısalma elde ettik. Bunun yanı sıra iç hacimde de yaklaşık 2-2,5 metreküplük bir büyüme elde ettik. Araç için inovatif dememin arkasında yatan sebeplerden biri budur. Kendi sınıfında çok güzel bir çözüm ortaya çıkardık. Yani aslında tam yeni nesil ve ileriye yönelik, önümüzdeki 30-40 yılda çok büyük faydalar sağlayacak önemli bir konfigürasyonu ortaya çıkardık. Diğer özellikleriyle birlikte çok taklit edilecek bir araç olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla hem yurt içinde hem yurt dışında, Orta Doğu'da da önemli projelerde yarışıyor. Bunlarda da önemli başarılar elde edeceğimize inanıyorum."

Araçta bunun yanı sıra geleneksel PARS ailesinde hep kullandıkları her akstan direksiyon sistemi yer aldığını dile getiren Kurt, bu özelliğin aracın dönüş çapını çok küçülttüğünü, özellikle meskun mahallelerde kullanımını çok faydalı hale getirdiğini söyledi.

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