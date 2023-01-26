Baykar, Ukrayna'ya iki Bayraktar TB2 daha bağışladı

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Baş Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklama şu şekilde:
"Ukrayna'nın büyük dostu ve iş ortağı Baykar'dan iki Bayraktar TB2 insansız hava aracı daha teslim aldık. Baykar, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve Ukrayna halkının işgalcilerden korunmasına yardımcı olmak için bunları ücretsiz olarak bağışladı. Ülkemizin en zor zamanlarında verdikleri tavizsiz ve sürdürülebilir destek için Baykar firmasına çok minnettarız."
Baykar işgalin ilk gününden beri destek veriyor
Baykar, Rusya'nın geniş çaplı işgalinin ilk günlerinden beri Ukrayna'ya destek veriyor. Şirket daha önce ülkenin Bayraktar TB2 SİHA alabilmek için düzenlediği bağış kampanyası başarıya ulaşmış olmasına rağmen üç adet TB2 SİHA'yı ücret talep etmeden Ukrayna'ya hibe etti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?