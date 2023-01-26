Baykar, Ukrayna'ya iki Bayraktar TB2 daha bağışladı

Tam Boyutta Gör Türk savunma sanayisinin önde gelen şirketlerinden Baykar önemli bir bağış daha yaptı. Firma, Ukrayna'ya herhangi bir ücret talep etmeden iki adet Bayraktar TB2 insansız hava aracı daha teslim etti. Hibe duyurusu Ukrayna'dan geldi.

Bayraktar Kızılelma ikinci uçuş testini de başarıyla tamamladı 3 gün önce eklendi

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Baş Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklama şu şekilde:

"Ukrayna'nın büyük dostu ve iş ortağı Baykar'dan iki Bayraktar TB2 insansız hava aracı daha teslim aldık. Baykar, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve Ukrayna halkının işgalcilerden korunmasına yardımcı olmak için bunları ücretsiz olarak bağışladı. Ülkemizin en zor zamanlarında verdikleri tavizsiz ve sürdürülebilir destek için Baykar firmasına çok minnettarız."

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Baykar işgalin ilk gününden beri destek veriyor

Baykar, Rusya'nın geniş çaplı işgalinin ilk günlerinden beri Ukrayna'ya destek veriyor. Şirket daha önce ülkenin Bayraktar TB2 SİHA alabilmek için düzenlediği bağış kampanyası başarıya ulaşmış olmasına rağmen üç adet TB2 SİHA'yı ücret talep etmeden Ukrayna'ya hibe etti.

Tam Boyutta Gör Ukrayna halkının vatanlarını savunabilmek adına Bayraktar TB2 SİHA alabilmek için düzenlediği bağış kampanyası ile 3 günde 20 milyon dolar toplandı. Ancak Baykar, ülkenin hedefe ulaşma arzusu ve dayanışma ruhunun kendilerini etkilediğini belirterek üç adet Bayraktar TB2 SİHA'yı Ukrayna'ya ücretsiz olarak verdi.

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