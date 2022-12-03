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    Anlık Bildirim

    Bayraktar AKINCI'dan TOLUN Minyatür Bomba atışı! İşte video

    Taarruzi İnsansız Hava Aracı olarak nitelendirilen Bayraktar AKINCI yeni bir video ile gündemde. TOLUN isimli minyatür bombayı başarıyla fırlatan bu araç bir test atışında boy gösterdi.
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    Bayraktar Akıncı
    Millî TİHA Bayraktar AKINCI'nın test atışında hedefini tam isabetle vurduğu öğrenildi. Türkiye, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Baykar tarafından yapılan iş birliği sayesinde savunma sanayisini güçlendirmeye devam ediyor.

    Bayraktar AKINCI ve TOLUN aynı karede 

    ASELSAN'ın imzasını taşıyan TOLUN adlı minyatür bombanın GPS/INS güdümü sayesinde yaklaşık 7925 metre (26 bin feet) yükseklikten 30 kilometredeki hedefini başarıyla vurduğu duyuruldu.

    Furkan Gençoğlu'nun yayımladığı ilgili Anadolu Ajansı haberinde Bayraktar AKINCI'nın gövde altında 4 adet TOLUN ile havalandığı bildirildi. Bu hava aracı Tekirdağ'da bulunan Çorlu Bayraktar AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden Konya'da yer alan Karapınar Atış Test ve Değerlendirme Merkezi’ne atış testi icra etmek üzere yola çıktı.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    D
    DoubleDragon 1 gün önce

    Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu

    M
    M e c 1 gün önce

    Süper ötesi

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    StaatSanWalt 2 gün önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 3 gün önce

    maaşallah

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    gun 3 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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