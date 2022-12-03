Bayraktar AKINCI'dan TOLUN Minyatür Bomba atışı! İşte video

Bayraktar AKINCI ve TOLUN aynı karede
ASELSAN'ın imzasını taşıyan TOLUN adlı minyatür bombanın GPS/INS güdümü sayesinde yaklaşık 7925 metre (26 bin feet) yükseklikten 30 kilometredeki hedefini başarıyla vurduğu duyuruldu.
Furkan Gençoğlu'nun yayımladığı ilgili Anadolu Ajansı haberinde Bayraktar AKINCI'nın gövde altında 4 adet TOLUN ile havalandığı bildirildi. Bu hava aracı Tekirdağ'da bulunan Çorlu Bayraktar AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden Konya'da yer alan Karapınar Atış Test ve Değerlendirme Merkezi’ne atış testi icra etmek üzere yola çıktı.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam