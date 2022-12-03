Bayraktar AKINCI'dan TOLUN Minyatür Bomba atışı! İşte video

Millî TİHA Bayraktar AKINCI'nın test atışında hedefini tam isabetle vurduğu öğrenildi. Türkiye, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Baykar tarafından yapılan iş birliği sayesinde savunma sanayisini güçlendirmeye devam ediyor.

Hava Kuvvetlerine 3 adet Bayraktar Akıncı-B TİHA teslim edildi 3 ay önce eklendi

Bayraktar AKINCI ve TOLUN aynı karede

ASELSAN'ın imzasını taşıyan TOLUN adlı minyatür bombanın GPS/INS güdümü sayesinde yaklaşık 7925 metre (26 bin feet) yükseklikten 30 kilometredeki hedefini başarıyla vurduğu duyuruldu.

Furkan Gençoğlu'nun yayımladığı ilgili Anadolu Ajansı haberinde Bayraktar AKINCI'nın gövde altında 4 adet TOLUN ile havalandığı bildirildi. Bu hava aracı Tekirdağ'da bulunan Çorlu Bayraktar AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden Konya'da yer alan Karapınar Atış Test ve Değerlendirme Merkezi’ne atış testi icra etmek üzere yola çıktı.

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