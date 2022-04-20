Bayraktar DİHA'nın yeni uçuş görüntüleri paylaşıldı

- Bayraktar DİHA gözlem görevlerinde kullanılacak
- 12 saat uçabiliyor
- Bayraktar DİHA özellikleri
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Baykar Teknoloji tarafından geliştirme çalışmaları devam eden Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı Sistemi'nin (Bayraktar DİHA) test uçuşu görüntüleri paylaşıldı. Bayraktar DİHA’nın bu yıl içerisinde seri üretime geçmesi planlanıyor.
Bayraktar DİHA adından da anlaşılacağı üzere dikey iniş kalkış yapabiliyor ve bu sayede piste ihtiyaç duymuyor. Uçuş pistinin olmadığı ve operasyon kabiliyeti dar alanlarda kullanılabilecek. 20’ye 20 metrelik bir alan içerisinde dikey iniş kalkış yapıyor.
Bayraktar DİHA gözlem görevlerinde kullanılacak
Keşif ve istihbarat görevleri için tasarlanan Bayraktar DİHA, taktik İHA sınıfında yer alacak. Üzerinde bulunan gündüz kamerası, termal kamera, lazer işaretleyici ve mesafe ölçer ile yerdeki birlikleri koordine ediyor.
12 saat uçabiliyor
150 kilometreye kadar haberleşme menzili ve 12 saat havada kalma süresine sahip Bayraktar DİHA, hibrit motor yapısına sahip. İniş ve kalkışını elektrikli motorla, havadaki seyrini ise içten yanmalı motorla yapıyor. Bu sayede elektrikli hava araçlarına göre daha uzun uçuş süresi elde ediyor. 5 kilogram faydalı yük kapasitesine, 50 kilogram kalkış ağırlığına sahip. Operasyonlarını 9 bin feet irtifada gerçekleştirecek ancak 15 bin feete kadar çıkabiliyor. Seyrini de 45-50 knot arasında gerçekleştiriyor.
Bayraktar DİHA özellikleri
- 150 Kilometre Haberleşme Menzili
- 45-50 Knot Seyir Hızı
- 80 Knot Maksimum Hız
- 9000 Feet Operasyonel İrtifa
- 15000 Feet İrtifa Tavanı
- 12 Saat Havada Kalma Süresi
- 5 Metre Kanat Açıklığı
- 1.5 Metre Uzunluk
- Dikey İniş Kalkışlı
- 5 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
- 50 Kilogram Azami Kalkış Ağırlığı
- Tam Otomatik Uçuş Sistemi
- Sensör Füzyonu Yardımlı Tam Otonom
- Otonom Kalkış ve İniş Sistemi
- Yarı Otonom Uçuş Modu
- Hataya Dayanıklı Sistem Mimarisi
- Üç Yedekli Uçuş Kontrol Sistemi
- Yedekli Servo Eyleyiciler
- Elektro-Optik (EO) Kamera Modülü
- Kızılötesi (IR) Kamera Modülü
- Lazer Mesafe Ölçer
- Lazer İşaretleyici
- Dijital Veri ve Video Link
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