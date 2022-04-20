Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bayraktar DİHA'nın yeni uçuş görüntüleri paylaşıldı

    Baykar Teknoloji tarafından geliştirilen dikey iniş kalkış özellikli Bayraktar DİHA'nın test uçuşu görüntüleri yayınlandı. Bayraktar DİHA uçuş görüntüleri ve özellikleri haberimizde.
    2

    Bayraktar DİHA'nın uçuş görüntüleri yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Baykar Teknoloji tarafından geliştirme çalışmaları devam eden Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı Sistemi'nin (Bayraktar DİHA) test uçuşu görüntüleri paylaşıldı. Bayraktar DİHA’nın bu yıl içerisinde seri üretime geçmesi planlanıyor.

    Bayraktar DİHA adından da anlaşılacağı üzere dikey iniş kalkış yapabiliyor ve bu sayede piste ihtiyaç duymuyor. Uçuş pistinin olmadığı ve operasyon kabiliyeti dar alanlarda kullanılabilecek. 20’ye 20 metrelik bir alan içerisinde dikey iniş kalkış yapıyor.

    Bayraktar DİHA gözlem görevlerinde kullanılacak

    Keşif ve istihbarat görevleri için tasarlanan Bayraktar DİHA, taktik İHA sınıfında yer alacak. Üzerinde bulunan gündüz kamerası, termal kamera, lazer işaretleyici ve mesafe ölçer ile yerdeki birlikleri koordine ediyor.

    12 saat uçabiliyor

    150 kilometreye kadar haberleşme menzili ve 12 saat havada kalma süresine sahip Bayraktar DİHA, hibrit motor yapısına sahip. İniş ve kalkışını elektrikli motorla, havadaki seyrini ise içten yanmalı motorla yapıyor. Bu sayede elektrikli hava araçlarına göre daha uzun uçuş süresi elde ediyor. 5 kilogram faydalı yük kapasitesine, 50 kilogram kalkış ağırlığına sahip. Operasyonlarını 9 bin feet irtifada gerçekleştirecek ancak 15 bin feete kadar çıkabiliyor. Seyrini de 45-50 knot arasında gerçekleştiriyor.

    Bayraktar DİHA özellikleri

    • 150 Kilometre Haberleşme Menzili
    • 45-50 Knot Seyir Hızı
    • 80 Knot Maksimum Hız
    • 9000 Feet Operasyonel İrtifa
    • 15000 Feet İrtifa Tavanı
    • 12 Saat Havada Kalma Süresi
    • 5 Metre Kanat Açıklığı
    • 1.5 Metre Uzunluk
    • Dikey İniş Kalkışlı
    • 5 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
    • 50 Kilogram Azami Kalkış Ağırlığı
    • Tam Otomatik Uçuş Sistemi
    • Sensör Füzyonu Yardımlı Tam Otonom
    • Otonom Kalkış ve İniş Sistemi
    • Yarı Otonom Uçuş Modu
    • Hataya Dayanıklı Sistem Mimarisi
    • Üç Yedekli Uçuş Kontrol Sistemi
    • Yedekli Servo Eyleyiciler
    • Elektro-Optik (EO) Kamera Modülü
    • Kızılötesi (IR) Kamera Modülü
    • Lazer Mesafe Ölçer
    • Lazer İşaretleyici
    • Dijital Veri ve Video Link
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni oyun kurucu: Bayraktar DİHA

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A51
    Samsung Galaxy A51
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 5
    Lenovo IdeaPad 5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    BBL-HERO
    BBL-HERO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız