HAVELSAN, BAHA İHA'nın tasarımını güncelledi

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Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bünyesinde faaliyet gösteren HAVELSAN, insansız hava aracın BAHA'nın tasarımını güncelleştirdi. BAHA’ya yeni özellikler eklendi.

Zorlu hava koşullarına dayanıklı hale geldi

BAHA yeni tasarımı sayesinde zorlu hava şartlarında rahatlıkla uçabilecek. Soğuk hava şartlarında ve sızdırmazlık özelliği sayesinde belirli şiddetteki yağmur ve yağış şartları altında uçuş yapabiliyor. Buna ek olarak kameralarda geliştirme yapıldı. Artık çok daha uzak mesafeden tespit ve teşhis yapabiliyor. Yeniden tasarlanan BAHA, döner pervaneli ve kanatlı tasarımını koruyor. Böylece önceki prototip versiyonda olduğu gibi dikey iniş kalkış özelliğini sürdürüyor.

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Yeni versiyonun uçuş testleri başladı

Güncellenen BAHA prototipinin üretimi tamamlandı ve uçuş testlerine başlandı. BAHA’nın Dijital Birlik Projesi’ne entegre edilerek kullanıma alınması planlanıyor. Böylece HAVELSAN’ın insansız kara araçları, insansız deniz araçları ve insansız hava araçları ortak platform üzerinden kontrol edilerek sürü şeklinde kontrol edilebilecek.

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Yüzde 90 yerli

HAVELSAN AR-GE ve Mühendislik Direktörü Mehmet Onur Özçelik, BAHA’nın yüzde 90 yerlilik oranına sahip olduğunu açıkladı. Tasarımı tamamen HAVELSAN bünyesinde hazırlandı. Gövdesi tamamen yerli firmalar tarafından üretildi. İçerisinde bazı komponentler haricinde yerli firmaların komponentleri kullanılıyor.

Eski tasarım:

Özçelik, BAHA’nın yurt dışına ihraç edilebileceğini belirterek şunları söyledi:

"BAHA'yı güncelledik. Şu anda yeni bir tasarım olarak tamamen farklı özelliklere sahip bir platform ile uçuş testlerimizi gerçekleştiriyoruz. Çok yakın zamanda bu platformu denemek için sahalarda olacağız. BAHA sadece Silahlı Kuvvetlerimiz için tasarladığımız bir ürün değil. Bunun yanı sıra dost ve müttefik ülkeler için de ihraç etmek istediğimiz ürünlerimizden bir tanesidir. Bu kapsamda birçok ülkeye farklı etkinliklerde ürünümüzü tanıtıyor ve bununla ilgili test ve demo faaliyetlerinde bulunuyoruz. Anlaşma imzalamak için yoğun çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

BAHA'nın farklı tip ve ağırlıklarda faydalı yük taşıyabilen yeni platformları üzerinde de test ve performans testlerinin yoğun şekilde devam ettiğini dile getiren Özçelik, hem yurt içi hem de yurt dışında yeni anlaşmalar imzalamak için çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

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