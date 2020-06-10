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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bayraktar TB2, 200 bin uçuş saatini tamamladı

    Baykar tarafından geliştirilen ve güvenlik güçlerimizin operasyonlarda etkin bir şekilde kullandığı insansız hava aracı Bayraktar TB2, hava 200 bin uçuş saatini geride bıraktı.
    2 sa. (Son Güncelleme: 33 dk.)
    835
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    26
    Savunma Sanayi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Bayraktar TB2, 200 bin uçuş saatini tamamladı
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    Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı (İHA), 200 bin uçuş saatini geride bıraktı. Bayraktar TB2, böylece gökyüzünde en uzun süre görev yapan ilk milli hava aracı olmayı başardı.

    Şu anda TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT envanterinde 110 adet Bayraktar TB2 bulunuyor. 2014 yılından beri Türkiye’nin yurt içi ve yurt dışı operasyonlarında görev yapıyor. Bayraktar TB2, ihracatı yapılan ilk gelişmiş hava aracı olma özelliği yaşıyor. Ukrayna ve Katar satın aldıkları Bayraktar TB2’leri görevlerde kullanıyor. 

    Uçuş süresi ve irtifa rekorunun sahibi

    Bayraktar TB2, 16 Temmuz 2019 tarihinde Kuveyt’te katıldığı demo uçuşunda yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında 27 bin 30 feet yükseklikle, 27 saat 3 dakika kesintisiz uşuş gerçekleştirerek Türkiye'nin uçuş süresi ve irtifa rekorunu aynı anda kırmıştı. Şimdi de 200 bin saatlik uçuşla Türk havacılık tarihinde bu kadar uzun süre başarıyla Türkiye’ye hizmet eden ilk hava aracı ünvanını da kazandı.

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    Operasyonlarda etkin bir şekilde rol aldı

    Bayraktar TB2, TSK tarafından sınır içi ve ötesinde gerçekleştirilen Hendek, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarında oyun kurucu olarak rol aldı. Özellikle Afrin’de düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı’nda bütün uçuşlarının yüzde 90’ından fazlasını yaparak, 5 bin 300 saat uçuşla adeta harekâta damgasını vurdu. Milli SİHA'lar sayesinde bu operasyonlarda hem daha az kayıp yaşanması sağlandı hem de hem düşük maliyetle uçuş gerçekleştirildi. Pençe ve Kıran operasyonlarında Kırmızı Liste'de aranan terör örgütlerinin bulunmasında rol üstlendi.

    Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sürdürdüğü doğal kaynak arama çalışmalarında Fatih ve Sondaj gemilerine havadan refakat ediyor. 24 Ocak 2020’de meydana gelen Elazığ Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından 25 dakika gibi çok kısa bir sürede bölgeye intikal ederek ulaşımın zor sağlandığı noktalardan Ankara’ya ve deprem olan illerin komuta merkezlerine görüntülü bilgi aktardı. Deprem sonrası oluşan yoğun araç trafiğinin kontrol edilmesi ve gelecek yardımların aksamadan devamı için görev yaptı.

    Bayraktar TB2 özellikleri

    Bayraktar TB2, 27 saat boyunca havada kalabiliyor. 27030 feet irtifada uçuş gerçekleştiriyor. Operasyonlarda ise 18000 feet yükseklikte uçuyor. Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisiyle tamamen otonom taksi, kalkış, normal seyir ve iniş kabiliyetine sahip.

    Kanatlarında Roketsan tarafından üretilen 4 adet MAM-L ve MAM-C füzelerini taşıyor. Yüzde 93 yerlilik oranına sahip. Faydalı yük kapasitesi 150 kg, maksimum kalkış ağırlığı ise 650 kg. Türk Silahlı Kuvvetleri için silahlandırılan sistem, keşif, sürekli havadan gözetleme, hedef tespiti ve imha imkânı sağlıyor.



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    classf2re (Emre Mendelyev) 2 sa. en beğenilen
    Baykar gerçekten bu ülkenin göz bebeği. Orda çalışan mühendislerin doğru düzgün uyumadan günlerce nasıl çalıştığını bazıları bilse. Kendi pire uçuşan kıçlarından bok atmaya utanırlardı belki. Ama kafa skolastik olunca ve bireysel bir başarısı olmayınca insanların genel ruh hali bu. Selçuk Bayraktar ilminin biliminin zekatını verse aklındoyacak adamlar güya damat diye küçültmeye çalışıyorlar. Üstelik cebi üç kuruş para gören kekolar gibi lüks arabalara binip sağda solda keyif yapmıyor. Günlerce o ihaların başına bilgisayarını koyup çalışıyor, vaktini fabrikada geçiriyor. Selçuk Bayraktara ve Baykara laf eden vatanını sevip sevmediğini iki kere düşünsün. Siyasi hırslar uğruna bu ülke için çalışanları kimse yıpratmasın.
    Baykar gerçekten bu ülkenin göz bebeği. Orda çalışan mühendislerin doğru düzgün uyumadan günlerce nasıl çalıştığını bazıları bilse. Kendi pire uçuşan kıçlarında...
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    1 Yanıt Yanıtla +18
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    por favor (ssena arıkuşu) 58 dk. classf2re
    forumda okuduğum en güzel mesaj.
    üyelik sözleşmesine eklenmeli, zorla okutulmalı.
    Yanıtla +1
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    koyunsayar 2 sa. avmevsimizamanı
    Bu devleti üçkağıtçı yönetici ve akrabaları 80 sene soydu karşılığında ürettikleri ne var ?bankadan çuval ile para çıkardıkları günler vardı
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    avmevsimizamanı (yunus yunus yunus) 2 sa.
    Seçuk Bayraktar'ın CV deki yer alan eğitimler bize bu bu başarının tesadüf olmadığını söyleyebilir ama malum kişinin damadı olması ile dolayısıyla hiçbir kaynak kısıtlaması olmaması nedeniyle yaptığı iş o kadar abartıldığına değmeyeceğini düşünüyorum.Mühendis arkadaşlar bunu iyi bilirki bir ürünün mahareti sınırlı kaynakları en iyi bir biçimde kullanma becerisidir.
    Seçuk Bayraktar'ın CV deki yer alan eğitimler bize bu bu başarının tesadüf olmadığını söyleyebilir ama malum kişinin damadı olması ile dolayısıyla hiçbir kaynak...
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    3 Yanıt Yanıtla +5
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    koyunsayar 2 sa. avmevsimizamanı
    Bu devleti üçkağıtçı yönetici ve akrabaları 80 sene soydu karşılığında ürettikleri ne var ?bankadan çuval ile para çıkardıkları günler vardı
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    CleanCoders (Fatih ) 1 sa. avmevsimizamanı
    Aynı yorumu Elon Mask haberi çıktığında da bekleriz.
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    routemaster (Snn Y) 1 sa. avmevsimizamanı
    Aynen ya, ben zaten serdim yatiyom.


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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    startedatfx5200 1 sa. yeni yorumcu
    200 bin saat 23 yıl yapıyor bu uçak 2009da üretilmiş?
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    6s 1 sa. startedatfx5200
    1 tane üretilip uçurulmadı?
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    Bilmirem (Sercan A.) 1 sa. startedatfx5200
    Uçakların toplam uçuş saati hocam o, tek uçağın değil.
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    özgürbarıs 1 sa. yeni yorumcu
    buda bir başarıdır yüzdesi mi var. Ne bilim bu seferde motor için çalışılır başka biri de motoru yapar. ( Dİye umuyorum
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    azgın muhalif 1 sa.
    hdp, chp ve iyi parti olarak hükümetin bu konuda prim yapmaması için devamlı karalamalıyız.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 2 sa.
    Çok çok iyi. Kendi hava gücümüzü üretebilmemiz harika. Mühendislerimize çok iyi yatırım yapıp önümüzdeki 10 sene içerisinde çok iyi motorlarda yapabilirsek hiç sıkıntı kalmaz. Motor her şeye lazım, arabaya, uçağa, tekneye, bota her şeye. Motor üretmeliyiz.
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    Paranormal Adam (Paranormal Adam) 2 sa.
    KPSS memur alımlarındaki sözlük mülakat işine döndü bu %xx kadarı milli işi.



    Yüzde kaçı neye göre kime göre yerli ve milli. Yüzde oranını neye göre belirliyorlarmış.
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    koyunsayar 2 sa.
    Bu sitede her gün onlarca çıkan çin telefonu haberleri bir tarafınıza batmıyor da bayraktar haberi niye battı?
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    avmevsimizamanı (yunus yunus yunus) 2 sa.
    Seçuk Bayraktar'ın CV deki yer alan eğitimler bize bu bu başarının tesadüf olmadığını söyleyebilir ama malum kişinin damadı olması ile dolayısıyla hiçbir kaynak kısıtlaması olmaması nedeniyle yaptığı iş o kadar abartıldığına değmeyeceğini düşünüyorum.Mühendis arkadaşlar bunu iyi bilirki bir ürünün mahareti sınırlı kaynakları en iyi bir biçimde kullanma becerisidir.
    3 Yanıt Yanıtla +5
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    koyunsayar 2 sa. avmevsimizamanı
    Bu devleti üçkağıtçı yönetici ve akrabaları 80 sene soydu karşılığında ürettikleri ne var ?bankadan çuval ile para çıkardıkları günler vardı
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    CleanCoders (Fatih ) 1 sa. avmevsimizamanı
    Aynı yorumu Elon Mask haberi çıktığında da bekleriz.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    routemaster (Snn Y) 1 sa. avmevsimizamanı
    Aynen ya, ben zaten serdim yatiyom.


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    classf2re (Emre Mendelyev) 2 sa. en beğenilen
    Baykar gerçekten bu ülkenin göz bebeği. Orda çalışan mühendislerin doğru düzgün uyumadan günlerce nasıl çalıştığını bazıları bilse. Kendi pire uçuşan kıçlarından bok atmaya utanırlardı belki. Ama kafa skolastik olunca ve bireysel bir başarısı olmayınca insanların genel ruh hali bu. Selçuk Bayraktar ilminin biliminin zekatını verse aklındoyacak adamlar güya damat diye küçültmeye çalışıyorlar. Üstelik cebi üç kuruş para gören kekolar gibi lüks arabalara binip sağda solda keyif yapmıyor. Günlerce o ihaların başına bilgisayarını koyup çalışıyor, vaktini fabrikada geçiriyor. Selçuk Bayraktara ve Baykara laf eden vatanını sevip sevmediğini iki kere düşünsün. Siyasi hırslar uğruna bu ülke için çalışanları kimse yıpratmasın.
    1 Yanıt Yanıtla +18
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    por favor (ssena arıkuşu) 58 dk. classf2re
    forumda okuduğum en güzel mesaj.
    üyelik sözleşmesine eklenmeli, zorla okutulmalı.
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