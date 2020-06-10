Bayraktar TB2, 200 bin uçuş saatini tamamladı

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Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı (İHA), 200 bin uçuş saatini geride bıraktı. Bayraktar TB2, böylece gökyüzünde en uzun süre görev yapan ilk milli hava aracı olmayı başardı.

Şu anda TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT envanterinde 110 adet Bayraktar TB2 bulunuyor. 2014 yılından beri Türkiye’nin yurt içi ve yurt dışı operasyonlarında görev yapıyor. Bayraktar TB2, ihracatı yapılan ilk gelişmiş hava aracı olma özelliği yaşıyor. Ukrayna ve Katar satın aldıkları Bayraktar TB2’leri görevlerde kullanıyor.

Uçuş süresi ve irtifa rekorunun sahibi

Bayraktar TB2, 16 Temmuz 2019 tarihinde Kuveyt’te katıldığı demo uçuşunda yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında 27 bin 30 feet yükseklikle, 27 saat 3 dakika kesintisiz uşuş gerçekleştirerek Türkiye'nin uçuş süresi ve irtifa rekorunu aynı anda kırmıştı. Şimdi de 200 bin saatlik uçuşla Türk havacılık tarihinde bu kadar uzun süre başarıyla Türkiye’ye hizmet eden ilk hava aracı ünvanını da kazandı.

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Operasyonlarda etkin bir şekilde rol aldı

Bayraktar TB2, TSK tarafından sınır içi ve ötesinde gerçekleştirilen Hendek, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarında oyun kurucu olarak rol aldı. Özellikle Afrin’de düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı’nda bütün uçuşlarının yüzde 90’ından fazlasını yaparak, 5 bin 300 saat uçuşla adeta harekâta damgasını vurdu. Milli SİHA'lar sayesinde bu operasyonlarda hem daha az kayıp yaşanması sağlandı hem de hem düşük maliyetle uçuş gerçekleştirildi. Pençe ve Kıran operasyonlarında Kırmızı Liste'de aranan terör örgütlerinin bulunmasında rol üstlendi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sürdürdüğü doğal kaynak arama çalışmalarında Fatih ve Sondaj gemilerine havadan refakat ediyor. 24 Ocak 2020’de meydana gelen Elazığ Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından 25 dakika gibi çok kısa bir sürede bölgeye intikal ederek ulaşımın zor sağlandığı noktalardan Ankara’ya ve deprem olan illerin komuta merkezlerine görüntülü bilgi aktardı. Deprem sonrası oluşan yoğun araç trafiğinin kontrol edilmesi ve gelecek yardımların aksamadan devamı için görev yaptı.

Bayraktar TB2 özellikleri

Bayraktar TB2, 27 saat boyunca havada kalabiliyor. 27030 feet irtifada uçuş gerçekleştiriyor. Operasyonlarda ise 18000 feet yükseklikte uçuyor. Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisiyle tamamen otonom taksi, kalkış, normal seyir ve iniş kabiliyetine sahip.

Kanatlarında Roketsan tarafından üretilen 4 adet MAM-L ve MAM-C füzelerini taşıyor. Yüzde 93 yerlilik oranına sahip. Faydalı yük kapasitesi 150 kg, maksimum kalkış ağırlığı ise 650 kg. Türk Silahlı Kuvvetleri için silahlandırılan sistem, keşif, sürekli havadan gözetleme, hedef tespiti ve imha imkânı sağlıyor.

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