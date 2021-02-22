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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bayraktar TB2, 300 bin uçuş saatini tamamladı

    Türkiye, Azerbaycan, Ukrayna ve Katar tarafından kullanılan Türk yapımı Bayraktar TB2 insansız hava aracı, havada 300 bin uçuş saatini geride bıraktı. Bayraktar TB2'nin özellikleri haberimizde.
    22 Şubat 2021, 17:30 (2 sa.)
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    Savunma Sanayi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Bayraktar TB2, 300 bin uçuş saatini tamamladı
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    Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları gökyüzünde uçmaya devam ediyor. Bayraktar TB2 bugüne kadar toplam 300 bin uçuş saatini geride bıraktı. Bayraktar TB2, Türkiye’nin gökyüzünde en uzun süre görev yapan yerli hava aracı olma özelliği taşıyor.

    Bayraktar TB2, 2014’ten beri görev alıyor. Şu anda aktif durumda 160 adet Bayraktar TB2 mevcut. Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Ukrayna ve Katar, Baykar'dan satın aldığı Bayraktar TB2’leri kullanıyor.

    Bayraktar TB2 bugüne kadar insani yardım görevlerinde, gözetleme çalışmalarında, orman yangınlarını önlemede, göçmenlerin kurtarılmasında ve askeri operasyonlarda kullanıldı.

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    Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’daki Ermenistan’a yönelik operasyonunda Bayraktar TB2’yi kullanarak birçok hava savunma sistemi, radar sistemi, tank, zırhlı araç, kamyon, cephanelik, mevzi ve birliği imha etti.

    Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Pençe, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı operasyonlarında etkin rol üstlendi. Doğu Akdeniz’de görev yapan Fatih ve Yavuz sondaj gemilerine destek görevi gerçekleştirdi. Bayraktar TB2, uluslararası bir belgesele konu oldu. Netflix'in Casusluk Sanatı ismindeki belgeselinin "Gözetim Teknolojileri ve Gökteki Göz" ismindeki ilk bölümünde Bayraktar TB2'ye yer verildi..

    Bayraktar TB2 özellikleri

    Bayraktar TB2, 27 saat boyunca havada kalabiliyor. 27030 feet irtifada uçuş gerçekleştiriyor. Operasyonlarda ise 18000 feet yükseklikte uçuyor. Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisiyle tamamen otonom taksi, kalkış, normal seyir ve iniş kabiliyetine sahip.

    Kanatlarında Roketsan tarafından üretilen 4 adet MAM-L ve MAM-C füzelerini taşıyor. Yüzde 93 yerlilik oranına sahip. Faydalı yük kapasitesi 150 kg, maksimum kalkış ağırlığı ise 650 kg. Türk Silahlı Kuvvetleri için silahlandırılan sistem, keşif, sürekli havadan gözetleme, hedef tespiti ve imha imkânı sağlıyor.



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    Nissan'dan karavan ofis konsepti

    S
    sultanneb 1 saat önce

    Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok

    BalkanGöçmeniBirBey 2 saat önce

    gezgin köle aracı

    antique 2 saat önce

    bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen

    CIZIK 1 gün önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 1 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 2 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 2 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 2 gün önce

    Doktor bu ne?

    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    berk768 5 dk. ( Mesaj Silindi )
    Hay maşallah.
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    monacomen 6 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bu kadar başarılı bir insansız hava aracının dünyada başka ülkeler tarafından henüz talep edilmemesi oldukça endişe verici bir durum bence. Topu topu 3 ülke var. Azerbaycan zaten kardeş ülke, Katar ise askeri gücünü bizden alan bir küçük zengin Arap ülkesi, Ukrayna ise Rusya ile aramızı bozmak ve Ruslara karşı kendini savunmak için bizden bunları alıyor. Yani üçü de kendi menfaatinin yanında sadece araç değil askeri ve savunma desteği de görüyorlar bizden. Geride dünyada dost ve müttefik hiç bir pazar ülkesi olmaması üzücü. Bu askeri araçları pazarlayamadığımız sürece sadece savunma aracı olarak kullanarak ticari olarak sürekli zarar edeceğimiz açık.
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    BekirHan (Bekir Han) 44 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    300 bin saat çok güzel değer böyle kısa süre için. Çok daha fazlasını görmesi dileklerimle.
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    mokoko_TR 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    maşallah deyin :d daha çok satacagız dost ve müttefiklere resmen dünyadaki markamız oldu TB2
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    C CleanCoders (Fatih ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Matrix deki Sentinel robot konsepti geliyor
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    C CleanCoders (Fatih ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    geleceğin uçan robotları. gelecekte hava savunmasını yapay zeka yapacak. ucuz ve insan gereksinimi sıfır robotlar. havadaki nöbetçi uçan robot tehlike algıladığında binlercesi aynı anda havalanacak
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    vs-fb (Vn S) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aksungur'a yazık oldu.
    2 Yanıt Yanıtla
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    BekirHan (Bekir Han) 43 dk. ( Mesaj Silindi ) vs-fb
    Niye yazık olsun ki? İkisi farklı klasmanlarda iha' lar. Hizmet ettikleri irtifalar/faydalı yükler farklı. Eğer öyle olsaydı proje Anka' da kalır çift motorlu versiyona terfi etmezdi.
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    kazuya58 (sinan polat) 38 dk. ( Mesaj Silindi ) vs-fb
    Ne alaka. aynı kategoride bile değiller.
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