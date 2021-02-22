Bayraktar TB2, 300 bin uçuş saatini tamamladı

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Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları gökyüzünde uçmaya devam ediyor. Bayraktar TB2 bugüne kadar toplam 300 bin uçuş saatini geride bıraktı. Bayraktar TB2, Türkiye’nin gökyüzünde en uzun süre görev yapan yerli hava aracı olma özelliği taşıyor.

Bayraktar TB2, 2014’ten beri görev alıyor. Şu anda aktif durumda 160 adet Bayraktar TB2 mevcut. Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Ukrayna ve Katar, Baykar'dan satın aldığı Bayraktar TB2’leri kullanıyor.

Bayraktar TB2 bugüne kadar insani yardım görevlerinde, gözetleme çalışmalarında, orman yangınlarını önlemede, göçmenlerin kurtarılmasında ve askeri operasyonlarda kullanıldı.

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Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’daki Ermenistan’a yönelik operasyonunda Bayraktar TB2’yi kullanarak birçok hava savunma sistemi, radar sistemi, tank, zırhlı araç, kamyon, cephanelik, mevzi ve birliği imha etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Pençe, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı operasyonlarında etkin rol üstlendi. Doğu Akdeniz’de görev yapan Fatih ve Yavuz sondaj gemilerine destek görevi gerçekleştirdi. Bayraktar TB2, uluslararası bir belgesele konu oldu. Netflix'in Casusluk Sanatı ismindeki belgeselinin "Gözetim Teknolojileri ve Gökteki Göz" ismindeki ilk bölümünde Bayraktar TB2'ye yer verildi..

Bayraktar TB2 özellikleri

Bayraktar TB2, 27 saat boyunca havada kalabiliyor. 27030 feet irtifada uçuş gerçekleştiriyor. Operasyonlarda ise 18000 feet yükseklikte uçuyor. Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisiyle tamamen otonom taksi, kalkış, normal seyir ve iniş kabiliyetine sahip.

Kanatlarında Roketsan tarafından üretilen 4 adet MAM-L ve MAM-C füzelerini taşıyor. Yüzde 93 yerlilik oranına sahip. Faydalı yük kapasitesi 150 kg, maksimum kalkış ağırlığı ise 650 kg. Türk Silahlı Kuvvetleri için silahlandırılan sistem, keşif, sürekli havadan gözetleme, hedef tespiti ve imha imkânı sağlıyor.

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