Bayraktar TB3 4 testi daha başarıyla tamamladı

Tam Boyutta Gör Son yıllarda savunma sanayii alanında önemli başarılara imza atan Türkiye, özellikle insansız hava aracı (İHA) ve silahlı insansız hava aracı (SİHA) teknolojilerinde tüm dünyada adından söz ettiriyor. Yeni teknolojiler yerli savunma sanayinin güçlenmesine katkı sağlarken diğer yandan da ihracat alanında ülkeye önemli girdi sağlıyor.

Bayraktar TB3 başarılı testlere yenilerini ekliyor

Türkiye'nin savunma teknolojisindeki önemli ürünlerinden Bayraktar TB3 gökyüzündeki hakimiyetini ispatlamaya devam ediyor. Baykar'ın yerli ve özgün bir şekilde ürettiği Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı 69, 70, 71 ve 72. uçuş denemelerinden başarıyla geçti.

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83’ünü ihracattan elde etti. 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu.

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Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 2023’te de sektörün ihracat şampiyonu olduğu açıklanan Baykar, geçen yıl 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90’ından fazlasını ihracattan elde ederek 2023’te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 3’te 1’ini tek başına yaptı.

Dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı olan Baykar’ın halihazırda imzalanan sözleşmelerinin yüzde 97'si ihracat kaynaklı. Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 9 ülke ile olmak üzere toplam 34 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.

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