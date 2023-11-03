Bayraktar TB3 SİHA dört saatlik test uçuşu yaptı

Test görüntülerini paylaşan Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Bayraktar TB3, 4 saat süren 2. uçuş testini de başarıyla tamamladı. Adım adım Mavi Vatan'a..." ifadesini kullandı.
TCG Anadolu'dan kalkış ve iniş yapacak
Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak. Mavi Vatanın güvenliğinde etkin rol alacak. Aracın kanatları katlanabilir yapıda tasarlandığı için TCG Anadolu’ya 11 adet Bayraktar TB3 konuşlandırılabilecek. Bayraktar TB3’ün geliştirme çalışmaları tamamlandıktan sonra TCG Anadolu, dünyanın ilk SİHA gemisi olarak görev yapacak. Bayraktar TB3 için 2024'te TCG Anadolu gemisinde testlere başlanması planlanıyor.
Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyeti sunan Bayraktar TB4, çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.
Bayraktar TB3 özellikleri
- 14 Metre Kanat Açıklığı
- 8,35 Metre Uzunluk
- 2,6 Metre Yükseklik
- 1450 Kilogram Kalkış Ağırlığı
- 125 knots-160 knots TAS Seyir Hızı – Maksimum Hız
- 280 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
- 24+ Saat Havada Kalış Süresi
- Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti
- Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme
- Otomatik İniş ve Kalkış
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.