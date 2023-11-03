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    Anlık Bildirim

    Bayraktar TB3 SİHA dört saatlik test uçuşu yaptı

    Baykar'ın yeni SİHA'sı Bayraktar TB3'ün ikinci uçuş testinde 4 saatlik uçuş gerçekleştirildi. Test uçuşunun görüntüleri paylaşıldı.                               
    Bayraktar TB3 dört saatlik test uçuşu gerçekleştirdi Tam Boyutta Gör
    Kısa pistli gemilerden iniş ve kalkış özelliğiyle dikkat çeken silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3’ün ikinci uçuş testi başarıyla gerçekleşti. Bayraktar TB3, ikinci uçuşunda 4 saat boyunca havada kaldı.

    Test görüntülerini paylaşan Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Bayraktar TB3, 4 saat süren 2. uçuş testini de başarıyla tamamladı. Adım adım Mavi Vatan'a..." ifadesini kullandı.

    TCG Anadolu'dan kalkış ve iniş yapacak

    Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak. Mavi Vatanın güvenliğinde etkin rol alacak. Aracın kanatları katlanabilir yapıda tasarlandığı için TCG Anadolu’ya 11 adet Bayraktar TB3 konuşlandırılabilecek. Bayraktar TB3’ün geliştirme çalışmaları tamamlandıktan sonra TCG Anadolu, dünyanın ilk SİHA gemisi olarak görev yapacak. Bayraktar TB3 için 2024'te TCG Anadolu gemisinde testlere başlanması planlanıyor.

    Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyeti sunan Bayraktar TB4, çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.

    Bayraktar TB3 özellikleri

    • 14 Metre Kanat Açıklığı
    • 8,35 Metre Uzunluk
    • 2,6 Metre Yükseklik
    • 1450 Kilogram Kalkış Ağırlığı
    • 125 knots-160 knots TAS Seyir Hızı – Maksimum Hız
    • 280 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
    • 24+ Saat Havada Kalış Süresi
    • Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti
    • Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme
    • Otomatik İniş ve Kalkış
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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