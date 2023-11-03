Bayraktar TB3 SİHA dört saatlik test uçuşu yaptı

Tam Boyutta Gör Kısa pistli gemilerden iniş ve kalkış özelliğiyle dikkat çeken silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3’ün ikinci uçuş testi başarıyla gerçekleşti. Bayraktar TB3, ikinci uçuşunda 4 saat boyunca havada kaldı.

Test görüntülerini paylaşan Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Bayraktar TB3, 4 saat süren 2. uçuş testini de başarıyla tamamladı. Adım adım Mavi Vatan'a..." ifadesini kullandı.

TCG Anadolu'dan kalkış ve iniş yapacak

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak. Mavi Vatanın güvenliğinde etkin rol alacak. Aracın kanatları katlanabilir yapıda tasarlandığı için TCG Anadolu’ya 11 adet Bayraktar TB3 konuşlandırılabilecek. Bayraktar TB3’ün geliştirme çalışmaları tamamlandıktan sonra TCG Anadolu, dünyanın ilk SİHA gemisi olarak görev yapacak. Bayraktar TB3 için 2024'te TCG Anadolu gemisinde testlere başlanması planlanıyor.

Kırgızistan, Akıncı ve Aksungur İHA satın aldı 3 gün önce eklendi

Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyeti sunan Bayraktar TB4, çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.

Bayraktar TB3 özellikleri

14 Metre Kanat Açıklığı

8,35 Metre Uzunluk

2,6 Metre Yükseklik

1450 Kilogram Kalkış Ağırlığı

125 knots-160 knots TAS Seyir Hızı – Maksimum Hız

280 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi

24+ Saat Havada Kalış Süresi

Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti

Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme

Otomatik İniş ve Kalkış

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Savunma Sanayi Haberleri

Bayraktar TB3 dört saatlik test uçuşu gerçekleştirdi