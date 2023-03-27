Bayraktar TB3 kanlı canlı göründü: İlk uçuş çok yakında!

Bayraktar TB3 gün sayıyor
Buradaki en önemli bilgi detayı elbette “ilk uçuş için gün sayıyor” söylemi. Muhtemelen kısa vadede çok daha fazla bilgi ve içerik Bayraktar TB3 için paylaşılıyor olacak. Öte yandan Bayraktar TB3, özellikle kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş yapmasıyla ön plana çıkacak. Dolayısıyla TCG Anadolu amfibi hücum gemisinin pistinde Bayraktar TB3, görev alabilecek. Bu aynı zamanda çok daha uzun mesafeli görevlerin de önünü açıyor. Bununla birlikte Bayraktar TB3’ün seri üretimi ise 2023’ün sonlarında başlayacak.
Bayraktar TB3 özellikleri
- 14 Metre Kanat Açıklığı
- 8.35 Metre Uzunluk
- 2.6 Metre Yükseklik
- 1450 Kilogram Kalkış Ağırlığı
- 125 knots-160 knots TAS Seyir Hızı – Maksimum Hız
- 280 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
- 24+ Saat Havada Kalış Süresi
- Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti
- Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme
- Otomatik İniş ve Kalkış
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
52 Kişi Okuyor (5 Üye, 47 Misafir) 10 Masaüstü 42 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
2130 kez okundu.
10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
baykar, selçuk bayraktar ve