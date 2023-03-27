Bayraktar TB3 kanlı canlı göründü: İlk uçuş çok yakında!

Tam Boyutta Gör BAYKAR tarafından tasarlanıp geliştirilen yeni nesil Bayraktar TB3 SİHA’nın gelişimi son sürat devam ediyor. BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar tarafından yapılan bir sosyal medya paylaşımında Bayraktar TB3’ün birkaç hafta önceki hali gözler önüne serildi. Ayrıca SİHA’nın ilk uçuşu için de heyecanlandıran bir bilgi verildi.

Bayraktar TB3 gün sayıyor

Tam Boyutta Gör Bayraktar’ın Twitter paylaşımında "Bugün paylaştığımız fotoğraflarda üretim hattında görünen, kanatlarını katlayabilme özelliğine sahip türünün ilk örneği olan 'balığın' Ramazan öncesi çekilmiş görselleri. Büyük abisi Kızılelma'dan sonra ilk uçuşuna gün sayıyor" ifadeleri kullanıldı.

Buradaki en önemli bilgi detayı elbette “ilk uçuş için gün sayıyor” söylemi. Muhtemelen kısa vadede çok daha fazla bilgi ve içerik Bayraktar TB3 için paylaşılıyor olacak. Öte yandan Bayraktar TB3, özellikle kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş yapmasıyla ön plana çıkacak. Dolayısıyla TCG Anadolu amfibi hücum gemisinin pistinde Bayraktar TB3, görev alabilecek. Bu aynı zamanda çok daha uzun mesafeli görevlerin de önünü açıyor. Bununla birlikte Bayraktar TB3’ün seri üretimi ise 2023’ün sonlarında başlayacak.

Bayraktar TB3 özellikleri

14 Metre Kanat Açıklığı

8.35 Metre Uzunluk

2.6 Metre Yükseklik

1450 Kilogram Kalkış Ağırlığı

125 knots-160 knots TAS Seyir Hızı – Maksimum Hız

280 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi

24+ Saat Havada Kalış Süresi

Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti

Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme

Otomatik İniş ve Kalkış

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Bayraktar TB3 ilk uçuşu için gün sayıyor