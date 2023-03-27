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    Bayraktar TB3 kanlı canlı göründü: İlk uçuş çok yakında!

    BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB-3'ün yeni fotoğraflarını paylaştı. Yapılan paylaşımda Bayraktar TB3'ün ilk uçuşuna gün saydığı duyuruldu.
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    Bayraktar TB3 Tam Boyutta Gör
    BAYKAR tarafından tasarlanıp geliştirilen yeni nesil Bayraktar TB3 SİHA’nın gelişimi son sürat devam ediyor. BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar tarafından yapılan bir sosyal medya paylaşımında Bayraktar TB3’ün birkaç hafta önceki hali gözler önüne serildi. Ayrıca SİHA’nın ilk uçuşu için de heyecanlandıran bir bilgi verildi.

    Bayraktar TB3 gün sayıyor

    Bayraktar TB3 ilk uçuşu için gün sayıyor Tam Boyutta Gör
    Bayraktar’ın Twitter paylaşımında "Bugün paylaştığımız fotoğraflarda üretim hattında görünen, kanatlarını katlayabilme özelliğine sahip türünün ilk örneği olan 'balığın' Ramazan öncesi çekilmiş görselleri. Büyük abisi Kızılelma'dan sonra ilk uçuşuna gün sayıyor" ifadeleri kullanıldı.

    Buradaki en önemli bilgi detayı elbette “ilk uçuş için gün sayıyor” söylemi. Muhtemelen kısa vadede çok daha fazla bilgi ve içerik Bayraktar TB3 için paylaşılıyor olacak. Öte yandan Bayraktar TB3, özellikle kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş yapmasıyla ön plana çıkacak. Dolayısıyla TCG Anadolu amfibi hücum gemisinin pistinde Bayraktar TB3, görev alabilecek. Bu aynı zamanda çok daha uzun mesafeli görevlerin de önünü açıyor. Bununla birlikte Bayraktar TB3’ün seri üretimi ise 2023’ün sonlarında başlayacak.

    Bayraktar TB3 özellikleri

    • 14 Metre Kanat Açıklığı
    • 8.35 Metre Uzunluk
    • 2.6 Metre Yükseklik
    • 1450 Kilogram Kalkış Ağırlığı
    • 125 knots-160 knots TAS Seyir Hızı – Maksimum Hız
    • 280 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
    • 24+ Saat Havada Kalış Süresi
    • Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti
    • Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme
    • Otomatik İniş ve Kalkış
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    masa09 23 saat önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 1 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 4 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 6 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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