Bayraktar TB3 ilk uçuşunu gerçekleştirdi: İşte video!

Tam Boyutta Gör Baykar Teknoloji’nin silahlı insansız hava aracı atağı sürüyor. Son derece başarılı olan Bayraktar TB2’nin ardından firma, Bayraktar TB3’ü geliştirmeye yoğunlaşmıştı. Bir süredir koşu testleri gerçekleştirilen Bayraktar TB3 için mutlu sona ise bugün, 27 Ekim 2023’te ulaşıldı. Bayraktar TB3 ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Bayraktar TB3 ilk uçuşu yaptı

“Bir hayalimizi daha gökyüzü ile buluşturduk çok şükür. Bayraktar TB3 ilk uçuşunu gerçekleştirdi” sözleriyle duyuruyu yapan Baykar Yönetim Kurulu Başkan’ı Selçuk Bayraktar, şu sözlerle açıklamasına devam etti:

“27 Ekim 2023. Cumhuriyetimizin 100. yılında Bayraktar TB3 insansız hava aracımız ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıl, milletimize söz verdiğimiz üzere ülkemizin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar KIZILELMA’nın ilk uçuşunu yine burada gerçekleştirmiştik. Cumhuriyetimizin 100. yılına bir ay kala gerçekleşmişti ve bugün de aşağı yukarı bir yıl sonra ülkemizin kısa pistli gemilerden kalkıp inme kabiliyetine sahip Bayraktar TB3’ünilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmiş olduk."

Tam Boyutta Gör KIZILELMA ve Bayraktar TB3’ün TCG ANADOLU gibi kısa pistli gemilerden kalkıp indiğinde muharebe tarihinde devrim yapacaklarını belirten Bayraktar, ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını ifade etti. Henüz kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip bir SİHA platformunu barındıran bir ülke bulunmuyor. Türkiye bu alanda bir ilke imza atmak üzere.

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Bayraktar TB3, ilk uçuşu esnasında yaklaşık 2 saat boyunca havada kaldı ve 6000ft’in üzerinde bir irtifaya erişti. Keşan’da test faaliyetlerine devam etmesi beklenen Bayraktar TB3, ilerleyen dönemlerde karaya kurulacak bir test platformundan iniş/kalkış yapacak.

Bayraktar TB3 ve Bayraktar TB2 karşılaştırması Özellikler Bayraktar TB3 Bayraktar TB2 Kanat açıklığı 14 metre 12 metre Uzunluk 8.35 metre 6.4 metre Seyir hızı ve maksimum hız 125 knot-160 knot 70 knot-120 knot Faydalı yük kapasitesi 280 kg 150 kg İstasyon sayısı 6 adet 4 adet Haberleşme menzili SATCOM - Görüş hattı ötesi haberleşme 300 km Kalkış ağırlığı 1450 kg 700 kg Otomatik kalkış/iniş Var Var Havada kalış süresi 24+ saat 27+ saat

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