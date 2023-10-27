Bayraktar TB3 ilk uçuşunu gerçekleştirdi: İşte video!

Bayraktar TB3 ilk uçuşu yaptı
“Bir hayalimizi daha gökyüzü ile buluşturduk çok şükür. Bayraktar TB3 ilk uçuşunu gerçekleştirdi” sözleriyle duyuruyu yapan Baykar Yönetim Kurulu Başkan’ı Selçuk Bayraktar, şu sözlerle açıklamasına devam etti:
“27 Ekim 2023. Cumhuriyetimizin 100. yılında Bayraktar TB3 insansız hava aracımız ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıl, milletimize söz verdiğimiz üzere ülkemizin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar KIZILELMA’nın ilk uçuşunu yine burada gerçekleştirmiştik. Cumhuriyetimizin 100. yılına bir ay kala gerçekleşmişti ve bugün de aşağı yukarı bir yıl sonra ülkemizin kısa pistli gemilerden kalkıp inme kabiliyetine sahip Bayraktar TB3’ünilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmiş olduk."
Bayraktar TB3, ilk uçuşu esnasında yaklaşık 2 saat boyunca havada kaldı ve 6000ft’in üzerinde bir irtifaya erişti. Keşan’da test faaliyetlerine devam etmesi beklenen Bayraktar TB3, ilerleyen dönemlerde karaya kurulacak bir test platformundan iniş/kalkış yapacak.
|Özellikler
|Bayraktar TB3
|Bayraktar TB2
|Kanat açıklığı
|14 metre
|12 metre
|Uzunluk
|8.35 metre
|6.4 metre
|Seyir hızı ve maksimum hız
|125 knot-160 knot
|70 knot-120 knot
|Faydalı yük kapasitesi
|280 kg
|150 kg
|İstasyon sayısı
|6 adet
|4 adet
|Haberleşme menzili
|SATCOM - Görüş hattı ötesi haberleşme
|300 km
|Kalkış ağırlığı
|1450 kg
|700 kg
|Otomatik kalkış/iniş
|Var
|Var
|Havada kalış süresi
|24+ saat
|27+ saat
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.