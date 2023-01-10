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    Dikey kalkış yapabilen Bayraktar DİHA'dan 8 bin feet operasyonel uçuş videosu geldi

    Baykar, dikey kalkış ve iniş yapabilmesiyle diğer İHA’lardan ayrılan Bayraktar DİHA'nın 8000 feet operasyonel irtifa uçuşunu gerçekleştirdiği görüntüleri paylaştı.
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    Bayraktar DİHA 8 bin feet operasyonel uçuşunu gerçekleştirdi Tam Boyutta Gör
    Baykar Teknoloji kısa bir süre önce Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı’ndan (DİHA) yeni görüntüleri paylaştı. 2019 duyurulan ve geçtiğimiz sene test uçuşlarını gerçekleştiren Bayraktar DİHA’nın bu yıl içerisinde hizmete girmesi bekleniyor.

    Bayraktar DİHA’nın operasyonel videosu paylaşıldı

    Bayraktar DİHA, üzerinde barındırdığı dört adet elektrik motoru sayesinde dikey iniş ve kalkış gerçekleştirebiliyor. Kalkış yapıldıktan sonra ise seyir moduna geçerek normal bir İHA olarak görev alıyor. Dikey iniş ve kalkış özelliği Bayraktar DİHA’nın kullanım alanlarını oldukça yükseltiyor zira herhangi bir uzun piste ihtiyaç duymayan araç başta TCG Anadolu olmak üzere çeşitli platformlarda görev alacak.

    Bayraktar DİHA özellikleri

    Bayraktar DİHA, 150 kilometre haberleşme menzili ve 12 saat havada kalma süresiyle ön plana çıkıyor. Keşif ve istihbarat faaliyetleri için tasarlanan araç otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu gerçekleştirebiliyor. Maksimum 80 knot seyir hızına sahip olan DİHA, yine maksimum 15 bin feet tepe yüksekliğine çıkabiliyor. Öte yandan Bayraktar DİHA'nın ebatları tarafına gelirsek kanat açıklığının 5 metre uzunluğunun ise 1,5 metre olduğunu görüyoruz.

    • 150 kilometre haberleşme menzili
    • 45-50 knot seyir hızı
    • 80 knot maksimum hız
    • 9000 feet operasyonel irtifa
    • 15000 feet irtifa tavanı
    • 12 saat havada kalma süresi
    • 5 metre kanat açıklığı
    • 1.5 metre uzunluk
    • Dikey iniş kalkışlı
    • 5 kilogram faydalı yük kapasitesi
    • 50 kilogram azami kalkış ağırlığı
    • Tam otomatik uçuş sistemi
    • Sensör füzyonu yardımlı tam otonom
    • Otonom kalkış ve iniş sistemi
    • Yarı otonom uçuş modu
    • Hataya dayanıklı sistem mimarisi
    • Üç yedekli uçuş kontrol sistemi
    • Yedekli servo eyleyiciler
    • Elektro-optik (eo) kamera modülü
    • Kızılötesi (ır) kamera modülü
    • Lazer mesafe ölçer
    • Lazer işaretleyici
    • Dijital veri ve video link
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    donanimhabercom Instagram

    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

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    abstergo78GHOST 3 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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