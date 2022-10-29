İlginç keşif: Bazı AMD Ryzen 5 7600X işlemcilerde fazladan çekirdek olabilir

AMD'nin yeni Ryzen 7000 serisi işlemcilerinde tek CCD (Core Complex Die) veya çift CCD tasarımını görüyoruz. Bu yongaların içerisinde esas çekirdekler yer alıyor ve CCD sayısı arttıkça işlemcinin sunduğu çekirdek sayısı da artıyor. Buraya kadar her şey normal ancak görünen o ki bazı Ryzen 5 ve Ryzen 7 işlemcilerinde bir adet olması gerekirken iki adet CCD yongası bulunuyor.
Ryzen 5 7600X'de fazladan çekirdekler olabilir
Diğer CCD aktif değil
Sonuç olarak AMD'nin bazı Ryzen 7 ve Ryzen 5 işlemcilerinde çift Zen 4 CCD'ye yer verdiğini görmek ilginç. Piyasadaki diğer işlemcilerde böyle bir durum olup olmadığını, yoksa bunun sadece bir tesadüf mü olduğunu bilemiyoruz. Bunu öğrenmenin tek yolu garanti dışı kalacağını kabullenerek işlemci üzerindeki kalıbı sökmek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: