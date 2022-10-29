İlginç keşif: Bazı AMD Ryzen 5 7600X işlemcilerde fazladan çekirdek olabilir

Tam Boyutta Gör AMD'nin çiçeği burnunda yeni Ryzen 7000 serisi işlemcileri artık raflardaki yerini almış durumda. Bununla birlikte halen daha işlemciler üzerindeki incelemeler de devam ediyor. Son olarak yapılan bir testte ilginç bir keşif yapıldı: Bazı Ryzen 5 7600X modellerde fazladan çekirdek olabilir. Fakat bu nasıl olabiliyor?

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AMD'nin yeni Ryzen 7000 serisi işlemcilerinde tek CCD (Core Complex Die) veya çift CCD tasarımını görüyoruz. Bu yongaların içerisinde esas çekirdekler yer alıyor ve CCD sayısı arttıkça işlemcinin sunduğu çekirdek sayısı da artıyor. Buraya kadar her şey normal ancak görünen o ki bazı Ryzen 5 ve Ryzen 7 işlemcilerinde bir adet olması gerekirken iki adet CCD yongası bulunuyor.

Ryzen 5 7600X'de fazladan çekirdekler olabilir

Tam Boyutta Gör Hız aşırtma işlemi için Ryzen 5 7600X’in termal koruyucu kalıbını söken Der8auer adlı kullanıcı bu durumu keşfeden ilk kişi olmuş durumda. İşlemci üzerinde normalde bir tane olması gereken CCD yongasından iki tane olduğu açıkça görülüyor. Dolayısıyla 6 çekirdek ve 12 izlek birime sahip olan Ryzen 5 7600X’te ekstra çekirdekler bulunuyor. Ancak bu hemen bir sevinç yaratmasın zira normalde olmaması gereken yonga aktif değil.

Diğer CCD aktif değil

Tam Boyutta Gör Daha enteresan olan ise AMD’nin neden çift CCD tasarımlı Ryzen 5 7600X’ler ürettiği veya sattığı. AMD, yalnızca bir tane çalışan Zen 4 CCD'ye sahip arızalı Ryzen 9 yongalarını kullanıyor ve bunları Ryzen 5 ve Ryzen 7 olarak etiketliyor olabilir. Eğer durum buysa, diğer kalıp tamamen kusurlu ve kullanılamaz halde olabilir. Ancak kalıbın yapay olarak kilitlenmiş olması da mümkün. Dolayısıyla bu yonganın küçük bir ihtimalle de olsa baypas edilerek etkinleştirilmesi mümkün. Birtakım özellikleri kilitlenmiş Ryzen 7 5800X3D’lerde hız aşırtma yapılmaya başlandığını görmüş durumdayız. Yani benzer bir senaryo çift CCD’ye sahip Ryzen 5 7600X’lerde de olabilir. Tabii bu işlem çok daha kompleks ve zor.

Sonuç olarak AMD'nin bazı Ryzen 7 ve Ryzen 5 işlemcilerinde çift Zen 4 CCD'ye yer verdiğini görmek ilginç. Piyasadaki diğer işlemcilerde böyle bir durum olup olmadığını, yoksa bunun sadece bir tesadüf mü olduğunu bilemiyoruz. Bunu öğrenmenin tek yolu garanti dışı kalacağını kabullenerek işlemci üzerindeki kalıbı sökmek.

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Bazı AMD Ryzen 5 7600X işlemcilerde fazladan çekirdek olabilir