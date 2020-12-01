Bazı PS5'ler farklı fanla geliyor: Fanlardan birisi daha sessiz

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Sony'nin yeni nesil konsolu PlayStation 5'te ilginç bir detay ortaya çıktı. Farklı yayınların yaptığı araştırmalara göre, son kullanıcıya satılan konsollarda iki farklı fan kullanılıyor. Bu fanlardan birisinin diğerine oranla daha sessiz çalıştığı bildirildi.

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Fransız haber sitesi Les Numeriques tarafından yapılan habere göre PS5'te Delta veya NIDEC markalı fanlar kullanılmış. Oyun sırasında Delta fanlarının 39dB, NIDEC fanlarının ise 43dB gürültü seviyesinde çalıştığı belirtiliyor.

Delta (Fan A) ve NIDEC (Fan B) fanlarını aşağıdaki fotoğrafta görebilirsiniz. Delta fanı 24 yapraklı, NIDEC fanı ise 17 yapraklı bir yapıya sahip.

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İki fan arasındaki 4dB'lik farkın çok da önemli olduğu söylenemez. Bu farkı normal kullanımda anlamanız pek mümkün değil. Dolayısıyla fanlardan birisi kağıt üzerinde daha sessiz görünüyor olsa da son kullanıcı için pek bir fark yaratmayacaktır. Her iki fan da zaten oldukça sessiz durumda.

İki fanın uzun vadede birbirlerinden nasıl ayrışacağını ise şu anda tahmin etmek zor. Ancak en azından şu an için tüm PS5'lerin çok ama çok sessiz çalıştığını söyleyebiliriz.

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