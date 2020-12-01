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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bazı PS5'ler farklı fanla geliyor: Fanlardan birisi daha sessiz

    Sony'nin bazı PlayStation 5'lerde farklı fanlar kullandığı ortaya çıktı. Fanlardan birisinin az da olsa daha sessiz çalıştığı belirtiliyor.
    3 hf.
    5,8b
    1
    24
    Oyun Konsolları
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    6

    Bazı PS5'ler farklı fanla geliyor: Fanlardan birisi daha sessiz
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    Sony'nin yeni nesil konsolu PlayStation 5'te ilginç bir detay ortaya çıktı. Farklı yayınların yaptığı araştırmalara göre, son kullanıcıya satılan konsollarda iki farklı fan kullanılıyor. Bu fanlardan birisinin diğerine oranla daha sessiz çalıştığı bildirildi.

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    Fransız haber sitesi Les Numeriques tarafından yapılan habere göre PS5'te Delta veya NIDEC markalı fanlar kullanılmış. Oyun sırasında Delta fanlarının 39dB, NIDEC fanlarının ise 43dB gürültü seviyesinde çalıştığı belirtiliyor. 

    Delta (Fan A) ve NIDEC (Fan B) fanlarını aşağıdaki fotoğrafta görebilirsiniz. Delta fanı 24 yapraklı, NIDEC fanı ise 17 yapraklı bir yapıya sahip.

    Bazı PS5'ler farklı fanla geliyor: Fanlardan birisi daha sessiz
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    İki fan arasındaki 4dB'lik farkın çok da önemli olduğu söylenemez. Bu farkı normal kullanımda anlamanız pek mümkün değil. Dolayısıyla fanlardan birisi kağıt üzerinde daha sessiz görünüyor olsa da son kullanıcı için pek bir fark yaratmayacaktır. Her iki fan da zaten oldukça sessiz durumda.

    İki fanın uzun vadede birbirlerinden nasıl ayrışacağını ise şu anda tahmin etmek zor. Ancak en azından şu an için tüm PS5'lerin çok ama çok sessiz çalıştığını söyleyebiliriz. 



    Kaynakça https://www.lesnumeriques.com/console-de-jeu/labo-playstation-5-et-bruit-toutes-les-consoles-ne-sont-pas-dotees-du-meme-ventilateur-n157521.html https://www.glitched.online/ps5-has-two-different-fans-and-you-are-lucky-if-you-get-the-quieter-one/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    maxpeck 3 hf. (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    PS5 - kapalı kutu - site de tek!

    24 yapraklı Delta fanlıdır (39dB) diğer gürültülü fanlı modellerle karıştırmayın !
    Yanıtla +91
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 3 hf. ( Mesaj Silindi )
    Haber sanki büyük bir skandalı ortaya çıkarır gibi başlıyor ve o fan fotoğrafından sonraki paragraflarla haberin değeri düşerek yok oluyor.
    Yanıtla +26
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 3 hf. ( Mesaj Silindi )
    yılın en boktan tasarımı !
    PS2 ile PS4 bir tarzı tam otururmuştu ki !
    ps1 - ps3 ve ps5 oval tasarımları
    tasarımda bir dişi, bir erkek döngüsü var
    hadi bakalım Ps6 nasıl olacak !? acaba !
    yılın en boktan tasarımı ! PS2 ile PS4 bir tarzı tam otururmuştu ki ! ps1 - ps3 ve ps5 oval tasarımları tasarımda bir dişi, bir erkek döngüsü var
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    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (21) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    PS4 için de ilk başta çok sessiz deniyordu, şu an Last of Us gibi oyunlarda jet fanı çalışıyor. Sadece PS5'e özel RT oyunlar gelince sessizliğini bozacaktır.
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    Askaparta 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Elimizde olsa da fanına baksak.
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    Source (Barış ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyulmuş merak ettim
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    dımmışali (durmuş bahça) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bir sonraki sürümde standart olur herhalde.
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bize hangi fan denk geldi acaba zaten çok sessiz cihaz çalıştığı bile belli olmuyor
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 3 hf. ( Mesaj Silindi )
    yılın en boktan tasarımı !
    PS2 ile PS4 bir tarzı tam otururmuştu ki !
    ps1 - ps3 ve ps5 oval tasarımları
    tasarımda bir dişi, bir erkek döngüsü var
    hadi bakalım Ps6 nasıl olacak !? acaba !
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    DoganKaytan (Doğan Kaytan) 3 hf. ( Mesaj Silindi ) SEO19ProjectManager
    Ps3 2006 yılında. Ondan 7 yıl sonra 2013 yılında ps4 çıktı. Aynı şekilde ps4'ten 7 yıl sonra 2020 yılında ps5 çıkyı. Konsollorın çıkış yılları arasındaki mesafe yok uzun. Şunu demek istiyorum,ps5, play station firmasının büyük ihtimal çıkarmış olacağı son fiziki konsol olacak. Artık oyun konsolları bulut sistemi üzerinden oyun geliştirmenin yollarını arıyorlar.
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    DH Misafiri 3 hf. ( Mesaj Silindi )
    2.23 Ghz GPU yu soğutup xbox'ı devirmesi büyük başarı
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    yakuzza0092 (Mehmet Solak) 3 hf. ( Mesaj Silindi )
    Soğutma performansı aynı değil bence Delta fanın vakum gücü fazla gibi yaprak yüzeyi daha fazla neticede tabi makine mühendisi değilim ama
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    aycibin (Yalım Dilmen) 3 hf. ( Mesaj Silindi )
    ikisi de çok sessiz.yalnız üyelerin markaya göre kalite yorumlamasını saçma buldum.foxconn'dan gidip anakart almazsınız ama apple üretince alıyorsunuz.maksat ana marka nasıl bir kalite ile parça sipariş vermişse üretici o kalitede tedarik sağlamak zorunda.sony 15 yıl bozulmayacak demişse çalışma saati de onu sağlamak zorunda.
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    selimyuksel (Selim Yüksel) 3 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çakal Sony iki ayrı fanı test ettiriyor son kullanıcıya :D Ben de olsam aynısını yapardım. Biri patlayacak ama o kesin
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    5824 kez okundu.
    20 kişi, toplam 21 yorum yazdı.

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