BDDK onayladı: FUPS Bank kuruluyor

Dijital ödeme platformu FUPS, faaliyet alanını genişletiyor. BDDK'nin Resmi Gazete'de yayımlanan Kurul kararına göre FUPS Bank adı altında 1,5 miyar TL sermayeli dijital mevduat bankasının kurulmasına izin verildi.
Bugüne kadar “elektronik para ve ödeme hizmeti” izniyle faaliyet gösteren FUPS artık “dijital mevduat bankası” hizmetleri de sunacak. BDDK’nin dijital bankalara izin verdiği tüm mevduat işlemleri, FUPS müşterileri ile buluşacak.
Yaklaşık 2 senedir hizmet veren FUPS ile müşteriler ücretsiz olarak hesap açabiliyor, sanal kart oluşturabiliyor ve yıllık kullanım ücreti almıyor. Ücretsiz kullanım imkanının yanı sıra Netflix harcamalarının yarısına yüzde 50 iade, Trendyol 50 TL hediye çeki ve oyun e-pini harcamalarına yüzde 20 iade kampanyası gibi kampanyalarla dikkat çekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu
devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&feature=youtu.be
Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.
Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.
Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum