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Dijital ödeme platformu FUPS, faaliyet alanını genişletiyor. BDDK'nin Resmi Gazete'de yayımlanan Kurul kararına göre FUPS Bank adı altında 1,5 miyar TL sermayeli dijital mevduat bankasının kurulmasına izin verildi.

Bugüne kadar “elektronik para ve ödeme hizmeti” izniyle faaliyet gösteren FUPS artık “dijital mevduat bankası” hizmetleri de sunacak. BDDK’nin dijital bankalara izin verdiği tüm mevduat işlemleri, FUPS müşterileri ile buluşacak.

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Yaklaşık 2 senedir hizmet veren FUPS ile müşteriler ücretsiz olarak hesap açabiliyor, sanal kart oluşturabiliyor ve yıllık kullanım ücreti almıyor. Ücretsiz kullanım imkanının yanı sıra Netflix harcamalarının yarısına yüzde 50 iade, Trendyol 50 TL hediye çeki ve oyun e-pini harcamalarına yüzde 20 iade kampanyası gibi kampanyalarla dikkat çekiyor.

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BDDK onayladı: FUPS Bank kuruluyor