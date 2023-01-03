iPhone 15 Pro modellerinden beklenti büyük: Periskop lens, titreşimli butonlar, USB-C

Tam Boyutta Gör Apple’ın bir sonraki iPhone Pro serisi, 12 megapiksel periskop lens dahil önemli yükseltmeler içerebilir. Teknoloji analisti Jeff Pu, iPhone 15 Pro Max özellikleri hakkında konuştu.

Apple iPhone 15 için A17 Bionic çipinde pil ömrüne odaklanabilir 4 gün önce eklendi

Pro ayrımı sürecek

Pu’ya göre Apple, 2023 iPhone’larında da düzeni bozmayacak; 6.1 inç iPhone 15 ve 15 Pro, 6.7 inç iPhone 15 Plus ve 15 Pro Max olmak üzere aynı ekran boyutunda dört model göreceğiz. Ancak özellikle Pro modellerin titanyum kasa, dokunuş geri bildirimi veren ses ve güç tuşuna sahip olması bekleniyor. Ayrıca iPhone 14 Pro modellerinde 6GB olan RAM’in 8GB’a çıkması bekleniyor. Bu iPhone 15 Pro özellikleri öncesinde ShrimApplePro ve analist Ming Chi Kuo gibi başka kaynaklar tarafından da söylenmişti.

iPhone'lar, USB-C'ye geçiyor

Apple, iPhone 15 serisinde de işlemci ayrımını sürdürecek gibi görünüyor. iPhone 15 Pro modellerinin TSMC’nin 3nm üretim sürecinden geçen A17 Bionic çip, iPhone 15 ve 15 Plus’ın A16 Bionic çip ile gelmesi bekleniyor. Düz iPhone 15 ile büyük ekranlı 15 Plus modeli 6GB RAM ile gelebilir. Qualcomm’un Snapdragon X70 modemini kullanacağı söylenen iPhone 15 serisi ile Apple’ın telefonlarında da USB-C’ye geçmesi bekleniyor.

Periskop kamera iPhone 15 Pro Max'e özel olabilir

Kamera tarafında beklenen periskop lens nihayet iPhone’lara ekleniyor. Daha fazla optik yakınlaştırma için periskop teknolojisinin kullanılacağı model tahmin edeceğiniz üzere iPhone 15 Pro Max olacak. Düz iPhone 15 ve büyük ekranlı iPhone 15 Plus’da 48MP arka kamera sensörünün kullanılması bekleniyor.

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Beklenen iPhone 15 Pro özellikleri