Tam Boyutta Gör Şimdiye kadar birçok söylentisini duyduğumuz dördüncü nesil iPhone SE ve tasarımı ortaya çıkan CAD görselleriyle doğrulandı. Görseller daha büyük çentikli ekrana işaret ederken aynı zamanda USB-C bağlantı noktasını da bizlere gösteriyor. Bununla birlikte iPhone SE 4’ün ebat ve tasarım olarak iPhone 14'e benzeyeceği de belirtiliyor.

iPhone SE 4’ün tasarımı

Tam Boyutta Gör Önceki nesille kıyaslandığında dördüncü nesil iPhone SE, tasarım açısından çok daha modern detaylara sahip olacak gibi görünüyor. Face ID için TrueDepth kamera sistemini barındıran çentikli ekran, düz kenarlar, daha ince çerçeveler ve Lightning yerine bir USB-C bağlantı noktası önemli değişiklikler arasında. Ekran boyutu da 4,7 inç yerine 6.1 inç seviyesine yükseliyor.

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iPhone SE 4’ün ön tarafında ne kadar çok değişiklik varsa arka tarafında ise bir o kadar az değişiklik var gibi görülüyor. Önceki modellerde olduğu gibi tek bir arka kameranın varlığı görülüyor. Görsellerde olmasa da daha önceki söylentiler Eylem Düğmesi’nin bu modelde olacağı yönündeydi. Bununla birlikte boyut olarak iPhone SE 4'ün 147.7 x 71.5 x 7.7mm ölçüleriyle iPhone 14 ile neredeyse aynı olması bekleniyor.

iPhone SE 4 ne zaman çıkacak?

Tam Boyutta Gör Mevcut raporlara göre iPhone SE 4'ün önümüzdeki yıl yani 2025'te piyasaya sürülmesi bekleniyor ancak bu yıl iPhone 16 serisiyle birlikte tanıtılması da ihtimal dahilinde. Öte yandan tasarım tarafından yapılan bu potansiyel köklü değişiklik uygun fiyatlı iPhone ailesini tekrardan canlandırabilir. Daha büyük ekran, Face ID, USB-C ve muhtemel daha güçlü donanımla birlikte iPhone SE 4 oldukça başarılı olabilir.

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Beklenen iPhone SE 4’ün tasarımı ortaya çıktı