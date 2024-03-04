Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Beklenen iPhone SE 4’ün tasarımı ortaya çıktı

    Apple’ın bütçe odaklı iPhone serisinden yeni bir ürün geliyor. Kısa süre önce beklenen iPhone SE 4’ün CAD görüntüleri ortaya çıktı ve cihazın tasarım detayları gözler önüne serildi.
    iPhone SE 4 tasarım Tam Boyutta Gör
    Şimdiye kadar birçok söylentisini duyduğumuz dördüncü nesil iPhone SE ve tasarımı ortaya çıkan CAD görselleriyle doğrulandı. Görseller daha büyük çentikli ekrana işaret ederken aynı zamanda USB-C bağlantı noktasını da bizlere gösteriyor. Bununla birlikte iPhone SE 4’ün ebat ve tasarım olarak iPhone 14'e benzeyeceği de belirtiliyor.

    iPhone SE 4’ün tasarımı

    iPhone SE 4 özellikleri Tam Boyutta Gör
    Önceki nesille kıyaslandığında dördüncü nesil iPhone SE, tasarım açısından çok daha modern detaylara sahip olacak gibi görünüyor. Face ID için TrueDepth kamera sistemini barındıran çentikli ekran, düz kenarlar, daha ince çerçeveler ve Lightning yerine bir USB-C bağlantı noktası önemli değişiklikler arasında. Ekran boyutu da 4,7 inç yerine 6.1 inç seviyesine yükseliyor.

    iPhone SE 4’ün ön tarafında ne kadar çok değişiklik varsa arka tarafında ise bir o kadar az değişiklik var gibi görülüyor. Önceki modellerde olduğu gibi tek bir arka kameranın varlığı görülüyor. Görsellerde olmasa da daha önceki söylentiler Eylem Düğmesi’nin bu modelde olacağı yönündeydi. Bununla birlikte boyut olarak iPhone SE 4'ün 147.7 x 71.5 x 7.7mm ölçüleriyle iPhone 14 ile neredeyse aynı olması bekleniyor.

    iPhone SE 4 ne zaman çıkacak?

    iPhone SE 4 ne zaman çıkacak? Tam Boyutta Gör
    Mevcut raporlara göre iPhone SE 4'ün önümüzdeki yıl yani 2025'te piyasaya sürülmesi bekleniyor ancak bu yıl iPhone 16 serisiyle birlikte tanıtılması da ihtimal dahilinde. Öte yandan tasarım tarafından yapılan bu potansiyel köklü değişiklik uygun fiyatlı iPhone ailesini tekrardan canlandırabilir. Daha büyük ekran, Face ID, USB-C ve muhtemel daha güçlü donanımla birlikte iPhone SE 4 oldukça başarılı olabilir.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 1 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    icloud eşzamanlama nedir porçöz tuz ruhu mu ydt 400 puan kaç net kadıköyden esenlere nasıl gidilir golf 1.2 tsi yakıt tüketimi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    POCO X6 Pro 5G
    POCO X6 Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız