Beklenen oldu: Xiaomi, 4nm yarışına dahil oluyor

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Tam Boyutta Gör Oppo, Xiaomi ve Huawei başta olmak üzere Çinli markalar, küresel yarı iletken pazarına olan bağımlılığını azaltmak çalışmalarını sürdürüyor. Şimdi bunlar arasından Xiaomi, 4nm rekabetinde önemli bir başarıya imza attı. Çin'den Huawei Kirin 9000s'e gücünde yeni bir işlemci daha geliyor olabilir.

Xiaomi, 4nm yarışına dahil oluyor

Bildiğiniz gibi Xiaomi, akıllı telefon üretiminde büyük bir güç haline geldi ve 2024'ün ilk çeyreğinde Apple ve Samsung'un ardından üçüncü sıraya yerleşti. Ancak bu başarı, yalnızca başlangıç olabilir. Liberty Times ve Commercial Times’ın raporlarına göre Unisoc ve Xiaomi, yerli 4nm çipini "tape-out" banttan çıkardı.

Detaya inersek "tape-out" süreci, çip tasarımının son halinin belirlenip üretim için dökümhaneye gönderilme aşamasına geldiğini bizlere gösteriyor. Ancak, bu çiplerin ARM ve IMG gibi yabancı IP çekirdeklerini kullandığını hatırlatalım. Yeni çiplerin detayları ise henüz paylaşılmadı. Ancak Unisoc cephesinde, Qualcomm Snapdragon 888 gücünde olduğu belirtiliyor. Xiaomi ise, görünüşe göre Huawei Kirin 9000s ile rekabet etmeyi planlıyor. Üstelik bu çipin 2024 içinde piyasaya sürülebileceği de söylentiler arasında.

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Xiaomi ve Unisoc'un başarısı, Çin’in yarı iletken endüstrisindeki bağımsızlığı için önemli bir dönüm noktası olabilir. Ancak analistler, 4nm sürecinin 2026 yılına kadar yaygın kullanıma ulaşmayacağını söylüyor. Dolayısıyla MediaTek ve Qualcomm gibi köklü oyuncular, bir süre daha Çin akıllı telefon pazarında hakimiyetini sürdürecek.

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