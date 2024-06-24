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    Beklenen oldu: Xiaomi, 4nm yarışına dahil oluyor

    Xiaomi ve Unisoc, 4nm fabrikasyon süreci için harekete geçti. İlk mobil işlemcinin erken üretim hattından çıktığı belirtiliyor. Peki neler sunacak? İşte detaylar...
    Beklenen oldu: Xiaomi, 4nm yarışına dahil oluyor Tam Boyutta Gör
    Oppo, Xiaomi ve Huawei başta olmak üzere Çinli markalar, küresel yarı iletken pazarına olan bağımlılığını azaltmak çalışmalarını sürdürüyor. Şimdi bunlar arasından Xiaomi, 4nm rekabetinde önemli bir başarıya imza attı. Çin'den Huawei Kirin 9000s'e gücünde yeni bir işlemci daha geliyor olabilir.

    Xiaomi, 4nm yarışına dahil oluyor

    Bildiğiniz gibi Xiaomi, akıllı telefon üretiminde büyük bir güç haline geldi ve 2024'ün ilk çeyreğinde Apple ve Samsung'un ardından üçüncü sıraya yerleşti. Ancak bu başarı, yalnızca başlangıç olabilir. Liberty Times ve Commercial Times’ın raporlarına göre Unisoc ve Xiaomi, yerli 4nm çipini "tape-out" banttan çıkardı. 

    Detaya inersek "tape-out" süreci, çip tasarımının son halinin belirlenip üretim için dökümhaneye gönderilme aşamasına geldiğini bizlere gösteriyor. Ancak, bu çiplerin ARM ve IMG gibi yabancı IP çekirdeklerini kullandığını hatırlatalım. Yeni çiplerin detayları ise henüz paylaşılmadı. Ancak Unisoc cephesinde, Qualcomm Snapdragon 888 gücünde olduğu belirtiliyor. Xiaomi ise, görünüşe göre Huawei Kirin 9000s ile rekabet etmeyi planlıyor. Üstelik bu çipin 2024 içinde piyasaya sürülebileceği de söylentiler arasında. 

    Xiaomi ve Unisoc'un başarısı, Çin’in yarı iletken endüstrisindeki bağımsızlığı için önemli bir dönüm noktası olabilir. Ancak analistler, 4nm sürecinin 2026 yılına kadar yaygın kullanıma ulaşmayacağını söylüyor. Dolayısıyla MediaTek ve Qualcomm gibi köklü oyuncular, bir süre daha Çin akıllı telefon pazarında hakimiyetini sürdürecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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