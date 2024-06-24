Beklenen oldu: Xiaomi, 4nm yarışına dahil oluyor

Xiaomi, 4nm yarışına dahil oluyor
Bildiğiniz gibi Xiaomi, akıllı telefon üretiminde büyük bir güç haline geldi ve 2024'ün ilk çeyreğinde Apple ve Samsung'un ardından üçüncü sıraya yerleşti. Ancak bu başarı, yalnızca başlangıç olabilir. Liberty Times ve Commercial Times’ın raporlarına göre Unisoc ve Xiaomi, yerli 4nm çipini "tape-out" banttan çıkardı.
Detaya inersek "tape-out" süreci, çip tasarımının son halinin belirlenip üretim için dökümhaneye gönderilme aşamasına geldiğini bizlere gösteriyor. Ancak, bu çiplerin ARM ve IMG gibi yabancı IP çekirdeklerini kullandığını hatırlatalım. Yeni çiplerin detayları ise henüz paylaşılmadı. Ancak Unisoc cephesinde, Qualcomm Snapdragon 888 gücünde olduğu belirtiliyor. Xiaomi ise, görünüşe göre Huawei Kirin 9000s ile rekabet etmeyi planlıyor. Üstelik bu çipin 2024 içinde piyasaya sürülebileceği de söylentiler arasında.
Xiaomi ve Unisoc'un başarısı, Çin’in yarı iletken endüstrisindeki bağımsızlığı için önemli bir dönüm noktası olabilir. Ancak analistler, 4nm sürecinin 2026 yılına kadar yaygın kullanıma ulaşmayacağını söylüyor. Dolayısıyla MediaTek ve Qualcomm gibi köklü oyuncular, bir süre daha Çin akıllı telefon pazarında hakimiyetini sürdürecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.