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    Merakla beklenen MindsEye oyunu ön siparişe açıldı

    Hikâye odaklı aksiyon-macera oyunu MindsEye okulların tatil olması ile birlikte oyunculara heyecanlı bir deneyim sunacak. Oyun ön siparişlere de başlamış durumda.  
    MindsEye Tam Boyutta Gör
    Eski GTA yapımcılarından Leslie Benzies’in direktörlüğünü yaptığı aksiyon-macera oyunu MindsEye, nihayet piyasaya çıkıyor. Yılın en merak edilen oyunları arasında olan MindsEye ön siparişlere başladı ve çıkış tarihi de belli oldu. 

    MindsEye neler sunuyor?

    Hikâye odaklı ve gerilim ögeleri içeren tek oyunculu bir aksiyon-macera oyunu olan MindsEye, yakın gelecekteki Redrock adlı kurgusal bir şehirde geçiyor. MİndsEye adında gizemli bir nöral implantı olan eski asker Jacob Diaz olarak, kimsenin denetlemediği ordunun hayatın her alanına şekil verdiği bir dünyada gerçekleri ortaya çıkarmak için mücadele ediyorsunuz. 

    10 Haziran 2025 tarihinde piyasaya çıkacak olan MindsEye oyunu Epic Games mağazasında 839TL, Steam mağazasında 59.99$, Xbox mağazasında 2180TL ve PS5 mağazasında da 2099TL olarak ön siparişe başladı. 

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    donanimhabercom Instagram

    Yeni Atlas robot yetenekleri ile herkesi büyüledi

    O
    onurtvkcr 17 saat önce

    Merhabalar kullanabilirsiniz. https://takipcievin.com/instagram-dusmeyen-takipci-satin-al/

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    TheJudgé 3 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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