Merakla beklenen MindsEye oyunu ön siparişe açıldı

MindsEye neler sunuyor?
Hikâye odaklı ve gerilim ögeleri içeren tek oyunculu bir aksiyon-macera oyunu olan MindsEye, yakın gelecekteki Redrock adlı kurgusal bir şehirde geçiyor. MİndsEye adında gizemli bir nöral implantı olan eski asker Jacob Diaz olarak, kimsenin denetlemediği ordunun hayatın her alanına şekil verdiği bir dünyada gerçekleri ortaya çıkarmak için mücadele ediyorsunuz.
10 Haziran 2025 tarihinde piyasaya çıkacak olan MindsEye oyunu Epic Games mağazasında 839TL, Steam mağazasında 59.99$, Xbox mağazasında 2180TL ve PS5 mağazasında da 2099TL olarak ön siparişe başladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Joe bidenden iyi yürüyo