Merakla beklenen MindsEye oyunu ön siparişe açıldı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Eski GTA yapımcılarından Leslie Benzies’in direktörlüğünü yaptığı aksiyon-macera oyunu MindsEye, nihayet piyasaya çıkıyor. Yılın en merak edilen oyunları arasında olan MindsEye ön siparişlere başladı ve çıkış tarihi de belli oldu.

MindsEye neler sunuyor?

Hikâye odaklı ve gerilim ögeleri içeren tek oyunculu bir aksiyon-macera oyunu olan MindsEye, yakın gelecekteki Redrock adlı kurgusal bir şehirde geçiyor. MİndsEye adında gizemli bir nöral implantı olan eski asker Jacob Diaz olarak, kimsenin denetlemediği ordunun hayatın her alanına şekil verdiği bir dünyada gerçekleri ortaya çıkarmak için mücadele ediyorsunuz.

Call of Duty: Infinite Warfare oyununda indirim fırsatı 1 gün önce eklendi

10 Haziran 2025 tarihinde piyasaya çıkacak olan MindsEye oyunu Epic Games mağazasında 839TL, Steam mağazasında 59.99$, Xbox mağazasında 2180TL ve PS5 mağazasında da 2099TL olarak ön siparişe başladı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

MindsEye çıkış tarihi belli oldu