Beklenen RTX 5090 ve RTX 5080, 6 Ocak’ta CES’te tanıtılabilir

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Tam Boyutta Gör Nvidia CEO'su Jensen Huang, Ocak 2025'te düzenlenecek CES (Tüketici Elektroniği Fuarı) öncesinde önemli bir ana konuşma yapacak. 6 Ocak'ta, fuarın başlamasından bir gün önce TSI 04:30’da gerçekleşecek bu konuşma, teknoloji dünyasında şimdiden heyecan yaratmış durumda. Zira burada Blackwell tabanlı yeni nesil RTX 5090 ve RTX 5080’in tanıtılması bekleniyor.

RTX 50 serisi için gözler Ocak ayında

Geçtiğimiz ay, Nvidia'nın planlarına aşina olan kaynaklar CES 2025’te RTX 50 serisinin tanıtılabileceğini öne sürmüştü. Bu iddialar bir süredir gündemde bulunuyordu. Şimdi iddialar ile örtüşen bir açılış konuşmasının yapılacak olması beklentileri oldukça güçlendirmiş durumda. Nvidia, genelde ayrık ekran kartlarını tanıtmak için kendi lansmanlarını düzenliyor ve CES'te genellikle mobil GPU'ları duyuruyor. GeForce RTX 50 serisinde bir değişiklik görebiliriz.

Bununla birlikte Huang'ın konuşmasında, Nvidia’nın yapay zeka donanımları ve yazılımları konusuna da yoğunlaşması bekleniyor. Nvidia, yapay zeka alanındaki ürünleri sayesinde 3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşmış bir şirket konumunda.

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Öte yandan mevcut bilgilere göre GeForce RTX 5090’da toplam 192 SM bulunacak ancak 170 SM birimi etkin olacak. Böylelikle 24.576 çekirdek yerine 21.760 CUDA çekirdeğine sahip bir güç sunulacak. Bellek tarafında ise RTX 5090, 512 bit arayüzde çalışan 32 GB GDDR7 bellekler yer alacak. Bu belleklerin 28-32 Gbps arasında ölçeklenmesi ve buna bağlı olarak 1.792 veya 2.00 TB/s toplam bant genişliği sunması bekleniyor. Ayrıca kartın 600W TBP değerine sahip olacağına dikkat çekiliyor.

GeForce RTX 5080 tarafında ise 84 SM ve 10.752 CUDA çekirdeği konumlanacak. RTX 5080’de de yine GDDR7 bellekler kullanılacak. 256 bit veri yolu arayüzünde çalışan 16 GB kapasiteli VRAM yapılandırmasıyla 896 GB/s ile 1024 GB/s arasında bir bellek bant genişliği sunulacak. Kartın 400W TBP değerine sahip olması bekleniyor.

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Beklenen RTX 5090 ve RTX 5080, 6 Ocak’ta CES’te tanıtılabilir