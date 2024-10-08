Beklenen RTX 5090 ve RTX 5080, 6 Ocak’ta CES’te tanıtılabilir

RTX 50 serisi için gözler Ocak ayında
Geçtiğimiz ay, Nvidia'nın planlarına aşina olan kaynaklar CES 2025’te RTX 50 serisinin tanıtılabileceğini öne sürmüştü. Bu iddialar bir süredir gündemde bulunuyordu. Şimdi iddialar ile örtüşen bir açılış konuşmasının yapılacak olması beklentileri oldukça güçlendirmiş durumda. Nvidia, genelde ayrık ekran kartlarını tanıtmak için kendi lansmanlarını düzenliyor ve CES'te genellikle mobil GPU'ları duyuruyor. GeForce RTX 50 serisinde bir değişiklik görebiliriz.
Bununla birlikte Huang'ın konuşmasında, Nvidia’nın yapay zeka donanımları ve yazılımları konusuna da yoğunlaşması bekleniyor. Nvidia, yapay zeka alanındaki ürünleri sayesinde 3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşmış bir şirket konumunda.
Öte yandan mevcut bilgilere göre GeForce RTX 5090’da toplam 192 SM bulunacak ancak 170 SM birimi etkin olacak. Böylelikle 24.576 çekirdek yerine 21.760 CUDA çekirdeğine sahip bir güç sunulacak. Bellek tarafında ise RTX 5090, 512 bit arayüzde çalışan 32 GB GDDR7 bellekler yer alacak. Bu belleklerin 28-32 Gbps arasında ölçeklenmesi ve buna bağlı olarak 1.792 veya 2.00 TB/s toplam bant genişliği sunması bekleniyor. Ayrıca kartın 600W TBP değerine sahip olacağına dikkat çekiliyor.
GeForce RTX 5080 tarafında ise 84 SM ve 10.752 CUDA çekirdeği konumlanacak. RTX 5080’de de yine GDDR7 bellekler kullanılacak. 256 bit veri yolu arayüzünde çalışan 16 GB kapasiteli VRAM yapılandırmasıyla 896 GB/s ile 1024 GB/s arasında bir bellek bant genişliği sunulacak. Kartın 400W TBP değerine sahip olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.