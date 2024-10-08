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    Beklenen RTX 5090 ve RTX 5080, 6 Ocak’ta CES’te tanıtılabilir

    Nvidia CEO'su Jensen Huang, Ocak ayında CES 2025'te bir açılış konuşması gerçekleştirecek. Bu konuşma sırasında ise yeni nesil RTX 5090 ve RTX 5080 kartlarının tanıtılması bekleniyor.
    Beklenen RTX 5090 ve RTX 5080, 6 Ocak’ta CES’te tanıtılabilir Tam Boyutta Gör
    Nvidia CEO'su Jensen Huang, Ocak 2025'te düzenlenecek CES (Tüketici Elektroniği Fuarı) öncesinde önemli bir ana konuşma yapacak. 6 Ocak'ta, fuarın başlamasından bir gün önce TSI 04:30’da gerçekleşecek bu konuşma, teknoloji dünyasında şimdiden heyecan yaratmış durumda. Zira burada Blackwell tabanlı yeni nesil RTX 5090 ve RTX 5080’in tanıtılması bekleniyor.

    RTX 50 serisi için gözler Ocak ayında

    Geçtiğimiz ay, Nvidia'nın planlarına aşina olan kaynaklar CES 2025’te RTX 50 serisinin tanıtılabileceğini öne sürmüştü. Bu iddialar bir süredir gündemde bulunuyordu. Şimdi iddialar ile örtüşen bir açılış konuşmasının yapılacak olması beklentileri oldukça güçlendirmiş durumda. Nvidia, genelde ayrık ekran kartlarını tanıtmak için kendi lansmanlarını düzenliyor ve CES'te genellikle mobil GPU'ları duyuruyor. GeForce RTX 50 serisinde bir değişiklik görebiliriz.

    Bununla birlikte Huang'ın konuşmasında, Nvidia’nın yapay zeka donanımları ve yazılımları konusuna da yoğunlaşması bekleniyor. Nvidia, yapay zeka alanındaki ürünleri sayesinde 3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşmış bir şirket konumunda.

    Öte yandan mevcut bilgilere göre GeForce RTX 5090’da toplam 192 SM bulunacak ancak 170 SM birimi etkin olacak. Böylelikle 24.576 çekirdek yerine 21.760 CUDA çekirdeğine sahip bir güç sunulacak. Bellek tarafında ise RTX 5090, 512 bit arayüzde çalışan 32 GB GDDR7 bellekler yer alacak. Bu belleklerin 28-32 Gbps arasında ölçeklenmesi ve buna bağlı olarak 1.792 veya 2.00 TB/s toplam bant genişliği sunması bekleniyor. Ayrıca kartın 600W TBP değerine sahip olacağına dikkat çekiliyor.

    GeForce RTX 5080 tarafında ise 84 SM ve 10.752 CUDA çekirdeği konumlanacak. RTX 5080’de de yine GDDR7 bellekler kullanılacak. 256 bit veri yolu arayüzünde çalışan 16 GB kapasiteli VRAM yapılandırmasıyla 896 GB/s ile 1024 GB/s arasında bir bellek bant genişliği sunulacak. Kartın 400W TBP değerine sahip olması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 4 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    arayanın ismi gözükmüyor sadece numara çıkıyor taksitli alışveriş yaptım ama paranın tamamı çekildi seat ibiza paket sıralaması kumru yavrusunu neden öldürür program hdmi bağlantısı ile görüntülenemez

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