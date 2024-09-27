Nvidia RTX 5090 “çılgın” özelliklere sahip olacak

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Nvidia’nın büyük performans artışları getirmesi beklenen yeni nesil Blackwell mimarili GeForce RTX 50 serisi ekran kartları giderek yaklaşıyor. Şimdiye kadar bu serinin üst modelleri hakkında birçok bilginin paylaşıldığını gördük. Ancak yayınlanan son bilgiler GeForce RTX 5090 ve GeForce RTX 5080'in “çılgın” özelliklerini gözler önüne seriyor.

GeForce RTX 5090

Bu bilgiler daha önceki tutarlı ve doğru paylaşımlarıyla tanınan Kopite7kimi’den geliyor. Aktarılanlara göre GeForce RTX 5090’ın PG144/145-SKU30 PCB tasarımına sahip olması ve GB202-300-A1 GPU çekirdeğini içermesi bekleniyor. Bu grafik çekirdeğinde toplam 192 SM bulunacak ancak 170 SM birimi etkin olacak. Böylelikle 24.576 çekirdek yerine 21.760 CUDA çekirdeğine sahip bir güç sunulacak.

Nvidia RTX 5090, iki adet 16 pin güç konnektörü ile gelebilir 2 gün önce eklendi

Bellek tarafında ise RTX 5090, 512 bit arayüzde çalışan 32 GB GDDR7 ile adeta bir canavar olacak. Bu belleklerin 28-32 Gbps arasında ölçeklenmesi ve buna bağlı olarak 1.792 veya 2.00 TB/s toplam bant genişliği sunması bekleniyor. Ayrıca kartın 600W TBP değerine sahip olacağına dikkat çekiliyor. Bu, RTX 4090’ın 450W’lık tasarımına kıyasla büyük bir artış.

GeForce RTX 5080

GeForce RTX 5080 tarafında ise GB203-400-A1 GPU çekirdeği yer alacak. Bu grafik biriminde 84 SM ve 10.752 CUDA çekirdeği barınacak. Görünüşe göre Nvidia, iki üst seviye kartı arasındaki makas farkını bu nesilde biraz daha açacak. Zira RTX 5080, CUDA sayısı açısından RTX 5090’ın yüzde 51 gerisinde. Bu, bir önceki nesilde yüzde 40’tı.

Bunun dışında RTX 5080’de de yine GDDR7 bellekler kulanılacak. 256 bit veri yolu arayüzünde çalışan 16 GB kapasiteli VRAM yapılandırmasıyla 896 GB/s ile 1024 GB/s arasında bir bellek bant genişliği sunulacak. Kartın 400W TBP değerine sahip olması bekleniyor. Kıyas açısından RTX 4080, 320W TBP’ye sahipti.

Nvidia'nın en iyi RTX 50 serisi kartlarının özellikleri çoktan sızdırılmış olsa da, bu kartları ne zaman göreceğimize dair tarihler paylaşılmadı. Mevcut bilgilere göre RTX 50 serisi, 2025’in Ocak ayında CES kapsamında tanıtılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Nvidia RTX 5090 “çılgın” özelliklere sahip olacak