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    Nvidia RTX 5090 “çılgın” özelliklere sahip olacak

    Nvidia’nın yaklaşan Blackwell mimarili RTX 5090 ve RTX 5080 kartlarına dair özellikler sızdı. Amiral gemisi RTX 5090, 32 GB GDDR7 bellek ve 600W TBP ile dikkat çekiyor.
    Nvidia RTX 5090 “çılgın” özelliklere sahip olacak Tam Boyutta Gör
    Nvidia’nın büyük performans artışları getirmesi beklenen yeni nesil Blackwell mimarili GeForce RTX 50 serisi ekran kartları giderek yaklaşıyor. Şimdiye kadar bu serinin üst modelleri hakkında birçok bilginin paylaşıldığını gördük. Ancak yayınlanan son bilgiler GeForce RTX 5090 ve GeForce RTX 5080'in “çılgın” özelliklerini gözler önüne seriyor.

    GeForce RTX 5090

    Bu bilgiler daha önceki tutarlı ve doğru paylaşımlarıyla tanınan Kopite7kimi’den geliyor. Aktarılanlara göre GeForce RTX 5090’ın PG144/145-SKU30 PCB tasarımına sahip olması ve GB202-300-A1 GPU çekirdeğini içermesi bekleniyor. Bu grafik çekirdeğinde toplam 192 SM bulunacak ancak 170 SM birimi etkin olacak. Böylelikle 24.576 çekirdek yerine 21.760 CUDA çekirdeğine sahip bir güç sunulacak.

    Bellek tarafında ise RTX 5090, 512 bit arayüzde çalışan 32 GB GDDR7 ile adeta bir canavar olacak. Bu belleklerin 28-32 Gbps arasında ölçeklenmesi ve buna bağlı olarak 1.792 veya 2.00 TB/s toplam bant genişliği sunması bekleniyor. Ayrıca kartın 600W TBP değerine sahip olacağına dikkat çekiliyor. Bu, RTX 4090’ın 450W’lık tasarımına kıyasla büyük bir artış.

    GeForce RTX 5080

    GeForce RTX 5080 tarafında ise GB203-400-A1 GPU çekirdeği yer alacak. Bu grafik biriminde 84 SM ve 10.752 CUDA çekirdeği barınacak. Görünüşe göre Nvidia, iki üst seviye kartı arasındaki makas farkını bu nesilde biraz daha açacak. Zira RTX 5080, CUDA sayısı açısından RTX 5090’ın yüzde 51 gerisinde. Bu, bir önceki nesilde yüzde 40’tı.

    Bunun dışında RTX 5080’de de yine GDDR7 bellekler kulanılacak. 256 bit veri yolu arayüzünde çalışan 16 GB kapasiteli VRAM yapılandırmasıyla 896 GB/s ile 1024 GB/s arasında bir bellek bant genişliği sunulacak. Kartın 400W TBP değerine sahip olması bekleniyor. Kıyas açısından RTX 4080, 320W TBP’ye sahipti.

    Nvidia'nın en iyi RTX 50 serisi kartlarının özellikleri çoktan sızdırılmış olsa da, bu kartları ne zaman göreceğimize dair tarihler paylaşılmadı. Mevcut bilgilere göre RTX 50 serisi, 2025’in Ocak ayında CES kapsamında tanıtılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 5 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    HABERİN ETİKETLERİ
    GeForce RTX 5090, GeForce RTX 5080 ve
    4 etiket daha nvidia Nvidia Blackwell Teknoloji Haberleri Donanım Bileşenleri
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