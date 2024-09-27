Nvidia RTX 5090 “çılgın” özelliklere sahip olacak

GeForce RTX 5090
Bu bilgiler daha önceki tutarlı ve doğru paylaşımlarıyla tanınan Kopite7kimi’den geliyor. Aktarılanlara göre GeForce RTX 5090’ın PG144/145-SKU30 PCB tasarımına sahip olması ve GB202-300-A1 GPU çekirdeğini içermesi bekleniyor. Bu grafik çekirdeğinde toplam 192 SM bulunacak ancak 170 SM birimi etkin olacak. Böylelikle 24.576 çekirdek yerine 21.760 CUDA çekirdeğine sahip bir güç sunulacak.
Bellek tarafında ise RTX 5090, 512 bit arayüzde çalışan 32 GB GDDR7 ile adeta bir canavar olacak. Bu belleklerin 28-32 Gbps arasında ölçeklenmesi ve buna bağlı olarak 1.792 veya 2.00 TB/s toplam bant genişliği sunması bekleniyor. Ayrıca kartın 600W TBP değerine sahip olacağına dikkat çekiliyor. Bu, RTX 4090’ın 450W’lık tasarımına kıyasla büyük bir artış.
GeForce RTX 5080
GeForce RTX 5080 tarafında ise GB203-400-A1 GPU çekirdeği yer alacak. Bu grafik biriminde 84 SM ve 10.752 CUDA çekirdeği barınacak. Görünüşe göre Nvidia, iki üst seviye kartı arasındaki makas farkını bu nesilde biraz daha açacak. Zira RTX 5080, CUDA sayısı açısından RTX 5090’ın yüzde 51 gerisinde. Bu, bir önceki nesilde yüzde 40’tı.
Bunun dışında RTX 5080’de de yine GDDR7 bellekler kulanılacak. 256 bit veri yolu arayüzünde çalışan 16 GB kapasiteli VRAM yapılandırmasıyla 896 GB/s ile 1024 GB/s arasında bir bellek bant genişliği sunulacak. Kartın 400W TBP değerine sahip olması bekleniyor. Kıyas açısından RTX 4080, 320W TBP’ye sahipti.
Nvidia'nın en iyi RTX 50 serisi kartlarının özellikleri çoktan sızdırılmış olsa da, bu kartları ne zaman göreceğimize dair tarihler paylaşılmadı. Mevcut bilgilere göre RTX 50 serisi, 2025’in Ocak ayında CES kapsamında tanıtılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
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