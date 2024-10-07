Nvidia CEO’sunun değeri Intel’i geçti

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Tam Boyutta Gör Dünyanın en zengin iş insanları listesinde hızla yükselen Nvidia CEO’su Jensen Huang, net servetiyle teknoloji dünyasını adeta salladı. Huang’ın servetinin çok büyük kısmı elbette Nvidia’da buluna hisselerinden kaynaklanıyor. Nvidia, üretken yapay zeka için gelişmiş çipler geliştiriyor. Firmanın hisseleri bu yıl yüzde 159 artarken böylelikle Jensen Huang’ın net serveti de Intel’in piyasa değerini geçmiş oldu.

Huang, Intel'i geçti

Huang’ın serveti şu anda 109,2 milyar dolar seviyesinde ve bu miktar, Amerika’nın en büyük çip üreticilerinden Intel’in toplam piyasa değerini geride bırakıyor. Intel’in mevcut piyasa değeri ise 96,39 milyar dolar seviyesinde. Intel, Ağustos ayında mali sıkıntılarının kamuoyuna duyurulmasının ardından borsada büyük bir darbe almış, şirketin değeri bir gecede 39 milyar dolar azalmıştı.

Nvidia, yapay zeka teknolojilerine olan talebin artmasıyla birlikte hızla değer kazandı ve geçtiğimiz Haziran ayında piyasa değeri açısından dünyanın en değerli şirketi konumuna ulaştı. Her ne kadar Nvidia'nın hisse senetleri o tarihten bu yana yüzde 10 civarında bir düşüş yaşamış olsa da, şirket halen Apple ve Microsoft ile birlikte “3 trilyonlar” kulübünde.

Huang, Nvidia'daki doğrudan sahip olduğu 75 milyon hissenin yanı sıra, çeşitli fonları ve ortaklıklar aracılığıyla 786 milyon hisseyi daha kontrol ediyor. Bu devasa portföy, Huang’ı Forbes’in milyarderler listesinde 11. sıraya taşıyor. İlk 10 için ise sadece 20 milyar dolar daha gerekiyor.

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Öte yandan Intel, zor bir dönemden geçiyor. Şirketin hisse değeri şu anda 22,59 dolar seviyesinde ve bu, 2023'ün sonlarında ulaşılan 50 dolarlık rekorun yarısından bile daha az. Intel’in mali durumu kötüye gittikçe, bazı analistler şirketin Dow Jones Endüstri Endeksi’nden çıkarılabileceğini bile öne sürdü.

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