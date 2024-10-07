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    Anlık Bildirim

    Nvidia CEO’sunun değeri Intel’i geçti

    Nvidia CEO’su Jensen Huang şu anda Intel'den daha değerli. Son verilere göre Huang, 109 milyar net servete sahip. Buna karşılık Intel’in piyasa değeri ise 96 milyar dolar seviyesinde.
    Nvidia CEO’sunun değeri Intel’i geçti Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en zengin iş insanları listesinde hızla yükselen Nvidia CEO’su Jensen Huang, net servetiyle teknoloji dünyasını adeta salladı. Huang’ın servetinin çok büyük kısmı elbette Nvidia’da buluna hisselerinden kaynaklanıyor. Nvidia, üretken yapay zeka için gelişmiş çipler geliştiriyor. Firmanın hisseleri bu yıl yüzde 159 artarken böylelikle Jensen Huang’ın net serveti de Intel’in piyasa değerini geçmiş oldu.

    Huang, Intel'i geçti

    Huang’ın serveti şu anda 109,2 milyar dolar seviyesinde ve bu miktar, Amerika’nın en büyük çip üreticilerinden Intel’in toplam piyasa değerini geride bırakıyor. Intel’in mevcut piyasa değeri ise 96,39 milyar dolar seviyesinde. Intel, Ağustos ayında mali sıkıntılarının kamuoyuna duyurulmasının ardından borsada büyük bir darbe almış, şirketin değeri bir gecede 39 milyar dolar azalmıştı.

    Nvidia, yapay zeka teknolojilerine olan talebin artmasıyla birlikte hızla değer kazandı ve geçtiğimiz Haziran ayında piyasa değeri açısından dünyanın en değerli şirketi konumuna ulaştı. Her ne kadar Nvidia'nın hisse senetleri o tarihten bu yana yüzde 10 civarında bir düşüş yaşamış olsa da, şirket halen Apple ve Microsoft ile birlikte “3 trilyonlar” kulübünde.

    Huang, Nvidia'daki doğrudan sahip olduğu 75 milyon hissenin yanı sıra, çeşitli fonları ve ortaklıklar aracılığıyla 786 milyon hisseyi daha kontrol ediyor. Bu devasa portföy, Huang’ı Forbes’in milyarderler listesinde 11. sıraya taşıyor. İlk 10 için ise sadece 20 milyar dolar daha gerekiyor.

    Öte yandan Intel, zor bir dönemden geçiyor. Şirketin hisse değeri şu anda 22,59 dolar seviyesinde ve bu, 2023'ün sonlarında ulaşılan 50 dolarlık rekorun yarısından bile daha az. Intel’in mali durumu kötüye gittikçe, bazı analistler şirketin Dow Jones Endüstri Endeksi’nden çıkarılabileceğini bile öne sürdü.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 4 hafta önce

    çöp

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    onderweb 4 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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