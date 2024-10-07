Nvidia CEO’sunun değeri Intel’i geçti

Huang, Intel'i geçti
Huang’ın serveti şu anda 109,2 milyar dolar seviyesinde ve bu miktar, Amerika’nın en büyük çip üreticilerinden Intel’in toplam piyasa değerini geride bırakıyor. Intel’in mevcut piyasa değeri ise 96,39 milyar dolar seviyesinde. Intel, Ağustos ayında mali sıkıntılarının kamuoyuna duyurulmasının ardından borsada büyük bir darbe almış, şirketin değeri bir gecede 39 milyar dolar azalmıştı.
Nvidia, yapay zeka teknolojilerine olan talebin artmasıyla birlikte hızla değer kazandı ve geçtiğimiz Haziran ayında piyasa değeri açısından dünyanın en değerli şirketi konumuna ulaştı. Her ne kadar Nvidia'nın hisse senetleri o tarihten bu yana yüzde 10 civarında bir düşüş yaşamış olsa da, şirket halen Apple ve Microsoft ile birlikte “3 trilyonlar” kulübünde.
Huang, Nvidia'daki doğrudan sahip olduğu 75 milyon hissenin yanı sıra, çeşitli fonları ve ortaklıklar aracılığıyla 786 milyon hisseyi daha kontrol ediyor. Bu devasa portföy, Huang’ı Forbes’in milyarderler listesinde 11. sıraya taşıyor. İlk 10 için ise sadece 20 milyar dolar daha gerekiyor.
Öte yandan Intel, zor bir dönemden geçiyor. Şirketin hisse değeri şu anda 22,59 dolar seviyesinde ve bu, 2023'ün sonlarında ulaşılan 50 dolarlık rekorun yarısından bile daha az. Intel’in mali durumu kötüye gittikçe, bazı analistler şirketin Dow Jones Endüstri Endeksi’nden çıkarılabileceğini bile öne sürdü.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.