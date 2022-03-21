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Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte artan enerji fiyatları, ülkelerin enerji politikalarında değişikliğe gitmelerine sebep oluyor. Bu ülkelerden Belçika, nükleer enerjiden çıkma planlarını 10 yıl ileriye ertelediklerini duyurdu.

İki reaktör çalışmaya devam edecek

Belçika, geçtiğimiz yıllarda ülkenin 2025 yılında nükleer enerjiden çıkarak yenilenebilir enerjiye geçiş yapacaklarını açıklamıştı. Son gelişmelerle birlikte düzensizleşen enerji piyasası sebebiyle gerekli geçiş ortamının tam olarak hazırlanmadan nükleer enerjiden vazgeçmenin ülkenin enerji talebini karşılamada daha fazla dışa bağımlı olacağına karar verildi.

Başbakan Alexander De Croo yaptığı açıklamada: "Federal hükümet iki nükleer reaktörün ömrünü on yıl uzatmak için gerekli adımları atmaya karar verdi. Bu uzatma, çalkantılı bir jeopolitik ortamda ülkemizin fosil yakıtlardan bağımsızlığını güçlendirecek." ifadelerinde bulundu.

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Belçika, şu anda toplam yedi reaktörlü iki nükleer santrale sahip ve ülke bu yedi reaktörden Antwerp yakınlarındaki Doel 4 reaktörünün ve Liege yakınlarındaki Tihange 3 reaktörlerinin operasyonları 2035 yılına uzattığını duyurdu.

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Belçika, nükleer enerji operasyonlarını 10 yıl uzattı