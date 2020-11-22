Belkin bakteri temizleyen kablosuz şarj cihazını duyurdu

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Son dönemde hijyen konusunun çok fazla öne çıkması; üreticilerin de farklı çözümler geliştirmesini sağlıyor. Bunlardan en fazla karşımıza çıkan bakteri öldürücü özelliğe sahip akıllı telefon aksesuarları.

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Belkin Boost Charge UV Sanitizer özellikleri

Akıllı telefonlar bilindiği üzere kullanım itibariyle en fazla kirlenen cihazlar arasında. Sürekli kullanımda elimizde bakterileri transfer ettiğimiz telefon yüzeyleri bir süre sonra bakteri yuvası haline gelebiliyor. Bu bakımdan Belkin telefonunuzu hem temizleyecek hem de şarj edecek bir çözüm geliştirmiş.

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Belkin Boost Charge UV Sanitizer akıllı telefonlarınız için 10W gücünde bir kablosuz şarj plakası görevi görürken iç kısmında ise uygun boyuttaki kişisel eşyalarınızı ultra viyole ışına maruz bırakabiliyorsunuz. İki UV-C LED ışığa sahip olan kutu akıllı telefon dahil pek çok eşyanızı yüzde 99.99 oranda bakterilerden arındırıyor.

TrueFreedom Pro kablosuz şarj plakası ise Qi uyumlu iki adet cihazı aynı anda şarj etmesiyle öne çıkıyor. 16 adet şarj bobini kullanan plaka hangi bölgede olursa olsun her iki cihaza da 10W enerji dağıtabiliyor. Henüz ürünler için fiyat bilgisi açıklanmadı.

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https://www.gizmochina.com/2020/11/20/belkin-unveils-the-truefreedom-pro-wireless-charger-and-a-uv-sanitizer-wireless-charger/

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