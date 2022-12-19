Belkin, Mac bilgisayarlar için iPhone web kamerası montaj aksesuarı çıkardı

Apple bildiğiniz üzere macOS Ventura ile birlikte iPhone'ları bir web kamerası gibi kullanabilme olanağı sunmuştu. Hatta Belkin firması Süreklilik Kamerası olarak adlandırılan bu özellik için iPhone’ları MacBook bilgisayarlara kolaylıkla tutturmayı sağlayan bir aksesuar bile piyasaya sürdü.
Şirket şimdi de montaj aparatının Mac masaüstü bilgisayarlar ve Studio Display gibi monitörlere uyumlu yeni bir versiyonunu çıkardı. Kullanımı çok basit. Aksesuarı bilgisayarın veya monitörün üst kısmına oturttuktan sonra MagSafe mıknatısları aracılığıyla iPhone'u takıyorsunuz.
Fiyatı da belli oldu
Belkin'in yeni aksesuarı eğim ayarı sunduğu gibi telefonunuzu dikey veya yatay modda sabitlemenize izin veriyor. Ayrıca alt kısmında tripod bağlantısı da mevcut. Montaj aparatı 39.95 dolar olarak fiyatlandırdı ve Ocak ayının ortalarında yalnızca siyah renkte satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Aspiratör kullanırsınız olur biter :)
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...