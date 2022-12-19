Belkin, Mac bilgisayarlar için iPhone web kamerası montaj aksesuarı çıkardı

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Apple bildiğiniz üzere macOS Ventura ile birlikte iPhone'ları bir web kamerası gibi kullanabilme olanağı sunmuştu. Hatta Belkin firması Süreklilik Kamerası olarak adlandırılan bu özellik için iPhone’ları MacBook bilgisayarlara kolaylıkla tutturmayı sağlayan bir aksesuar bile piyasaya sürdü.

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Şirket şimdi de montaj aparatının Mac masaüstü bilgisayarlar ve Studio Display gibi monitörlere uyumlu yeni bir versiyonunu çıkardı. Kullanımı çok basit. Aksesuarı bilgisayarın veya monitörün üst kısmına oturttuktan sonra MagSafe mıknatısları aracılığıyla iPhone'u takıyorsunuz.

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Fiyatı da belli oldu

Belkin'in yeni aksesuarı eğim ayarı sunduğu gibi telefonunuzu dikey veya yatay modda sabitlemenize izin veriyor. Ayrıca alt kısmında tripod bağlantısı da mevcut. Montaj aparatı 39.95 dolar olarak fiyatlandırdı ve Ocak ayının ortalarında yalnızca siyah renkte satışa sunulacak.

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Belkin, Mac'ler için iPhone web kamerası montaj aksesuarı çıkardı