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    Benzine zam durmuyor: 1.07TL daha!

    Benzin ve motorin ürünlerinde bugünü yarına bağlayan gece yarısından itibaren yeni zam geliyor. Global petrol fiyatlarının rekor seviyelere çıkması ülkeleri zorlamaya başladı. 
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    Benzin
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    Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile birlikte başlayan Brent petroldeki rekor yükseliş ülkemize olumsuz yansımaya devam ediyor. Hafta sonu hariç hemen her gün benzin ve motorine zam geliyor. Zamlar pompaya da yansıyor.

    Benzine yeni zam

    EPGİS'ten henüz yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 09/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 1,07,  Motorinde 1,59 TL/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." ifadelerine yer verildi.

    Yeni zamlar ile birlikte motorinin litre fiyatı 23TL bandına yaklaştı. Benzin ise pek çok şehrimizde 21TL sınırını geçmiş olacak. Bu gece itibariyle zam uygulanacağı için yine benzin istasyonlarında kuyruklar göreceğiz.

    Art arda gelen son dönem (şubat itibariyle) akaryakıt zamları şöyle:

    • 1 Şubat 2022: Benzinde 39 kuruş, motorinde 32 kuruş artış
    • 3 Şubat 2022: LPG Otogazda 40 kuruş artış
    • 7 Şubat 2022: Motorinde 80 kuruş artış
    • 8 Şubat 2022: Benzinde 71 kuruş artış
    • 25 Şubat 2022: Benzinde 1,61 TL, motorinde 1,51 TL artış
    • 28 Şubat 2022: Benzine 49 kuruş indirim (pompaya yansımadı)
    • 28 Şubat 2022: Motorinde 96 kuruş, benzinde 23 kuruş indirim
    • 28 Şubat 2022: LPG Otogazda 33 kuruş artış
    • 1 Mart 2022: LPG Otogazda 61 kuruş artış
    • 2 Mart 2022: Benzinde 88 kuruş, motorinde 1,51 TL artış
    • 3 Mart 2022: Benzinde 53 kuruş, motorinde 1,33 TL artış
    • 4 Mart 2022: Benzinde 69 kuruş, motorinde 84 kuruş artış
    • 7 Mart 2022: Benzinde 57 kuruş, motorinde 1,44 TL artış
    • 9 Mart 2022: Benzinde 1.07TL, motorinde 1.59TL artış
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    Rus işgalcileri yok etti: Bayraktar TB2 SİHA

    epiques 1 saat önce

    şu yorumlara bak bizim haine korkağa ihtiyacımız yok hepsi bizde var zaten..

    alex59 2 gün önce

    Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.

    alfa-x 5 gün önce

    Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak

    ccguven 5 gün önce

    Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD

    Übermensch24 5 gün önce

    ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar

    sedatistan 6 gün önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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