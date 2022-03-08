Benzine zam durmuyor: 1.07TL daha!

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile birlikte başlayan Brent petroldeki rekor yükseliş ülkemize olumsuz yansımaya devam ediyor. Hafta sonu hariç hemen her gün benzin ve motorine zam geliyor. Zamlar pompaya da yansıyor.
Benzine yeni zam
EPGİS'ten henüz yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 09/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 1,07, Motorinde 1,59 TL/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." ifadelerine yer verildi.
Yeni zamlar ile birlikte motorinin litre fiyatı 23TL bandına yaklaştı. Benzin ise pek çok şehrimizde 21TL sınırını geçmiş olacak. Bu gece itibariyle zam uygulanacağı için yine benzin istasyonlarında kuyruklar göreceğiz.
Art arda gelen son dönem (şubat itibariyle) akaryakıt zamları şöyle:
- 1 Şubat 2022: Benzinde 39 kuruş, motorinde 32 kuruş artış
- 3 Şubat 2022: LPG Otogazda 40 kuruş artış
- 7 Şubat 2022: Motorinde 80 kuruş artış
- 8 Şubat 2022: Benzinde 71 kuruş artış
- 25 Şubat 2022: Benzinde 1,61 TL, motorinde 1,51 TL artış
- 28 Şubat 2022: Benzine 49 kuruş indirim (pompaya yansımadı)
- 28 Şubat 2022: Motorinde 96 kuruş, benzinde 23 kuruş indirim
- 28 Şubat 2022: LPG Otogazda 33 kuruş artış
- 1 Mart 2022: LPG Otogazda 61 kuruş artış
- 2 Mart 2022: Benzinde 88 kuruş, motorinde 1,51 TL artış
- 3 Mart 2022: Benzinde 53 kuruş, motorinde 1,33 TL artış
- 4 Mart 2022: Benzinde 69 kuruş, motorinde 84 kuruş artış
- 7 Mart 2022: Benzinde 57 kuruş, motorinde 1,44 TL artış
- 9 Mart 2022: Benzinde 1.07TL, motorinde 1.59TL artış
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
60 Kişi Okuyor (16 Üye, 44 Misafir) 23 Masaüstü 37 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
1208 kez okundu.
22 kişi, toplam 24 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
benzin, zam ve