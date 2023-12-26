Beş büyük çip üreticisi RISC-V için güçlerini birleştirdi: Quintauris şirketi kuruldu

RISC-V hızla yaygınlaşıyor
RISC-V, 2014 yılında işlemciler için oluşturulan ve RISC-V International tarafından sürdürülen açık kaynaklı bir komut seti mimarisidir (ISA). RISC-V ile herhangi bir şirketin ISA'yı alıp ARM, AMD ve Intel'in kapalı ekosistemlerine bağlı kalmadan kendi işlemcilerini geliştirebilmesi amaçlanıyor. RISC-V, ilk çıkışından bu yana hızlı bir şekilde büyüdü. 2030 yılına kadar 16 milyar çekirdeğin satılacağı tahmin ediliyor.
Qualcomm, ARM mimarisi tabanlı çiplerin üretimine yatırım yapıyor, bu nedenle şirketin RISC-V'ye girmesi pek akıllıca görünmeyebilir. Ancak Qualcomm, diğer birçok şirket gibi mikrodenetleyicileri için beş yıldır RISC-V'yi kullanıyor. Qualcomm ayrıca Google'ın yanı sıra Snapdragon Wear Platformu için de RISC-V'yi kullanıyor. Azaltılmış komut seti mimarisi olarak (RISC'nin açılımı), RISC-V doğası gereği minimalist yapıda, dolayısıyla küçük çiplerde kendine yer buluyor.
Ağustos ayında TSMC, Bosch, Infineon ve NXP, Avrupa Yarı İletken Üretim Şirketini (ESMC) kurmak üzere ortaklık yapmıştı. Dolayısıyla bu üç Avrupalı şirket doğal ortak konumundalar. Qualcomm ise 2016 yılında NXP'yi satın almaya çalışmıştı ancak anlaşma gerçekleşmedi. Nordic Semiconductor ise Quintauris girişiminin açık ara en küçük üyesi ancak Bluetooth ve Wi-Fi gibi önemli çipler üretiyor.
Resmi web sitesine göre Quintauris, ürünlerinin başlangıçta otomotiv endüstrisine odaklanacağını, daha sonra ise mobil ve Nesnelerin İnterneti (IoT) uygulamalarına yöneleceğini belirtiyor. Şirket aynı zamanda RISC-V donanım-yazılım ekosistemi için standartları teşvik etmeye de odaklanıyor.
Quintauris, RISC-V dünyasına standartlar oluşturmayı amaçlayan tek kuruluş değil. RISC-V Yazılım Ekosistemi (RISE) de bu amaçla kurulmuş bir oluşum. RISE, RISC-V International, Google, Intel, Nvidia ve hatta Qualcomm gibi önemli endüstri oyuncularının resmi desteğine sahip. RISE yazılıma odaklanırken Quintauris yeni nesil donanım geliştirmeyi destekleyecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.