Beş büyük yonga üreticisi RISC-V için güçlerini birleştirdi

Tam Boyutta Gör RISC-V’nin geleceği için gerekli olan destek ivme kazanmaya devam ediyor. RISC'den türetilen açık standart komut seti mimarisi (ISA) RISC-V, Arm ve piyasadaki diğer büyük ISA standartlarıyla rekabet etmeyi hedefliyor. Bunun için gerekli olan kaynak ise beş büyük yonga üreticisi tarafından sağlanacak.

Devler RISC-V için güçlerini birleştirdi

Yonga pazarındaki beş büyük oyuncu, RISC-V mimarisini yaygınlaştırmak için yeni bir ittifak kurdu ve telifsiz teknolojiyi yeni nesil donanım geliştirme için uygun (ve ucuz) bir seçenek olarak öne çıkarmayı hedefliyorlar. Almanya'da kurulacak olan yeni şirket, RISC-V'yi yeni cihazlar ve mikroçipler için uygun bir ileri teknoloji haline getirmeyi amaçlıyor.

RISC-V ortaklığı finansmanını ve bilgi birikimini Bosch GmbH, Infineon Technologies AG, Nordic Semiconductor, NXP Semiconductors ve Qualcomm Technologies'den alacak. Yeni şirket, daha geniş bir sektörün kullanabileceği yeni RISC-V çipleri için referans tasarımların "tek kaynağı" olarak çalışacak. Qualcomm, ilk uygulamaların otomotiv çözümlerine odaklanacağını, mobil ve IoT işlerinde ise "nihai" bir genişlemenin planlandığını söyledi.

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Yeni girişimle ilgili ayrıntılı bilgiler henüz belirsiz, çünkü şirketin öncelik gerekli olan düzenleyici onaylarını alması gerekiyor. Infineon tarafından da teyit edildiği üzere, RISC-V ortaklığı herhangi bir fiili yonga üretmeyecek fakat bunun yerine daha çok bir danışmanlık kuruluşu gibi faaliyet gösterebilecek. Şirket, RISC-V ISA'ya dayalı yeni çip tasarımları üretecek ve üçüncü taraf kuruluşlara bunları yeni bir endüstri standardı olarak benimseme şansı verecek.

Qualcomm, RISC-V teknolojisinin daha fazla benimsenmesinin elektronik endüstrisinde çeşitliliği teşvik edebileceğini, daha küçük şirketler ve yeni başlayanlar için giriş engellerini azaltabileceğini söyledi. Öte yandan Arm mimarisine dayalı bir yonga üreticisi olan Qualcomm’un bu ortaklıkta bulunması da dikkat çekici. Bilindiği üzere Qualcomm, İngiliz çip tasarımcısı ARM ile lisans sorunları nedeniyle yasal bir anlaşmazlık içinde ve gelecekte yeni Snapdragon yongaları için Arm yerine RISC-V mimarisini tercih edebilir.

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Beş büyük yonga üreticisi RISC-V için güçlerini birleştirdi