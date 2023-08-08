Apple, yeni MacBook Pro'larda kullanacağı M3 Max çipini test ediyor

Tam Boyutta Gör Apple, M3 çipini henüz tanıtmasa da mühendisler şimdiden testlere başladı. Mark Gurman’ın bildirdiğine göre, şirket, 16 çekirdek CPU, 40 çekirdek GPU’ya sahip Apple Silicon işlemcisi içeren J514 kod adlı yeni dizüstü bilgisayarda (muhtemelen yeni MacBook Pro) test ediyor.

Apple'ın M3 işlemcili Mac Mini'yi test ettiği söyleniyor 1 gün önce eklendi

Apple M3 Max çipi neler sunacak?

Yeni MacBook Pro’nun üst modeline güç verecek M3 Max çipi, 16 çekirdek CPU, 40 çekirdek GPU içerecek. 16 çekirdek CPU, son derece zorlu görevlerinden üstesinden gelmek için 12 adet yüksek performans çekirdeği, daha az yoğun uygulamalar çalıştırılırken pil tasarrufu sağlamak için 4 adet verimlilik çekirdeğinden oluşuyor.

M3 Max işlemcinin test edildiği yeni MacBook Pro, 48GB RAM’e sahip. Mevcut modeller, 32GB, 64GB ve 96GB RAM ile yapılandırılabiliyor. Tabii ki bu, Apple’ın kendi içinde test ettiği yapılandırmalardan yalnızca biri.

M3 işlemcili Mac'ler ne zaman çıkacak?

M3 çipe geçişin iMac ve 13 inç MacBook Pro dahil giriş seviye Mac’lerden başlayarak Ekim ayında başlaması bekleniyor. Ancak, M3 Pro ve M3 Max işlemciye sahip yeni 14 inç ve 16 inç MacBook Pro’lar 2024’e kadar çıkmayacak.

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Apple, yeni MacBook Pro'lar için M3 Max çipini test ediyor