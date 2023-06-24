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    The Elder Scrolls 6’yı bekleyenlere kötü haber: Oyunun çıkışı kilometrelerce uzakta!

    Xbox patronu Phil Spencer bir süre önce birbirinden önemli açıklamalar yapıt. Bunlardan birisi de merakla beklenen The Elder Scrolls 6’ydı ve görünüşe göre bekleyiş çok uzun sürecek.
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    Eğer The Elder Scrolls 6’yı bekliyorsanız, beklemeyin! Tam Boyutta Gör
    Bethesda tarafından geliştirilen The Elder Scrolls 6, ilk olarak Haziran 2018 tarihinde resmi olarak duyurulmuştu. Bu duyurunun üstünden beş yıl geçmiş olmasına rağmen oyun hakkında kesin bir çıkış tarihi halen yok. Xbox patronu Phil Spencer tarafından yapılan açıklamalar da gösteriyor ki, oyunu bekleyenler en az bir bu kadar daha beklemek zorunda.

    The Elder Scrolls 6’nın önünde daha çok yol var

    Phil Spencer, yaptığı açıklamada The Elder Scrolls 6'nın hâlâ "beş yıldan fazla bir süre uzakta" olduğunu doğruladı. Xbox'ın patronu ayrıca Skyrim'in devam oyununun hangi platformlar için planlandığını söyleme konusunda da dikkatli davranıyor: "Şu anda bunu kesinleştirmek bizim için zor."

    Microsoft’un ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) duruşmasında Elder Scrolls 6'nın durumu hakkında ifade veren Spencer, The Elder Scrolls 6’un çıkışına daha çok zaman olduğundan ve hangi platforma geleceğinin de belirsizliğinden bahsetti. Dolayısıyla The Elder Scrolls 6'nın mevcut nesil konsolları tamamen atlayabileceğini düşünmek ihtimal dışı değil.

    The Elder Scrolls 6'nın uzak ve bilinmeyen çıkış tarihi pek de sürpriz değil. Bethesda Game Studios şu anda Starfield'ı bu Eylül ayında Xbox Series X ve S ile PC'de piyasaya sürmeye hazırlanıyor ve The Elder Scrolls 6'nın geliştiricinin bir sonraki büyük projesi olduğunu biliyoruz. 2020 yılında Bethesda'dan Pete Hines, hayranların The Elder Scrolls 6 ile ilgili ayrıntıları "bundan yıllar sonrasına" kadar beklememeleri gerektiğini söylemişti. 2021 itibarıyla oyun hâlâ tasarım aşamasındaydı.

    The Elder Scrolls 6 ne zaman çıkacak?

    Phil Spencer'ın yorumlarına göre The Elder Scrolls 6en erken 2028 yılında piyasaya çıkacak. Bu arada Microsoft'un yeni nesil konsolların piyasaya sürülmesini beklediği yılın da yine 2028 olduğunu belirtmekte fayda var.

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    E_Y_B_H_P_T 11 saat önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 1 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 1 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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