Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Starfield oyuncularına müjde: DLSS desteği için tarih verildi

    Starfield'ın bir süredir beklenen Frame Generation ve DLSS 3.0 desteği için tarih verildi. Önümüzdeki hafta itibarıyla oyuna çok sayıda yenilik eklenecek. İşte detaylar...
    Starfield oyuncularına müjde! DLSS desteği için tarih verildi Tam Boyutta Gör

    Bu yılın en popüler oyunlarından biri olan StarfieldDLSS desteğinin bulunmaması ve performans sorunları nedeniyle eleştirilmişti. Tabii ki modcuların da desteğiyle bu özellik halihazırda kullanılabiliyordu. Ancak çok yakında bunlara gerek kalmayacak. Bugün Bathesda, Starfield'ın DLSS ve Frame Generation teknolojilerine kavuşacağı tarihi açıkladı.

    Starfield, FSR3'ten önce DLSS3'ü alıyor

    Bildiğiniz gibi Bethesda, Starfield için DLSS desteğinin yolda olduğu daha önce doğrulamıştı ancak kesin bir tarih paylaşılmadı. Bu bağlamda bekleyiş sürerken, bugün geliştiricilerden ilk resmi açıklama geldi. Popüler yapım, önümüzdeki haftadan itibaren DLSS 3.0 ve Frame Generation desteği kazanacak. 

    Ayrıca Bathesda, oyunun HDR ve ekran kontrolleriyle ilgili birden fazla iyileştirme alacağını da doğruladı. Ancak özelliklerin detayları henüz netleşmedi.

    Starfield'ın şu anda yalnızca AMD FSR 2.0 teknolojisine destek sunduğunu hatırlatmakta fayda var. Bu noktada FSR 3.0 ve AFMF teknolojilerinin de gelecekte oyuna eklenmesi bekleniyor. Ancak AMD ile Bethesda arasındaki ortaklığa rağmen oyunun ilk olarak DLSS 3.0'a destek sunması gerçekten şaşırtıcı. İyi haber şu ki, yeni nesil yükseltme teknolojileri için oyuncuların artık üçüncü taraf uygulamalara ve modlara ihtiyacı olmayacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 gün önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fukukum ne demek tiguan 2.0 tdi 4motion yorum deri koltuk terletmemesi için democracy 4 türkçe yama 650w psu önerisi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A16
    Oppo A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Lenovo LOQ 15IRH8 Oyuncu Bilgisayarı
    Lenovo LOQ 15IRH8 Oyuncu Bilgisayarı
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız