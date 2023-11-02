Starfield oyuncularına müjde: DLSS desteği için tarih verildi

Bu yılın en popüler oyunlarından biri olan Starfield, DLSS desteğinin bulunmaması ve performans sorunları nedeniyle eleştirilmişti. Tabii ki modcuların da desteğiyle bu özellik halihazırda kullanılabiliyordu. Ancak çok yakında bunlara gerek kalmayacak. Bugün Bathesda, Starfield'ın DLSS ve Frame Generation teknolojilerine kavuşacağı tarihi açıkladı.
Starfield, FSR3'ten önce DLSS3'ü alıyor
Bildiğiniz gibi Bethesda, Starfield için DLSS desteğinin yolda olduğu daha önce doğrulamıştı ancak kesin bir tarih paylaşılmadı. Bu bağlamda bekleyiş sürerken, bugün geliştiricilerden ilk resmi açıklama geldi. Popüler yapım, önümüzdeki haftadan itibaren DLSS 3.0 ve Frame Generation desteği kazanacak.
Ayrıca Bathesda, oyunun HDR ve ekran kontrolleriyle ilgili birden fazla iyileştirme alacağını da doğruladı. Ancak özelliklerin detayları henüz netleşmedi.
Starfield'ın şu anda yalnızca AMD FSR 2.0 teknolojisine destek sunduğunu hatırlatmakta fayda var. Bu noktada FSR 3.0 ve AFMF teknolojilerinin de gelecekte oyuna eklenmesi bekleniyor. Ancak AMD ile Bethesda arasındaki ortaklığa rağmen oyunun ilk olarak DLSS 3.0'a destek sunması gerçekten şaşırtıcı. İyi haber şu ki, yeni nesil yükseltme teknolojileri için oyuncuların artık üçüncü taraf uygulamalara ve modlara ihtiyacı olmayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.