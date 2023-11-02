Bu yılın en popüler oyunlarından biri olan Starfield, DLSS desteğinin bulunmaması ve performans sorunları nedeniyle eleştirilmişti. Tabii ki modcuların da desteğiyle bu özellik halihazırda kullanılabiliyordu. Ancak çok yakında bunlara gerek kalmayacak. Bugün Bathesda, Starfield'ın DLSS ve Frame Generation teknolojilerine kavuşacağı tarihi açıkladı.

Starfield, FSR3'ten önce DLSS3'ü alıyor

Bildiğiniz gibi Bethesda, Starfield için DLSS desteğinin yolda olduğu daha önce doğrulamıştı ancak kesin bir tarih paylaşılmadı. Bu bağlamda bekleyiş sürerken, bugün geliştiricilerden ilk resmi açıklama geldi. Popüler yapım, önümüzdeki haftadan itibaren DLSS 3.0 ve Frame Generation desteği kazanacak.

Ayrıca Bathesda, oyunun HDR ve ekran kontrolleriyle ilgili birden fazla iyileştirme alacağını da doğruladı. Ancak özelliklerin detayları henüz netleşmedi.

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Starfield'ın şu anda yalnızca AMD FSR 2.0 teknolojisine destek sunduğunu hatırlatmakta fayda var. Bu noktada FSR 3.0 ve AFMF teknolojilerinin de gelecekte oyuna eklenmesi bekleniyor. Ancak AMD ile Bethesda arasındaki ortaklığa rağmen oyunun ilk olarak DLSS 3.0'a destek sunması gerçekten şaşırtıcı. İyi haber şu ki, yeni nesil yükseltme teknolojileri için oyuncuların artık üçüncü taraf uygulamalara ve modlara ihtiyacı olmayacak.

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Starfield oyuncularına müjde! DLSS desteği için tarih verildi