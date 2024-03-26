Xbox el konsolu iddialarına Phil Spencer'dan açıklama geldi

Tam Boyutta Gör Microsoft'un bir süredir taşınabilir bir oyun konsolu üzerinde çalıştığı söyleniyor. Hatta bu modelin, gelecek nesilde Xbox Series S'in yerini alacağı belirtilmişti. Şimdi Xbox başkanı Phil Spencer, Polygon'a verdiği son röportajda Xbox el konsolu hakkında düşüncelerini paylaştı.

Xbox el konsolu iddialarına Phil Spencer'dan açıklama

Kaçıranlar için Xbox el konsolu söylentileri on yılı aşkın süredir gündemde. Ancak hiçbir zaman gerçek olmadı. Günümüzde ise Nitendo Switch, Steam Deck ve Legion Go gibi cihazlar sonucunda el konsolları tekrar popüler hale geldi. Bu konuda Polygon'a konuşan Spencer ise, "Yeni oyuncular bulmak için ne yapmalıyız?" diyerek Xbox donanım ekibinin "farklı donanımlar ve yapabilecekleri şeyler" üzerinde düşündüğünü doğruladı.

Bu açıklama, Xbox el konsoluna açık bir gönderme gibi görünüyor. Ayrıca Spencer, böylesi bir üründe neler görmek isteyebileceğini de anlattı. Bunlar arasında daha erişilebilir bir kayıt sistemi, Xbox uygulamasını daha kompakt bir modda açabilmek ve Xbox'ta bulunan tüm sosyal deneyimlere bu cihazdan erişebilmek yer alıyor. Ayrıca Xbox patronu sözlerine şöyle devam etti;

Valve ve Lenovo gibi markaların bu form faktöründe yenilik yapmaları hoşuma gitti. Ve bu cihazlarda oyun oynarken, neredeyse bir PC'den çok bir konsol gibi hissettiğimi söyleyebilirim - 10 üzerinden dokuz kez. Beni genellikle hayal kırıklığına uğratan şeyler cihaz tabanlı olmaktan çok Windows tabanlı olmaları. Bu da benim biraz sahiplendiğim bir alan. Mesela bir kontrol cihazıyla giriş yapabilmek istiyorum.

Xbox Game Pass'e 9 yeni oyun ekleniyor! 3.000 TL değerinde 6 gün önce eklendi

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl Activision Blizzard satın alımından sızdırılan belgeler, Microsoft'un taşınabilir Xbox konsolu planlarını ortaya çıkarmıştı. Ancak hemen ardından bu planların rafa kaldırıldığı belirtildi. Günümüzde ise sızıntılar devam etse de taşınabilir Xbox halen doğrulanmadı. Dolayısıyla Haziran ayında düzenlenecek Xbox Showcase etkinliğinde sürpriz bir duyuru ile karşılaşabiliriz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Oyun Konsolları Haberleri

Xbox el konsolu iddialarına Phil Spencer'dan açıklama geldi