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    Xbox el konsolu iddialarına Phil Spencer'dan açıklama geldi

    Xbox başkanı Phil Spencer, Xbox el konsolu iddialarına ilişkin yeni bilgiler paylaştı. Cihazın varlığı halen doğrulanmadı ancak neler sunacağı netleşmeye başladı.
    Xbox el konsolu iddialarına Phil Spencer'dan açıklama geldi Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un bir süredir taşınabilir bir oyun konsolu üzerinde çalıştığı söyleniyor. Hatta bu modelin, gelecek nesilde Xbox Series S'in yerini alacağı belirtilmişti. Şimdi Xbox başkanı Phil Spencer, Polygon'a verdiği son röportajda Xbox el konsolu hakkında düşüncelerini paylaştı.

    Xbox el konsolu iddialarına Phil Spencer'dan açıklama

    Kaçıranlar için Xbox el konsolu söylentileri on yılı aşkın süredir gündemde. Ancak hiçbir zaman gerçek olmadı. Günümüzde ise Nitendo Switch, Steam Deck ve Legion Go gibi cihazlar sonucunda el konsolları tekrar popüler hale geldi. Bu konuda Polygon'a konuşan Spencer ise, "Yeni oyuncular bulmak için ne yapmalıyız?" diyerek Xbox donanım ekibinin "farklı donanımlar ve yapabilecekleri şeyler" üzerinde düşündüğünü doğruladı.

    Bu açıklama, Xbox el konsoluna açık bir gönderme gibi görünüyor. Ayrıca Spencer, böylesi bir üründe neler görmek isteyebileceğini de anlattı. Bunlar arasında daha erişilebilir bir kayıt sistemi, Xbox uygulamasını daha kompakt bir modda açabilmek ve Xbox'ta bulunan tüm sosyal deneyimlere bu cihazdan erişebilmek yer alıyor. Ayrıca Xbox patronu sözlerine şöyle devam etti;

    Valve ve Lenovo gibi markaların bu form faktöründe yenilik yapmaları hoşuma gitti. Ve bu cihazlarda oyun oynarken, neredeyse bir PC'den çok bir konsol gibi hissettiğimi söyleyebilirim - 10 üzerinden dokuz kez. Beni genellikle hayal kırıklığına uğratan şeyler cihaz tabanlı olmaktan çok Windows tabanlı olmaları. Bu da benim biraz sahiplendiğim bir alan. Mesela bir kontrol cihazıyla giriş yapabilmek istiyorum.

    Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl Activision Blizzard satın alımından sızdırılan belgeler, Microsoft'un taşınabilir Xbox konsolu planlarını ortaya çıkarmıştı. Ancak hemen ardından bu planların rafa kaldırıldığı belirtildi. Günümüzde ise sızıntılar devam etse de taşınabilir Xbox halen doğrulanmadı. Dolayısıyla Haziran ayında düzenlenecek Xbox Showcase etkinliğinde sürpriz bir duyuru ile karşılaşabiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 4 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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