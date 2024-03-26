Xbox el konsolu iddialarına Phil Spencer'dan açıklama geldi

Xbox el konsolu iddialarına Phil Spencer'dan açıklama
Kaçıranlar için Xbox el konsolu söylentileri on yılı aşkın süredir gündemde. Ancak hiçbir zaman gerçek olmadı. Günümüzde ise Nitendo Switch, Steam Deck ve Legion Go gibi cihazlar sonucunda el konsolları tekrar popüler hale geldi. Bu konuda Polygon'a konuşan Spencer ise, "Yeni oyuncular bulmak için ne yapmalıyız?" diyerek Xbox donanım ekibinin "farklı donanımlar ve yapabilecekleri şeyler" üzerinde düşündüğünü doğruladı.
Bu açıklama, Xbox el konsoluna açık bir gönderme gibi görünüyor. Ayrıca Spencer, böylesi bir üründe neler görmek isteyebileceğini de anlattı. Bunlar arasında daha erişilebilir bir kayıt sistemi, Xbox uygulamasını daha kompakt bir modda açabilmek ve Xbox'ta bulunan tüm sosyal deneyimlere bu cihazdan erişebilmek yer alıyor. Ayrıca Xbox patronu sözlerine şöyle devam etti;
Valve ve Lenovo gibi markaların bu form faktöründe yenilik yapmaları hoşuma gitti. Ve bu cihazlarda oyun oynarken, neredeyse bir PC'den çok bir konsol gibi hissettiğimi söyleyebilirim - 10 üzerinden dokuz kez. Beni genellikle hayal kırıklığına uğratan şeyler cihaz tabanlı olmaktan çok Windows tabanlı olmaları. Bu da benim biraz sahiplendiğim bir alan. Mesela bir kontrol cihazıyla giriş yapabilmek istiyorum.
Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl Activision Blizzard satın alımından sızdırılan belgeler, Microsoft'un taşınabilir Xbox konsolu planlarını ortaya çıkarmıştı. Ancak hemen ardından bu planların rafa kaldırıldığı belirtildi. Günümüzde ise sızıntılar devam etse de taşınabilir Xbox halen doğrulanmadı. Dolayısıyla Haziran ayında düzenlenecek Xbox Showcase etkinliğinde sürpriz bir duyuru ile karşılaşabiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...