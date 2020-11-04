Bethesda'nın uzayda geçen açık dünya oyunu Starfield'ın haritası Skyrim'in 4 katından daha büyük olacak

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Bethesda'nın yaptığı, uzayda geçen açık dünya oyunu Starfield, 2018 yılında duyurulmuştu ancak ne yazık ki duyurulduğu günden bu yana neredeyse hiçbir detay öğrenemedik. Geçtiğimiz saatlerde de oyunla ilgili sonunda bir detay öğrenebildik.

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Geçtiğimiz günlerde GamesIndustry’den James Batchelor ile röportaj yapan Bethesda yöneticilerinden Todd Howard, oyunun haritası hakkında bir detay paylaştı. Todd Howard'ın söylediğine göre oyunun haritası Fallout 76'dan daha büyük olacak. Fallout 76'nın haritası ise Skyrim'in haritasının yaklaşık 4 katı büyüklüğünde. Oyun uzayda geçtiği için oyunun birden fazla gezegende geçeceği ve bu gezegenlerin toplamının Skyrim'den 4 kat daha büyük olacağı düşünülüyor. Elbette bu konu ile ilgili resmi bir açıklama yok.

Ayrıca oyunun tamamen hikaye odaklı olduğunu ve çok oyunculu modu olmadığını söyleyen Todd Howard, Starfield'ın sıçrayışının Morrowind'ten Oblivion'a olan sıçrayıştan daha fazla olacağını da ekledi.

Şu anda gelişim aşamasında olan oyunun çıkış tarihi ile ilgili bir açıklama yok ve yakın bir tarihte çıkması da neredeyse imkansız. Ayrıca oyunun çıkış yapacağı platformlar da bilinmiyor.

https://www.pcgamer.com/starfields-map-will-be-bethesdas-biggest-yet/

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