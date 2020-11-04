Bethesda'nın uzayda geçen açık dünya oyunu Starfield'ın haritası Skyrim'in 4 katından daha büyük olacak

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Bethesda'nın yaptığı, uzayda geçen açık dünya oyunu Starfield, 2018 yılında duyurulmuştu ancak ne yazık ki duyurulduğu günden bu yana neredeyse hiçbir detay öğrenemedik. Geçtiğimiz saatlerde de oyunla ilgili sonunda bir detay öğrenebildik.İlginizi Çekebilir Cyberpunk bir evrende geçen Türk yapımı oyun "Transient" çıktı
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Geçtiğimiz günlerde GamesIndustry’den James Batchelor ile röportaj yapan Bethesda yöneticilerinden Todd Howard, oyunun haritası hakkında bir detay paylaştı. Todd Howard'ın söylediğine göre oyunun haritası Fallout 76'dan daha büyük olacak. Fallout 76'nın haritası ise Skyrim'in haritasının yaklaşık 4 katı büyüklüğünde. Oyun uzayda geçtiği için oyunun birden fazla gezegende geçeceği ve bu gezegenlerin toplamının Skyrim'den 4 kat daha büyük olacağı düşünülüyor. Elbette bu konu ile ilgili resmi bir açıklama yok.
Ayrıca oyunun tamamen hikaye odaklı olduğunu ve çok oyunculu modu olmadığını söyleyen Todd Howard, Starfield'ın sıçrayışının Morrowind'ten Oblivion'a olan sıçrayıştan daha fazla olacağını da ekledi.
Şu anda gelişim aşamasında olan oyunun çıkış tarihi ile ilgili bir açıklama yok ve yakın bir tarihte çıkması da neredeyse imkansız. Ayrıca oyunun çıkış yapacağı platformlar da bilinmiyor.
https://www.pcgamer.com/starfields-map-will-be-bethesdas-biggest-yet/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
Tamam AAA oyun olsun da binlerce km2 lik alan nedir ne gerek var!?
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