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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bethesda'nın uzayda geçen açık dünya oyunu Starfield'ın haritası Skyrim'in 4 katından daha büyük olacak

    Bethesda yönetmeni Todd Howard'ın yaptığı açıklamaya göre, uzayda geçen açık dünya oyunu Starfield'ın haritası Skyrim'in haritasının dört katından daha büyük olacak.
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    Özgür Eroğlu
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    Bethesda'nın uzayda geçen açık dünya oyunu Starfield'ın haritası Skyrim'in 4 katından daha büyük olacak
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Bethesda'nın yaptığı, uzayda geçen açık dünya oyunu Starfield, 2018 yılında duyurulmuştu ancak ne yazık ki duyurulduğu günden bu yana neredeyse hiçbir detay öğrenemedik. Geçtiğimiz saatlerde de oyunla ilgili sonunda bir detay öğrenebildik.

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    Geçtiğimiz günlerde GamesIndustry’den James Batchelor ile röportaj yapan Bethesda yöneticilerinden Todd Howard, oyunun haritası hakkında bir detay paylaştı. Todd Howard'ın söylediğine göre oyunun haritası Fallout 76'dan daha büyük olacak. Fallout 76'nın haritası ise Skyrim'in haritasının yaklaşık 4 katı büyüklüğünde. Oyun uzayda geçtiği için oyunun birden fazla gezegende geçeceği ve bu gezegenlerin toplamının Skyrim'den 4 kat daha büyük olacağı düşünülüyor. Elbette bu konu ile ilgili resmi bir açıklama yok.

    Ayrıca oyunun tamamen hikaye odaklı olduğunu ve çok oyunculu modu olmadığını söyleyen Todd Howard, Starfield'ın sıçrayışının Morrowind'ten Oblivion'a olan sıçrayıştan daha fazla olacağını da ekledi. 

    Şu anda gelişim aşamasında olan oyunun çıkış tarihi ile ilgili bir açıklama yok ve yakın bir tarihte çıkması da neredeyse imkansız. Ayrıca oyunun çıkış yapacağı platformlar da bilinmiyor.



    https://www.pcgamer.com/starfields-map-will-be-bethesdas-biggest-yet/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    nuksws_99 (dasasd ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    büyüklük bir anlam ifade etmiyor ki. Gta 5'in haritası büyük ama boş, Witcher'in hem büyük hem çok dolu.
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    Başbilen (kemal salkım) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İnş no mans sky gibi fos çıkmaz
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    Denamint 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    skyrim güzel oyundu. Bu nasıl olacak acaba?
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ayrıca bu güzel oyunların tamamı Türkçe çıkacak
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    sniper23 (Enes Şahinler) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Star Citizen'da bir sürü gezegen ve milyon km2 lik oyun alanı var ama boş. Bu haritaları oynayış ile doldurmadıktan sonra pek bir anlamı yok.
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    BekirHan (Bekir Han) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bir freelancer bir starlancer ya da descent freespace çıkar mı? bilemedim...
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    ardicli2000 (KEREM ARDIÇLI) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Geliştiricilere acıyorum artık. Sırf açık dünya ve devasa harita yapacağız diye yıllarca modelleme ve tasarımla uğraşıyorlar. Adamlar geliştirirken 3 nesil teknoloji değişiyor. Sonra da onları uyarlamaya çalışıyorlar. Oyun bir türlü bitmiyor.

    Tamam AAA oyun olsun da binlerce km2 lik alan nedir ne gerek var!?
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Todd Howard söylediyse görmeden inanmam
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    Six Feet Under. 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Diyaloglarda sadece yes/no olur bence bu sefer. O bile olmayabilir.
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    dımmışali (durmuş bahça) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sadece haritanın büyüklüğü biliniyor gayet başarılı.
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    nuksws_99 (dasasd ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    büyüklük bir anlam ifade etmiyor ki. Gta 5'in haritası büyük ama boş, Witcher'in hem büyük hem çok dolu.
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    4975 kez okundu.
    9 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    starfield, bethesda ve
    9 etiket daha oyun ne zaman çıkış tarihi harita konusu türü fragman detaylar Yazılım
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