Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Beton delici uçak bombası SARB-83, seri üretime hazır

    TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen SARB-83 uçak bombası seri üretime hazır hale geldi. SARB-83, TSK envanterindeki uçaklarda kullanılabilecek.
    2 gün
    3b
    6
    28
    Savunma Sanayi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Beton delici uçak bombası SARB-83, seri üretime hazır
    Tam Boyutta Gör

    Uçaklarda kullanılacak beton delici bomba SARB-83 seri üretime hazır hale geldi. SARB-83, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirildi.

    TÜBİTAK SAGE Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş, SARB-83’ün seri üretime hazır hale geldiğini ve ihtiyaç halinde üretime başlanacağını açıkladı. SARB-83, yaygın olarak kullanılan MK-83 uçak bombalarıyla benzer geometriye sahip. Bu nedenler yurt dışındaki sistemlerde kullanılabilir. Ürünün ihraç potansiyelinin olduğu ifade ediliyor.

    SARB-83, delici harp başlığına sahip. 1,8 metre kalınlığındaki betonu delebiliyor. Sığınak, mağara, uçak pisti hangar gibi hedeflere yönelik geliştirildi. Mühimmatın ağırlığı 415 kilogram. SARB-83, geçiğimiz haftalarda yerli test platformu HARBAS’ta test edildi. Bu testte 1,5 metrelik, 35 megapascal güçlendirilmiş duvarı delmeyi başardı. Yaklaşık 300 kilometre hızla ilerledi , duvarı deldikten sonraki delici hızı yaklaşık 280 kilometreydi.

    Gürcan Okumuş, SARB-83 testi yurt dışında yapılmak zorunda kalınsa sadece test firmasına ödenecek bedelin 500 bin dolardan aşağı olmayacağını, lojistik harcamalarla bu miktarın milyon doları bulabileceğini söyledi. SARB-83’ün bir sonraki testinde uçaktan canlı bir atış yapılması planlanıyor.



    https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/yerli-ucak-bombasi-sarb-83-goreve-hazir/1901034 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    dark_prince60 (dark prince) 2 gün en beğenilen
    Malum tayfa, üç maymunu oynamaya devam...
    2 Yanıt Yanıtla +15
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mokoko_TR 2 gün yeni yorumcu dark_prince60
    malum tayfa dedigin z kuşagı,engin ağa nın da dedigi gibi boş beleş adamlar açtıkları konulardan belli fazla dikkate almamak lazım
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    _WaMpire_ 1 gün dark_prince60
    İyi olan herşey AKP kötü olan herşey FETÖ ve muhalefet mi ? Tubitak, Aselsan, Roketsan vs bu kadar iyi olması gerçekten AKP den mi ? Yoksa içinde bulunan mühendislerinden mi ? X tarihinde hiç bir şey yapılmıyordu değil mi? Bir bak bakalım eskiden ne yapıyorlarmış. https://www.haberler.com/aselsan-in-muthis-oykusu-4344327-haberi/ Eski kuşaksınız ya o zaman medya bu kadar kuvvetli değil haberleri internetten bu derece alamıyordun. Kimin ne yaptığından haberiniz yoktu. Üretilen beton delen füze ilk değil. Yıllar önce Amerika tarafından zaten yapılmıştı, şu zamanda Türkiye tarafından yapılması güzel bir şey dahada geliştirilecektir. Misal video da duvardan geçtikten sonra patlamıyor, asıl görevi duvar benzeri yapıların içerisine girdikten sonra ilerlediğinde bir sonraki aşamada patlaması.

    Şu zamanda bunları yapmaları eskiden yaptıkları gibi devam etmeleridir. Aselsan, savunma sanayi hep vardı, teknoloji değiştikçe hep bir şeyler katıyorlardı zaten. ABC partisinden oldu demeyin...

    Ayrıca elektrikli yerli otomobil konusunda da, gidip x firmadan destek alacağımıza ülkemizde bulunan cevheri kullanmak lazımdı. http://www.onuk.com/road/car/onuk-sazan-lm/ 2 adet supercar üretebilmiş, başlarında Anadol üretim sürecinde bulunan Dr. Ekber Onuk da bulunuyor. Hikayesi bambaşka... hikayesi https://services.tubitak.gov.tr/edergi/user/yaziForm1.pdf?cilt=43&sayi=651&sayfa=36&yaziid=28758

    Sözüm ona ülkede güzel şeyler varda devlet olup sırt çevirmezsen oluyor. Bunlardan biride Yonca-onuk https://www.yonca-onuk.com/ dünyanın en hızlı hücüm botlarını üretiyor 120km hızda manevra yapabilen hücüm bot, üzerinde de aselsanın gyrolu silahı mevcut...

    Özetle hep vardılar, hep var olacaklar...
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    CoreXXX (fatih tat) 2 gün
    delici bakışların beni benden aldı:) heval delici stoklarımızda
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mokoko_TR 2 gün yeni yorumcu dark_prince60
    malum tayfa dedigin z kuşagı,engin ağa nın da dedigi gibi boş beleş adamlar açtıkları konulardan belli fazla dikkate almamak lazım
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    Gt95 (hakan dinler) 1 gün
    buradan bir fırlatıyoruz kandile füze ses chp den çıkıyor
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Gt95 (hakan dinler) 1 gün (düzenlendi)
    bu neki chp beton dan Cekirde çitleten Eşek heykeli yapıyor asıl bize böyle icraatlar lazım
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    yakupyasar1 2 gün
    gurur verici bir şey yalnız . Pek etkisi yok diye haberler gördüm ben. Gerçeklik payı nedir bilen var mı acaba ?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    efefps 1 gün yakupyasar1
    etkisi yok cunku zamanında denildigin gibi pkk 3 meterlik duvar oruyor biz 2.5 metrelik deliyorduk 1 sene oncesinde bu deniliyordu bunu geliştirmedilerse bir sey olmaz
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ebavamqko 2 gün
    https://de.wikipedia.org/wiki/Mk-80-Serieburada yapılmışı var ... la şaka bir yana da Amerika 1990 larda bize stinger bile satmıyordu pkk da stinger kaynarken. ulan ne olduda islamcı bir parti başa geldikten sonra Amerika bize stinger dan bomba yönlendirme kitlerine kadar her teknolojisini lisanslar oldu? çoğu insanın bu işlere kafası basmaz ama bilgi paylaşımı yapılmasa bile lisanslı üretim için bile izin veriliyor... Gerçi Alman BOSCH da bizim Bursa"da olan CNC Makinalarına teknisyenleri Almanya'dan getiriyor. Bizim mühendisler sadece Alman CNC makinaları başınad düğmeye basıp bekliyorlar. lakin Silah lisanslama işi daha başka boyutta.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    özgürbarıs 2 gün
    emeği gecen herkese teşekkür ederiz. Gurur verici bir şey daha
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    hikmetg (Hikmet Güngör) 2 gün
    Gurur duydum.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    231407 (Barış Özdemir) 2 gün
    Hayırlı olsun şimdiden emeği geçenler e teşekkürler
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sounderland 2 gün
    Asıl ürün arkada ki mavi örtünün altında. Büyük ihtimal ile Amerikada ki Tomahawk BGM - 109 seyir füzesinin milli versiyonu Gezgin..
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    dark_prince60 (dark prince) 2 gün en beğenilen
    Malum tayfa, üç maymunu oynamaya devam...
    2 Yanıt Yanıtla +15
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mokoko_TR 2 gün yeni yorumcu dark_prince60
    malum tayfa dedigin z kuşagı,engin ağa nın da dedigi gibi boş beleş adamlar açtıkları konulardan belli fazla dikkate almamak lazım
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    _WaMpire_ 1 gün dark_prince60
    İyi olan herşey AKP kötü olan herşey FETÖ ve muhalefet mi ? Tubitak, Aselsan, Roketsan vs bu kadar iyi olması gerçekten AKP den mi ? Yoksa içinde bulunan mühendislerinden mi ? X tarihinde hiç bir şey yapılmıyordu değil mi? Bir bak bakalım eskiden ne yapıyorlarmış. https://www.haberler.com/aselsan-in-muthis-oykusu-4344327-haberi/ Eski kuşaksınız ya o zaman medya bu kadar kuvvetli değil haberleri internetten bu derece alamıyordun. Kimin ne yaptığından haberiniz yoktu. Üretilen beton delen füze ilk değil. Yıllar önce Amerika tarafından zaten yapılmıştı, şu zamanda Türkiye tarafından yapılması güzel bir şey dahada geliştirilecektir. Misal video da duvardan geçtikten sonra patlamıyor, asıl görevi duvar benzeri yapıların içerisine girdikten sonra ilerlediğinde bir sonraki aşamada patlaması.

    Şu zamanda bunları yapmaları eskiden yaptıkları gibi devam etmeleridir. Aselsan, savunma sanayi hep vardı, teknoloji değiştikçe hep bir şeyler katıyorlardı zaten. ABC partisinden oldu demeyin...

    Ayrıca elektrikli yerli otomobil konusunda da, gidip x firmadan destek alacağımıza ülkemizde bulunan cevheri kullanmak lazımdı. http://www.onuk.com/road/car/onuk-sazan-lm/ 2 adet supercar üretebilmiş, başlarında Anadol üretim sürecinde bulunan Dr. Ekber Onuk da bulunuyor. Hikayesi bambaşka... hikayesi https://services.tubitak.gov.tr/edergi/user/yaziForm1.pdf?cilt=43&sayi=651&sayfa=36&yaziid=28758

    Sözüm ona ülkede güzel şeyler varda devlet olup sırt çevirmezsen oluyor. Bunlardan biride Yonca-onuk https://www.yonca-onuk.com/ dünyanın en hızlı hücüm botlarını üretiyor 120km hızda manevra yapabilen hücüm bot, üzerinde de aselsanın gyrolu silahı mevcut...

    Özetle hep vardılar, hep var olacaklar...
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    CoreXXX (fatih tat) 2 gün
    delici bakışların beni benden aldı:) heval delici stoklarımızda
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    XpressMusic34 +113 Redeemertr +89 Covid-19 +69 amadeus99 +65 mokoko_TR +65 alito +63 ilkerinanç +62 Xtrud +58 -AhmtOzdmR- +56 captain_turkiye +54
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 Ceqa ilk kez +409 2 VirgilSollozzo ilk kez +340 3 oziboaydino ilk kez +295
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    6 Kişi Okuyor (0 Üye, 6 Misafir) 5 Masaüstü 1 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    2968 kez okundu.
    9 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    sarb-83, mühimmat ve
    4 etiket daha bomba uçak bombası tübitak sage Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası253b
    Twitter Profili90,4b
    YouTube Kanalı294b
    Instagram Profili47,2b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 gün iOS 14 Beta 2 yayınlandı 1 gün Galaxy Note 20 tanıtım tarihi belli oldu 1 gün Elektrikli Audi Q4 Sportback e-tron konsepti tanıtıldı: 500 km'ye kadar menzil 1 gün DSÖ, bubonik veba hakkında açıklama yaptı 1 gün 9 yıllık mazinin sonu: Google+ yerini Google Currents'a bıraktı 1 gün Bursa'nın ilk yetkili Mi Store mağazasında indirim fırsatı 1 gün Yeni vaka sayısı 1000’in üzerinde seyrediyor (7 Temmuz) 1 gün Binance borsasından bir satın alım daha 1 gün Hyundai, ilk tamamen elektrikli minibüsünü tanıttı 1 gün Apple, Intel’den sonra AMD’yi de terketmeyi planlıyor 1 gün İstanbul için 7.5 şiddetindeki deprem simülasyonuyla riskli ilçeler belirlendi 2 gün RTX 3070 Ti ortaya çıktı 2 gün Google ve AnTuTu restleşmesinde ikinci perde 2 gün Mini YEKA'larda yüzde 70 yerli üretim zorunluluğu olacak 2 gün 2020 Mercedes-Benz S-Serisi'nin hibrit versiyonu 100 km elektrikli sürüş menzili sunacak 2 gün E-bebek siber saldırıyı doğruladı 2 gün Uygun fiyatlı POCO M2 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 2 gün H.266 video sıkıştırma standardı duyuruldu 2 gün Twitter, Türkiye'yi eleştiren Orta Doğu uzmanlarının devlet destekli kişiler olduğunu ifşa etti 2 gün 2020'nin ilk yarısında Türkiye'de en çok satılan SUV modelleri 2 gün GÖRÜNTÜLENEN Beton delici uçak bombası SARB-83, seri üretime hazır Sonraki TSMC daha fazla Sony sensör üretecek 2 gün WB Games, Microsoft’a satılabilir 2 gün Core i7-1165G7 iddialı tek çekirdek performansı sergileyebilir 2 gün Ubisoft, Watch Dogs 2 PC sürümünü ücretsiz olarak dağıtacak 2 gün AMD EPYC Milan işlemcileri ortaya çıktı 2 gün Dünya'ya yaklaşan NEOWISE kuyruklu yıldızı, uzaydan böyle görüntülendi 2 gün HyperX Alloy Elite 2 mekanik oyuncu klavyesi tanıtıldı 2 gün Xbox Series X oyunları 23 Temmuz'da ortaya çıkıyor 2 gün Facebook bilgilerinizi çalan 25 Android uygulaması tespit edildi 2 gün Sosyal medya kanunu için ABD, Almanya ve Fransa örnekleri inceleniyor 2 gün Naughty Dog, The Last of Us 2 yapımcılarına yöneltilen ölüm tehditlerini kınadı 2 gün AMD Ryzen'a orta sınıfa büyük destek "MSI MAG B550 Tomahawk inceleme" 2 gün Türkiye'nin Atmaca füzesi, 200 km'den uzak mesafedeki hedefi başarıyla vurdu 2 gün DH üyeleri sınırsız mobil internet istiyor 3 gün Elon Musk, Asya için yeni bir Tesla fabrikasının sinyallerini verdi 3 gün 2020 Mercedes-Benz S-Serisi'nden yeni teaser geldi 3 gün Oppo'dan 6 ay ekran kırılma garantisi 3 gün MSI profesyonellere yönelik orta seviye bir monitör duyurdu 3 gün Huawei’nin ARM işlemcili masa üstü bilgisayarından ilk görsel geldi 3 gün Mitsubishi L200, bu yılın ilk yarısında da segmentinin lideri oldu Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi