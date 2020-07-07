Beton delici uçak bombası SARB-83, seri üretime hazır

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Uçaklarda kullanılacak beton delici bomba SARB-83 seri üretime hazır hale geldi. SARB-83, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirildi.

TÜBİTAK SAGE Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş, SARB-83’ün seri üretime hazır hale geldiğini ve ihtiyaç halinde üretime başlanacağını açıkladı. SARB-83, yaygın olarak kullanılan MK-83 uçak bombalarıyla benzer geometriye sahip. Bu nedenler yurt dışındaki sistemlerde kullanılabilir. Ürünün ihraç potansiyelinin olduğu ifade ediliyor.

SARB-83, delici harp başlığına sahip. 1,8 metre kalınlığındaki betonu delebiliyor. Sığınak, mağara, uçak pisti hangar gibi hedeflere yönelik geliştirildi. Mühimmatın ağırlığı 415 kilogram. SARB-83, geçiğimiz haftalarda yerli test platformu HARBAS’ta test edildi. Bu testte 1,5 metrelik, 35 megapascal güçlendirilmiş duvarı delmeyi başardı. Yaklaşık 300 kilometre hızla ilerledi , duvarı deldikten sonraki delici hızı yaklaşık 280 kilometreydi.

Gürcan Okumuş, SARB-83 testi yurt dışında yapılmak zorunda kalınsa sadece test firmasına ödenecek bedelin 500 bin dolardan aşağı olmayacağını, lojistik harcamalarla bu miktarın milyon doları bulabileceğini söyledi. SARB-83’ün bir sonraki testinde uçaktan canlı bir atış yapılması planlanıyor.

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/yerli-ucak-bombasi-sarb-83-goreve-hazir/1901034

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