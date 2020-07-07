Beton delici uçak bombası SARB-83, seri üretime hazır

Uçaklarda kullanılacak beton delici bomba SARB-83 seri üretime hazır hale geldi. SARB-83, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirildi.
TÜBİTAK SAGE Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş, SARB-83’ün seri üretime hazır hale geldiğini ve ihtiyaç halinde üretime başlanacağını açıkladı. SARB-83, yaygın olarak kullanılan MK-83 uçak bombalarıyla benzer geometriye sahip. Bu nedenler yurt dışındaki sistemlerde kullanılabilir. Ürünün ihraç potansiyelinin olduğu ifade ediliyor.
SARB-83, delici harp başlığına sahip. 1,8 metre kalınlığındaki betonu delebiliyor. Sığınak, mağara, uçak pisti hangar gibi hedeflere yönelik geliştirildi. Mühimmatın ağırlığı 415 kilogram. SARB-83, geçiğimiz haftalarda yerli test platformu HARBAS’ta test edildi. Bu testte 1,5 metrelik, 35 megapascal güçlendirilmiş duvarı delmeyi başardı. Yaklaşık 300 kilometre hızla ilerledi , duvarı deldikten sonraki delici hızı yaklaşık 280 kilometreydi.
Gürcan Okumuş, SARB-83 testi yurt dışında yapılmak zorunda kalınsa sadece test firmasına ödenecek bedelin 500 bin dolardan aşağı olmayacağını, lojistik harcamalarla bu miktarın milyon doları bulabileceğini söyledi. SARB-83’ün bir sonraki testinde uçaktan canlı bir atış yapılması planlanıyor.
https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/yerli-ucak-bombasi-sarb-83-goreve-hazir/1901034 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Şu zamanda bunları yapmaları eskiden yaptıkları gibi devam etmeleridir. Aselsan, savunma sanayi hep vardı, teknoloji değiştikçe hep bir şeyler katıyorlardı zaten. ABC partisinden oldu demeyin...
Ayrıca elektrikli yerli otomobil konusunda da, gidip x firmadan destek alacağımıza ülkemizde bulunan cevheri kullanmak lazımdı. http://www.onuk.com/road/car/onuk-sazan-lm/ 2 adet supercar üretebilmiş, başlarında Anadol üretim sürecinde bulunan Dr. Ekber Onuk da bulunuyor. Hikayesi bambaşka... hikayesi https://services.tubitak.gov.tr/edergi/user/yaziForm1.pdf?cilt=43&sayi=651&sayfa=36&yaziid=28758
Sözüm ona ülkede güzel şeyler varda devlet olup sırt çevirmezsen oluyor. Bunlardan biride Yonca-onuk https://www.yonca-onuk.com/ dünyanın en hızlı hücüm botlarını üretiyor 120km hızda manevra yapabilen hücüm bot, üzerinde de aselsanın gyrolu silahı mevcut...
Özetle hep vardılar, hep var olacaklar...