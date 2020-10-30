Better Call Saul dizisinin son sezon çekimleri 2021'de başlıyor

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Dünyanın en iyi dizilerinden biri olarak gösterilen Breaking Bad'in spin-off dizisi olan, yani aynı evrende geçen bir diğer dizi Better Call Saul'un yeni sezonu ile ilgili bir güncelleme yapıldı.

İlk kez 2015 yılında yayınlanan dizinin şu anda toplamda 5 sezonu var ve yeni sezon için de hazırlıklar başlamış durumda. Dizinin altıncı sezonu, ne yazık ki son sezon olacak. Normalde son sezonun çekimlerine eylül ayında başlanması planlanıyordu ancak salgın sebebiyle ne yazık ki çekimler ertelenmişti ve net bir tarih yoktu.

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Dizide Gus Fring karakterini canlandıran başarılı oyuncu Giancarlo Esposito ise dizi ile ilgili yeni bir güncelleme yaptı. Ekibin son planlarına göre dizinin çekimlerinin Mart 2021 tarihinde başlaması bekleniyor. Elbette salgının artması durumunda tekrar bir erteleme olabileceğini hatırlatalım. Dizinin altıncı sezon yayın tarihi şu an için bilinmiyor.

https://comicbook.com/tv-shows/news/better-call-saul-final-season-6-filming-spring-2021-giancarlo-esposito-gus-fring/

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